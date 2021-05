El secretario nominado del Departamento de Vivienda, William Rodríguez, presentó esta mañana una larga lista de metas que aseguró cumplirá durante este año natural, si es confirmado a la posición.

En una vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado, señaló que se propone que la agencia desembolse $1,000 millones de fondos CDBG-DR para diferentes usos, incluyendo concluir la reparación de al menos 3,000 residencias con una inversión de $450 millones, identificar correctamente las propiedades que todavía tienen los llamados techos azules en una alianza con el gobierno federal y desembolsar $35 millones en fondos del Programa Brecha, de CDBG-DR para la construcción de residencias de alquiler.

En cuanto a los techos azules que todavía se observan como resultado del paso de los huracanes Irma y María, Rodríguez señaló que, si bien se habló tras el paso de los huracanes de 30,000 estructuras, un estudio reflejó una cifra de 18,000, pero las peticiones para reparar techos no alcanzan 3,000.

El nominado también señaló que la Administración de Vivienda Pública quiere desembolsar $250 millones para el desarrollo de nuevos conceptos de residenciales públicos.

Rodríguez, ex subdirector y director de la Administración de Vivienda Pública el pasado cuatrienio, indicó que Vivienda ha recibido $51 millones de fondos estatales para atender a los municipios del sur que sufrieron daños como resultado de los terremotos del año pasado. Esa partida se divide en $9 millones para Peñuelas, $18.6 millones para Guánica, $10.4 millones para Guayanilla, $9.3 millones para Ponce y $4 millones para Yauco. Los fondos están disponibles hasta el 30 de junio, pero el 30 de abril Rodríguez presentó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una solicitud de extensión hasta el 30 de junio del 2022.

La vicepresidenta del Senado, Marially González, trajo a colación en su turno de preguntas que el pareo de fondos federales para los municipios afectados por los terremotos es 75% a 25%, entiéndase que el gobierno municipal tiene que identificar el 25% de los fondos requeridos para la obra para tener acceso al resto del dinero requerido. Rodríguez señaló que los $51 millones serán utilizados en la etapa de demolición.

“Los fondos que se reciban para mejoras permanentes de construcción, se solicitará a HUD para que los podamos usar fondos de mitigación”, señaló.

Otros $36 millones de fondos federales fueron asignados Puerto Rico para los municipios afectados.

“Nos encontramos en el proceso de elaborar y someter al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) el correspondiente Plan de Acción para atender las comunidades afectadas”, dijo Rodríguez.

Rodríguez detalló lo que considera son algunos logros alcanzados desde que comenzó en la agencia en enero, como que se completara la construcción de más de 1,000 viviendas bajo el programa R3, cuando a diciembre del 2020 se habían completado 412. Igualmente señaló que se han desembolsado más de $8 millones en el Programa de Asistencia Directa al Comprador, logrando el cierre de un promedio de 66 casos de compraventa mensuales, cuando entre julio y diciembre del 2020 se alcanzaron 48.

También subrayó que se han sumado 500 participantes al Programa de Subsidio de Alquiler a personas de edad avanzada, destacó el financiamiento de 18 proyectos de vivienda con 32.5 millones en fondos CDBG-DR y el inicio de la construcción de 900 viviendas de alquiler a bajo costo bajo el Programa Brecha de CDBG-DR.

En una entrevista con El Nuevo Día publicada el 1 de mayo, Rodríguez señaló que el dinero disponible para trabajos de reconstrucción por desastres estuvo limitado durante la administración del presidente Donald Trump, cuando se desembolsaron $1,500 millones, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos había autorizado $20,0000 millones.

Desde que comenzó el cuatrienio, la cifra de dinero disponible creció a $3,200 millones y dijo que espera que se alcance la cifra de $18,000 millones entre fondos CDBD-DR y fondos CDBG-MIT. Ese último fondo se utilizaría para labores de mitigación relacionados a trabajos de reconstrucción de carreteras y otra infraestructura crítica. Los fondos CDBG-MIT se pueden utilizar para tender erosión costera y deslizamientos.

En el 2020 se aprobó lo que se conoce como una subvención de $8,200 adicionales, pero sujeta a unas restricciones. De esa cifra de $8,200 millones sí se liberaron $1,700 millones, para elevar la cifra de dinero disponible a $3,200 millones, aunque Rodríguez confía tener acceso a la totalidad de los $8,200 millones con la eliminación de restricciones.

Quedaría pendiente el acceso a $1,900 millones para fortalecer el sistema de energía eléctrica.

“Esos fondos no se han hecho disponibles y estamos esperando por esa disponibilidad para conocer el alcance y uso más allá de lo que ya sabemos y poder realizar un plan de acción”, dijo Rodríguez.

Preguntas sobre “Tu Hogar Renace”

González confrontó a Rodríguez con el resultado de la auditoría de la Oficina del Contralor, que concluyó que Vivienda otorgó siete contratos para la reparación de hogares a través de Tu Hogar Renace valorados en $1,200 millones. Sin embargo, querellas por vicios de construcción contra las empresas comenzaron a llegar en noviembre de 2018. La senadora le preguntó sobre las 122,314 solicitudes de servicio, y si los casos fueron completados satisfactoriamente.

“La contestación es no. Me parece y es evidente que el programa conceptualmente es un programa que no atiende las necesidades y es un programa que pone un parcho sobre la herida y hasta echa sal en la herida a los participantes”, dijo Rodríguez. “Sin duda, no respondía a las necesidades y estaba hecho para que fuera un parcho y las personas esperaban una recuperación plena”.

Rodríguez dijo que ordenó una auditoría comprensiva del programa y que también evaluó unas auditorías del Inspector General de Fema y solo se encontró un señalamiento.

González preguntó sobre la contratación de cuatro compañías contratadas bajo el programa R3 que recibieron señalamientos y quejas bajo Tu Hogar Renace y quién forma parte de un comité evaluador que decidió a quién se le adjudicaban los contratos. Rodríguez dijo que el comité era nombrado por el Secretario.

“Se supone que se haga una evaluación de cada una de las compañías, que se vea un performance (desempeño), cuál es su ejecución y su capacidad y que las mismas no pueden estar desautorizadas para hacer negocios en Puerto rico o Estados Unidos por haber realizado una mala ejecución”, dijo Rodríguez.

González indicó que se han firmado contratos por $200 millones ($50 millones por compañías) a través de R3 con al menos cuatro compañías señaladas por su mal trabajo en Tu Hogar Renace y la conclusión de la Oficina del Contralor fue que las empresas no fueron evaluadas por su desempeño en el programa.

“Desconozco cuál fue el pensamiento en ese momento, pero aclaro que los trabajos son diferentes. Son obras de construcción y aquello era reparación que no necesitaban permisos de construcción”, dijo Rodríguez.

“Comparto su preocupación y he mandado a hacer auditorías y monitorías a estas compañías”, dijo Rodríguez.

“Si no funcionaron en Tu Hogar Renace… Se me hace difícil pensar que cómo compañías que fueron un desastre y trabajaron mal, vuelven a dársele un contrato”, afirmó González.

“No participé del proyecto… heredé esa situación”, sostuvo Rodríguez.