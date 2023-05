En una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Familia, que terminó con un intercambio, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, defendió el estado de derecho vigente en el país sobre el aborto y cuestionó la agenda que, a su juicio, tiene el partido Proyecto Dignidad para coartar derechos de las mujeres y otros grupos minoritarios.

Las diferencias entre el titular de Hacienda y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, surgieron en medio del análisis del Proyecto del Senado 495 -que propone requerir la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años que decida realizarse un aborto en la isla-, propuesta que no fue avalada, tal y como está redactada, por Justicia.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad y créame eso es algo impropio”, señaló el titular durante la audiencia.

De inmediato, Rodríguez Veve catalogó las expresiones de irrespetuosas. El funcionario volvió a diferir. “Las expresiones son respetuosas. No es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña”, puntualizó Emanuelli. “Ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no peuden volverse locos y estar quitándole derecho a todo el mundo”, agregó el jefe de Justicia.

En ese instante Rodríguez Veve le recordó a Emanuelli que su deber ministerial ante la Comisión de Asuntos de la Familia era discutir en términos jurídicos la medida. “¿Usted entiende que regular la práctica del aborto para asegurar la protección de estas menores ante una decisión irrevocable, irreversibe y permanente como es terminar un embarazo es volverse loco? ¿Usted entiende que eso es quitar derechos o puede reconocer que… las menores de edad pueden estar en situaciones de peligro?, cuestionó la senadora.

“Vuelvo a subrayar que me parece que las expresiones que usted ha hecho le faltan el respeto a un gran número de puertorriqueños que entienden no solamente que este es el proceder legislativo correcto, sino que, además, entienden que a través de una legislación como esta se procura, no solo reconocer el derecho de los niños por nacer… sino además asegurar la protección del mejor bienestar de las niñas y adolescentes, particularmente aquellas que pudieran ser víctimas de agresión sexual”, señaló Rodríguez Veve.

Emanuelli insistió en que sus expresiones no tenían la intención de faltarle el respeto, sino que con estas buscaba “proyectar y dibujar la falta de resepto de ustedes en contra de las mujeres y otros”. En ese instante, Rodríguez Veve le cuestionó a quien se refería cuando hablaba de ustedes. “¿Me autoriza? Ustedes es el movimiento que usted pertenece (Poryecto Dignidad) y un grupo de personas que son fundamentalistas”, enfatizó.

“Usted está compartiendo, como ha dicho, lo que usted siente. Me parece a mí que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica que para eso le hemos llamado”, señaló Rodríguez Veve.

De la vista pública solo participó Rodríguez Veve y la portavoz en el Senado de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.