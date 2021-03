El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ralph A. Kreil Rivera, y el director ejecutivo de la corporación pública, Efran Paredes Maisonet, no pudieron definir hoy ante la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado cuál es el beneficio –si alguno- que recibirá el pueblo de Puerto Rico con el contrato a 15 años otorgado a la empresa LUMA Energy.

Ambos funcionarios, igualmente, defendieron que el acuerdo para la operación y distribución de la electricidad del país y aseguraron que está “alineado y en cumplimiento” con los estatutos que promueven la transformación del decaído sistema. Rechazaron, además, que esta acción implique la privatización de la AEE. “Nosotros, en ningún momento, estamos privatizando. Se está reorganizando y transformando a la misma vez”, alegó Kreil Rivera, argumento con el que coincidió Paredes Maisonet.

Entre los asuntos que no pudieron responder ambos funcionarios, está cuánto le ha costado a la Autoridad durante los últimos dos años fiscales la tarea de operación y distribución de la electricidad versus cuánto va costar a partir del momento que LUMA asuma las responsabilidades que aceptaron mediante el contrato. “Asumo que ese cálculo sencillísimo lo habrán hecho”, cuestionó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

“No los tengo ahora, se los puedo suministrar”, expuso Paredes Maisonet. Kreil Rivera, por su parte, argumentó que la información económica la tiene la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), organismo que tuvo a su cargo el diseño del contrato.

A preguntas también de la legisladora independentista, Paredes Maisonet no pudo garantizar una baja en el costo por el kilovatio hora -de 18 centavos-, ya que la tarifa seguirá atada al ajuste por combustible. “Nadie puede estar seguro de nada, senadora. Realmente, no se prevé que vaya a cambiar”, dijo

“¿Vamos a ahorrar o no vamos a ahorrar? Que se registre que no han podido contestar la pregunta fundamental que está esperando el país. Las personas que están a cargo de la fiscalización del contrato no saben cuánto nos vamos a ahorrar”, señaló Santiago.

Abordados tanto por Santiago como por el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado, Javier Aponte Dalmau, sobre cuáles serán los beneficios que recibirá la corporación a raíz del acuerdo, Kreil Rivera señaló que dos de las principales ganancias será la integración de tecnología en el área de “poda” y el desarrollo de los empleados a través de la capacitación.

“Eso le tiene que preguntar a ellos (LUMA)”, respondió Kreil Rivera cuando Santiago le cuestionó cuál era esa nueva tecnología para la poda que integrarían. “No, no tengo que preguntarles a ellos porque usted va a estar fiscalizando el contrato, no me diga que no sabe”, añadió Santiago.

Ante preguntas del senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, ninguno de los funcionarios pude especificar cuántos empleados tiene contratados LUMA Energy. “En pocas semanas usted (Paredes Maisonet) le va a entregar nuestro sistema de distribución y transmisión a una empresa y usted no sabe cuántos empleados tiene esa empresa en este momento...a mí eso me parece que es un problema”, afirmó Bernabe.

Al momento, dijo, Kreil Rivera, LUMA ha entrevistado 1,500 trabajadores, de los cuales 1,130 pertenecen a la corporación. “Yo no creo que estén escondiendo algo. No tengo razones para pensar que estén escondiendo algo”, agregó el director ejecutivo de la AEE.

Bernabe cuestionó, además, que el presidente de LUMA Energy , Wayne Stensby, no haya querido revelar su salario durante su comparecencia el domingo frente a la Cámara de Representantes y que el acuerdo no incluya que LUMA haga alguna inversión con su capital al sistema que va a administrar.

“Dentro de todo este asunto nosotros tenemos un contrato técnicamente de adhesión porque LUMA no está poniendo un peso en este proceso ni está asumiendo ningún riesgo”, dijo Aponte Dalmau.

“No estamos hablando de vender el kiosquito de la esquina, sino del activo principal que tiene el país que es su infraestructura energética. Tenemos que hacer los señalamientos, porque no nos queda de otra”, afirmó el portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD).

Kreil Rivera, igualmente, defendió el proceso que llevó la AAPP para la selección y contratación de LUMA Energy. Aseguró que, como es la práctica en los asuntos de la AEE que requieren la aprobación de la Junta de Gobierno, todos los miembros tuvieron el acceso a la información de contrato y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y emitir libremente su voto.

Dijo que tuvieron tres días para analizar el documento. “Allí no hubo ninguna presión ni ningún ajoro de que teníamos que terminar en tres días”, puntualizó Kreil Rivera.