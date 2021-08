La vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje pautada para el martes, en la que se continuará una investigación en torno a la entrega de permisos relacionados a la construcción de una piscina frente al condominio Sol y Playa, en Rincón, se espera que sea contenciosa ante numerosas objeciones del Departamento del Recursos Naturales y Ambientales y la propia Fortaleza de que los testigos citados comparezcan para contestar preguntas.

Se espera la presencial del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, quien ha sido blanco de críticas y señalamientos por su manejo de la controversia y ha provocado que el gobernador Pedro Pierluisi tuviera que asegurar públicamente, dos veces esta semana, que todavía goza de su confianza.

La testigo más reciente en presentar objeciones para participar de la audiencia pública ha sido la secretaria de la Gobernación, Noelia García. En un escrito entregado a la comisión ayer, el principal asesor legislativo de Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano, solicitó que García sea excusada al señalar que la controversia en discusión es de “la competencia inmediata y directa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en lo que concierne a la controversia por el deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)”. Recordó también que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos están participando de la discusión.

Inmediatamente, el presidente de la comisión, el representante popular Edgardo Feliciano, insistió en que García tiene que presentarse en la vista pública.

“Hay procedimientos administrativos que aún se encuentran en curso en estas agencias. Se solicita que se permita que los mismos concluyan den manera final y firme para no afectarlos”, sostuvo Rivera Justiniano en una carta con el encabezado de la Oficina de la secretaría de la Gobernación.

En una carta enviada ayer, Feliciano le indicó a García que la comisión evaluará en pleno sus argumentos, que se le protegerán sus derechos, al igual que a las demás partes y que la esperan el martes a las 10:00 a.m.

“Se le advierte que la no comparecencia se entenderá como una obstrucción sin justa causa a nuestra facultad legislativa y estaremos acudiendo al Tribunal para que este determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa”, indicó Feliciano.

Rivera Justiniano, en su misiva, insistió en que García ha impartido instrucciones a los jefes de agencia para que actúen “conforme a derecho y a su deber ministerial”.

“Debe quedar claro que la secretaria de la Gobernación, ni ninguna otra en Fortaleza bajo su supervisión, le ha pedido u ordenado a ningún jefe de agencia, departamento, oficina, comisión o junta del Gobierno de Puerto Rico, que dé trato preferencial alguno al condominio Sol y Playa, el cual ubica en el Municipio de Rincón”, indicó Rivera Justiniano.

Un primo de Pierluisi, Walter Pierluisi Isern, reside en el condominio. El Primer Ejecutivo ha rechazado que haya intervención de manera alguna en el caso.

Reparos del DRNA

La comisión que preside Feliciano también ha enfrentado escollos del DRNA al momento de citar testigos y obtener documentos.

En una carta con fecha del 4 de agosto, el director interino de la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores de la agencia, Samuel Acosta Camacho, objetó la citación de tres funcionarios a una reunión ejecutiva de la comisión cameral que se celebraría ayer.

En el caso de María Virginia Ortega Ramírez, quien es Oficial Examinadora, el letrado argumentó que la funcionaria participaría en una vista administrativa ayer también en el DRNA en la que se atendería parte de la controversia. Entre otras cosas, ayer se señaló otra vista administrativa para el 20 de agosto para discutir la presunta ilegalidad del proceso de deslinde de la Zona Marítimo Terrestre.

“La licenciada Ortega Ramírez, como funcionaria del proceso adjudicativo administrativo, no puede comentar sobre un caso sub judice ante su consideración, ni puede recibir comunicaciones ex parte con relación a un caso”, indicó Acosta Camacho a Feliciano.

Acosta Camacho también objetó la citación del abogado José Báez Rubio. Esta persona es representante del interés público en el DRNA y Acosta Camacho argumentó que no puede hacer expresiones ya que estaría violentando el privilegio abogado cliente”.

Feliciano también citó, sin éxito, al agrimensor Carlos Vega Santos. En días recientes trascendió que esta persona señaló en una vista judicial que, aunque no estuvo de acuerdo con el deslinde que el condominio Sol y Playa que presentó al DRNA para obtener el visto bueno para un proyecto de construcción, lo certificó porque el director de la división de agrimensura de la agencia insistió en que el deslinde estaba correcto.

El director de la División de Agrimensura fue identificado como Gerardo Ramos.

/ La Junta de Titulares del Condominio Sol y Playa determinó hoy, sábado, detener temporalmente los trabajos de construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre de Rincón. (Alejandro Granadillo)

Durante esta semana, cientos de personas se han movilizado al área de Los Almendros para pedir un detente en los trabajos, dado a que el proyecto se realiza en una zona de anidaje de tortugas marinas en peligro de extinción. (Alejandro Granadillo)

Los opositores estiman que la obra está muy cerca del mar y que los permisos otorgados no cumplen con la ley por lo que son ilegales porque las construcciones permanentes son ilegales en las primeras decenas de metros de costa. (Alejandro Granadillo)

La carta de los titulares no establece cuándo se reanudarán los trabajos. La Junta se expresa como víctima de los manifestantes y asegura que cumplieron con la restauración que solicitó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por daños a la playa. (Alejandro Granadillo)

Ayer hubo un encontronazo entre decenas de manifestantes y la Policía. Mientras, el jueves una persona fue arrestada y el miércoles un ciudadano fue agredido por un guardia de seguridad del complejo. (Alejandro Granadillo)

El Departamento DRNA emitió una orden de cese y desista contra el proyecto, pero, posteriormente, el secretario Machargo enmendó el documento. (Alejandro Granadillo)

RINCON, PUERTO RICO - JUL 24: Grupo de ciudadanos protesta en contra de la construccion de una piscina en el condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros. (Alejandro Granadillo)

La orden emitida por el DRNA fue supuestamente para proteger la playa como hábitat de los tinglares y careyes, especies de tortugas marinas en peligro de extinción. (Alejandro Granadillo)

Se ha documentado el desove de careyes en el área de la construcción, lo que se sumó a las objeciones iniciales comunitarias que denuncian que la piscina está siendo construida en la playa pese a que, de ordinario, este tipo de edificación no se puede realizar en esta parte de la costa. (Alejandro Granadillo)

Hoy, de acuerdo con la Policía, hubo alrededor de 200 personas en la manifestación. (Alejandro Granadillo)

Acosta Camacho argumentó que Vega Santos no podía ir a la vista ejecutiva ya que es testigo en el caso administrativo. El funcionario también rechazó entregar a la Cámara de Representantes algunos documentos solicitados por la comisión que preside Feliciano, como correos electrónicos en que ha participado Idelfonso Ruiz Valentín en el DRNA desde el 1 de octubre de 2008.

El funcionario de DRNA describió la petición de la Cámara como onerosa e irrazonable. También dijo que la solicitud del expediente de Ruiz Valentín no procede al tratarse de un documento confidencial y sostuvo que no puede entregar todos los correos electrónicos ligados a la controversia en Rincón ya que se trata de un caso administrativo que no ha concluido.

El pasado 15 de julio Ruiz Valentín, quien entonces ocupaba la posición de gerente de la División de Medioambiente de la Oficina de Gerencia de Permisos, reconoció en una vista pública de la Cámara que había participado de un posible acto de conflicto de intereses y renunció posteriormente.

Ese día, Ruiz confirmó que intervino directamente para agilizar el trámite del Permiso Único Incidental (PUI) relacionado a la construcción de la piscina y muro en el condominio, en el que participaba su socio de negocios y amigo Ángel Román Más como consultor ambiental.