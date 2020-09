El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, indicó que en la sesión de hoy atenderían varios de los nombramientos a la judicatura sometidos por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, no así la designación del secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, como Contralor de Puerto Rico.

“Podemos atender seis o siete nombramientos a favor o en contra, pero hay algunos que no van a ser buena noticia”, adelantó sin revelar los nombramientos que podrían considerarse en la sesión de hoy pautada para la 1:00 p.m.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, adelantó que dicho cuerpo legislativo tampoco atenderá hoy la nominación de Soto que, según lo que ha trascendido públicamente, tiene problemas para pasar el cedazo legislativo en ambos cuerpos.

“En el caso mío, en términos de mi voto, yo quiero que se le de vista, quiero ver las competencias de él. Entiendo claramente y sostengo que el contralor de Puerto Rico debería ser contable o contador por el tipo de función que va a realizar”, señaló Torres Zamora al sostener que al nominado se le debe dar la oportunidad de escucharlo en vista pública.

En la Cámara, Soto necesitaría 26 votos para ser confirmado.

Ríos, por su parte, sostuvo que desconoce si Soto tiene los votos necesarios en el Senado para ser confirmado. De su parte, dijo que tiene sentimientos encontrados, porque considera que Soto es “una gran persona” y un “gran profesional”, pero “para esta posición no”. “Tengo mix feelings, porque he trabajado con él y no tengo nada malo que decir de él”, sostuvo.

El senador por el PNP sí reconoció que hay compañeros, como la senadora Migdalia Padilla, que se han expresado en contra de la designación. Por su parte, el vicepresidente senatorial, Henry Neumann, ha expresado que quiere ver en detalle la preparación académica de Soto. Mientras, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, también ha sostenido que Soto “no reúne las cualidades” para el cargo.

Ríos resaltó que uno de los mayores problemas con la nominación de Soto es que ocurre antes de las elecciones, “creando un discusión injusta”. “Por qué hacer la nominación ahora cuando pudieron hacerlo después de las elecciones, donde no hubiese habido ningún elemento político, es casi hasta un desafío”, expresó el portavoz de la Palma.

“Traerlo al ruedo pre eleccionario no es algo prudente para un puesto que merece tener algo de consenso”, añadió Ríos.

El líder de la Palma en el Senado también expresó reservas con la nominación del alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, a la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG), organismo que lo ha señalado en dos ocasiones por el mal manejo de compras, señaló.

“Él sigue siendo alcalde y nominarlo a 40 días de las elecciones, envía un mensaje equivocado”, sostuvo el portavoz.

El Senado, al igual que la Cámara, realiza en estos momentos un caucus previo a la sesión, donde abordarían, además de los nombramientos de Cruz y Soto, el de la secretaria de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián como comisionada asociada del Negociado de Telecomunicaciones.

“Hay que ver su resumé y no quiero ser injusto con ella…hacen falta personas también que conozcan de la industria”, dijo.

Respecto a la sesión, Ríos mencionó que no debe extenderse por más de siete días. “Vamos a tratar de salir de la sesión lo más pronto posible. Tengo una delegación que no todos están en el área metropolitana, no sé el estatus de Eric Correa, tengo a (Luis) Berdiel fuera por el COVID y tienes el elemento de campaña, que, aunque atípico, está ahí”, expuso.

Aunque la agenda sería discutida en el caucus, dijo que hay algunas medidas de administración que no son controversiales, por lo que deben ser fácil para atender.