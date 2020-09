La designación de Osvaldo Soto como contralor de Puerto Rico, sin que este cuente con la experiencia académica ni laboral relacionada a las responsabilidades inherentes de ese cargo, abonan al ambiente de desconfianza que permea de parte de la ciudadanía al gobierno y pone en tela de juicio las razones detrás del nombramiento, subrayó el experto en Administración Pública, Mario Negrón Portillo.

“Me parece que ha sido un nombramiento desafortunado, porque a la luz de lo que ha salido (públicamente), es una persona que no tiene ni la experiencia ni la preparación para ocupar una posición como la de contralor de Puerto Rico”, afirmó el catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, en entrevista con El Nuevo Día.

Soto, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, fue designado ayer por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como contralor, un puesto que ocuparía por diez años, de ser confirmado por la Legislatura.

“Este es un ejemplo más de por qué en Puerto Rico la gente le sigue perdiendo la confianza y el respeto a las instituciones gubernamentales, porque cuando la gente ve que quien termina dirigiendo una institución gubernamental, no es la persona que debería, va a poner en tela de juicio el trabajo que se hace en esa dependencia y las razones por las cuales se nombra gente en esa dependencia”, destacó Negrón Portillo.

El nombramiento de Soto ha preocupado, además, por sus vínculos cercanos a la política activa con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y figuras de poder, como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Previo a ocupar una posición en La Fortaleza, Soto fue secretario de Asuntos Públicos del Senado, un puesto de confianza del presidente senatorial.

“En la mayoría de los nombramientos anteriores, independientemente de que son figuras ligadas al partido del poder, era gente que no estaba vinculada directamente a la política activa, a diferencia de este señor Soto que evidentemente ha estado a la política activa y a la política diaria, tanto en la ofician del presidente del Senado como en la oficina de la gobernadora”, indicó Negrón Portillo.

“Si eres el llamado a pasar juicio sobre las acciones inclusive de quien te nombró o de partidarios de tu partido, que en un momento dado pueden estar dirigiendo agencias de gobierno o programas de gobierno, uno necesita saber que hay esa independencia de criterio, porque si no siempre va a existir la duda”, enfatizó el catedrático.

La Constitución no requiere un bagaje en específico

Ante las críticas, el nominado a contralor defendió hoy que la Constitución de Puerto Rico no exige que la persona que sea nombrada a ese puesto sea un contador público autorizado (CPA) o que tenga estudios en contabilidad.

Al ser cuestionado sobre cuáles son sus credenciales para identificar casos de corrupción en el gobierno, Soto dijo que su integridad será clave y que, aunque ha estado afiliado al PNP, “todo eso va a quedar a un lado”.

“Yo te aseguro a ti que mi certeza e integridad que tengo como persona me van a llevar a señalar a quien sea y cuando sea”, dijo en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Soto aseguró que sus estudios en Ciencias Empresariales, Mercadeo y Derecho lo facultan para ocupar la posición. Reconoció, sin embargo, que no ha revalidado como abogado. “Me siento totalmente preparado y capacitado para ocupar el cargo que ha tenido a bien la gobernadora designarme en el día de ayer”, sostuvo.

Pero, aunque la Constitución de Puerto Rico no establece requisitos específicos, Negrón Portillo fue enfático en que las responsabilidades inherentes especializadas del cargo de contralor sostienen la necesidad de que la persona en el puesto cuente con la experiencia relacionada a las tareas que estaría realizando.

“Si bien es cierto que la Constitución no dice ‘tiene que ser un auditor’ o ‘tiene que ser un CPA’, no es menos cierto que el tipo de trabajo que hace el contralor, lo que se lleva a cabo en esa dependencia, exigen que sea una persona con ese conocimiento. La oficina del contralor es la que pasa juicio sobre todas las acciones de desembolso de dinero el gobierno, los contratos los gastos del gobierno”, argumentó Negrón Portillo.

Al repasar las características de la actual contralora Yesmín Valdivieso y pasados contralores, el profesor subrayó que solo uno de ellos, Basilio Santiago Romero en la década de 1970, no era un contador público autorizado (CPA).

No obstante, “a pesar de no ser CPA era un abogado con una preparación negocios, era profesor universitario en el área de Derecho Comercial, una persona que había escrito texto sobre el particular y una persona con experiencia enorme. Todos los demás contralores han sido Contadores Públicos Autorizados”.

“Manuel Díaz Saldaña, además de eso fue secretario de Hacienda; Iliana Colón Carlo, viene de un mundo de la contabilidad, igual que la contralora Valdivieso, de ser parte de empresas dedicadas a la contabilidad”, explicó.