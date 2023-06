Tal y como se anticipaba, la mayoría del pleno de la Cámara de Representantes derrotó este martes una medida legislativa que iba dirigida a enmendar la Constitución de Puerto Rico en vías a incluir una segunda vuelta, en el caso de que el candidato a gobernador no obtuviera el 50% de los votos.

La medida recibió 20 votos y necesitaba un mínimo de 34 para pasar ante la consideración del Senado ,a pesar de los esfuerzos de varios legisladores que favorecían la propuesta. “Estamos proponiendo que se enmiende la Constitución de Puerto Rico…las circunstancias políticas, económicas y sociales de 1952 no son las mismas”, expuso el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela Fernández, al presentar la medida.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, fue uno de los que votó en contra de la medida.

La propuesta surge como consecuencia, según expuso Varela, de la merma en la participación electoral, lo que, a su vez, ha provocado cuestionamientos sobre la legitimidad y representatividad del gobernador o gobernadora. “Entendemos que, para bien de la democracia, por el bien de la gobernanza del país, la persona que sale electa gobernador tiene que tener un mandato claro y contundente”, agregó Varela Fernández al sostener que la medida es “buena para la democracia puertorriqueña”.

En el año 2000, la participación electoral fue de un 82.2%, pero dos décadas después el nivel de participación descendió a un 55.2%. Durante ese mismo periodo, se vio otro importante cambio: una baja sustancial en el nivel de apoyo que recibe de los votantes la persona electa al cargo de gobernador.

La gobernadora Sila María Calderón fue electa en el 2000 con el 48.6% de los votos. No obstante, en el 2020 el gobernador Pedro Pierluisi recibió solo el 33.24% de los votos. “En solo una de las seis elecciones generales que se han celebrado desde el 2000, la persona electa para el cargo de gobernador obtuvo más del 50% de los votos”, lee la medida en su exposición de motivos.

“No tienen argumentos para oponerse a esta medida…no podemos tener un país rehén de que unos pocos elijan al gobernador. ¿Cuál es el miedo? Que el pueblo se exprese”, sostuvo Varela Fernández.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez, reconoció la merma de participantes en los eventos electorales. Sostuvo, que, en ese caso, lo que hay que cuestionarse es si esa merma es resultado de la llegada de nuevas alternativas políticas, de la frustración y desánimo por las políticas públicas aprobadas o si hay una desconexión con los gobernantes.

“Es importante que miremos si este proyecto da herramientas para que, entonces, ese pueblo que está afuera y que votaría por esto, participe. ¿Resuelve esta medida este problema? La contestación es que no. Yo no cuestiono las intenciones del compañero Varela Fernández, pero sí tengo que cuestionar la de los componentes que están detrás, porque aquí, ciertamente, hay unas personas que están buscando llegar al poder y de alguna manera no lo pueden lograr por los votos tradicionales”, argumentó Meléndez.

Durante la discusión, que se extendió por más de tres horas, el representante de la Palma, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que era un proyecto “puramente para las gradas”, ya que, desde el momento de radicación, alegó, se sabía que no tenía el aval de la mayoría.

Toda la delegación de PNP participó de debate cameral. No obstante, por el lado del Partido Popular Democrático (PPD) soló participó Varela Fernández.

El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, quien favorece la enmienda constitucional, lamentó que la medida no fuera aprobada y anticipó que el respaldo al cargo de gobernación continuará bajando, como ha ocurrido en los pasados comicios. Sostuvo que en el futuro el país tendrá que contar con una Constitución que refleje los cambios políticos.

“Evidentemente no hay los votos, pero estoy convencido de que esto es cuestión de tiempo… si no es ahora me parece que va a ser en el próximo cuatrienio en algún momento que el tiempo va obligar tener una Constitución a tono con las circunstancias políticas y sociales de Pueto Rico”, sostuvo Márquez.

Denis Márquez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), consignó su voto a favor de la medida.

La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, también se opuso a la medida y, al hacerlo, sostuvo que la merma en participación no se resuelve con una segunda vuelta electoral. “Puerto Rico tiene unas realidades administrativas que no se resuelven con que el gobernador obtenga más del 50% de los votos y menos con la realidad de que existe, por el momento, cinco partidos políticos inscritos”, señaló.

La legisladora de Proyecto Dignidad sostuvo que tanto el PNP como el PPD han perdido electores a causa de la deficiencia administrativa, la crisis económica y el mal de la corrupción.

Otro asunto que, dijo, quería dejar claro es que la colectividad que representa tiene “unas posturas firmes” que le impedirían establecer negociaciones o alianzas con otros grupos políticos en vías a alcanzar un porcentaje mayor de votación. “No podemos negociar los valores y principios que nos han fomado como una institución política. Hacer esto sería violentar nuestro derecho de asociarnos y dejar sin representación a un sector importante de nuestra población”, expuso Burgos.