La senadora María de Lourdes Santiago está analizando la propuesta del portavoz popular Javier Aponte Dalmau que supuestamente le asigna $1 millón al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para realizar lo que se conoce como el deslinde nacional, que es uno de los elementos importantes del Proyecto del Senado 43, que propone una moratoria sobre la construcción en la costa.

El proyecto propone que durante la moratoria, que debe ser de un año, ninguna solicitud de permiso ministerial podrá ser evaluada, considerada o adjudicada por funcionarios o profesionales autorizados en áreas impactadas y áreas sin impacto en la costa.

La medida, aunque tiene dos informes positivos de senadoras populares presidentas de comisión, no tiene los votos en el caucus popular, según indicó Santiago al referirse a información que le ha llegado. Ayer Aponte Dalmau señaló a periodistas que el proyecto no se aprobaría, pero que le había propuesto a Santiago la alternativa de la asignación presupuestaria adicional al DRNA para realizar el deslinde.

A esos efectos, se le hizo llegar a la legisladora independentista una resolución. La legisladora no tiene claro, por ejemplo, si la cantidad propuesta es la adecuada y qué efecto tendría la aprobación de la resolución si no es la del presupuesto.

“Aponte Dalmau me propuso como término medio que nos quedáramos con la sección del deslinde. Yo le propuse que, en vez de mutilar el proyecto, que se hiciera una medida aparte para atender el tema del deslinde, que sí tendría los votos. Lo que pasa es que tengo que ver con cuidado el lenguaje de la resolución porque si no es un asignación adicional al presupuesto, si es que de lo que tienen asignado saquen $1 millón, a la hora de la hora....”, dijo Santiago a El Nuevo Día al sostener que el lenguaje no puede ser una mera recomendación al DRNA.

Santiago opinó que los opositores a la medida no entienden el concepto de la moratoria, que insistió tendría un carácter prospectivo, por la propia definición de la palabra. El proyecto ya dispone que proyectos financiados con fondos federales para labores de mitigación no se verían afectados.

La versión en la Cámara del proyecto recibió un informe negativo.

“La zona protegida es una zona donde no se debería construir hoy. Lo que ampliamos es que no se otorguen permisos por la vía ministerial o a través de profesionales autorizados”, dijo.

El PS 43 define un deslinde como “la acción de determinar físicamente el límite de los inmuebles colindantes con los bienes de dominio público y las servidumbres legales, incluyendo la demarcación en el terreno o el elevamiento de planos de mensura y topografía correspondientes”.

En cuanto al Deslinde Nacional de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), el PS 43 lo que dispone es que el DRNA tendrá que actualizarlo y culminarlo en un periodo de un año y que lo revisará cada 18 meses o cuando ocurra un evento natural significativo. Con la información levantada, el DRNA notificaría a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Junta de Planificación las áreas y sectores de la zona costanera que resulten impactadas y se entenderá por impactadas aquellas áreas donde de ordinario, bajo las leyes y reglamentos locales o por disposición federal, “se prohíba, reglamente o no pudiese existir la construcción, reconstrucción, desarrollo o expansión de una estructura debido a su impacto ambiental adverso a la costa, o debido a su cercanía o colindancia con un bien de dominio público”, lee el proyecto.