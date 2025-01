Delegación cameral del PPD radica resolución para investigar cierre de programas académicos en la UPR

“Es imperativo que se investiguen los alcances de esta determinación, ya que entendemos que la educación de nuestro país no puede medirse en términos meramente fiscales” , señaló el portavoz alterno del PPD, Domingo Torres García .

La semana pasada, Ferrao Delgado emitió la carta normativa R-2425-17, ordenando la paralización inmediata de admisiones a 64 programas, en 10 de las unidades 11 unidades del sistema. La única excepción es el Recinto de Ciencias Médicas , que no tiene programas de bachillerato.

“Nosotros, como gobierno, y la Universidad, como entidad, no podemos decidir lo que nuestros jóvenes van a estudiar . Tenemos que dejarles las oportunidades y los diferentes programas para que ellos puedan decidir”, expuso Torres García, al sostener que, por razones económicas, no se pueden “menoscabar” las oportunidades de los alumnos.

Por su parte, la representante Swanny Enit Vargas subrayó que se deben considerar otras opciones para evitar tomar medidas “drásticas”, entre las que mencionó la especialización de recintos. Expresó particular preocupación por el cierre de los programas de Agricultura, en momentos en que Puerto Rico necesita, a su juicio, garantizar la seguridad alimentaria.

Ninguno respaldó el cierre de recintos. “Aquí, hay muchos estudiantes que ya el ánimo no es el mismo, de estudiar cuatro años en la universidad. El ofrecimiento de la universidad tiene que ir a la par con las necesidades del país, no con la baja poblacional”, apuntó Torres Cruz.

A preguntas de El Nuevo Día , los legisladores no descartaron apoyar medidas presentadas por otras delegaciones dirigidas a proveerle estabilidad a la UPR y aumentar la matrícula estudiantil.

“Yo leí el proyecto. Me parece que el proyecto debe tener algún tipo de enmienda. Yo no voy a emitir comentario. Me parece que es una buena iniciativa, pero hay que esperar a ver cómo viene ese texto aprobado”, expuso Torres Cruz. “Todo lo que sea para repoblar la universidad son proyectos importantes”, agregó, por su parte, Torres García.