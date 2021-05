El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) endosó esta mañana el Proyecto del Senado 123 que, entre otras cosas, propone la derogación de la llamada Reforma Laboral, aprobada en el 2017 (Ley 4-2017).

“Es la posición del CAAPR que con la aprobación de la Ley Núm. 4- 2017 (Reforma Laboral) la Asamblea Legislativa se excedió en sus poderes ya que quebrantó el equilibrio en las relaciones laborales previo a la adopción de esta. La ley con los cambios creados provee mayor flexibilidad a las empresas, pero impone más cargas y limitaciones a los empleados, sobre todos a los nuevos trabajadores”, establecen las declaraciones de la presidente del CAAPR, Daisy Calcaño, así como Charles Zeno Santiago y Félix Bartolomei Rodríguez.

Zeno Santiago y Bartolomei Rodríguez son presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión de Derecho Laboral del CAAPR. Los tres portavoces presentaron su ponencia ante la Comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

En sus declaraciones recalcaron, por ejemplo, en la necesidad de enmendar el artículo de horas extra para disponer que las horas extra constituirán las trabajadas en exceso de ocho en cualquier periodo de 24 horas.

La Ley 4-2017 dispuso que el conteo de las horas extra en exceso de las ocho regulares serían contabilizado dentro de un un día natural.

Con el cambio propuesto a la ley, se garantizaría que un empleado pueda cobrar horas extra en escenarios en que no tenga más de ocho horas de descanso entre turno y turno. Esa situación se puede dar actualmente, sin derecho a que el trabajador cobrer horas extras, si se cumple con una jornada de ocho horas que finaliza a las 12:00 a.m. y regresa para otra tanda de ocho horas a las 8:00 a.m. del próximo día natural.

“Ese trabajador se trasladaba a su casa se aseaba, dormía 5 o 6 horas para regresar a trabajar el martes y esas horas trabajadas el martes no constituían horas extras porque se trabajaban en un día natural distinto”, indicaron.

El grupo de deponentes criticó severamente el proceso legislativo que dio paso a la Ley 4-2017.

“Es la posición de Colegio que la Reforma Laboral de 2017 fue un proceso apresurado que se legisló con un inmenso cabildeo de las organizaciones que representaban solo al sector patronal incluyendo el propio secretario del Trabajo de ese entonces”, indicaron al aludir a Carlos Saavedra, quien dirigió la agencia bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. “No existe ningún estudio serio respetable que indique que la economía puertorriqueña se ha activado producto de la Reforma laboral del 2017”, abundaron.

Durante el proceso de vistas públicas de un proyecto de cambios al estado de derecho actual (Proyecto de la Cámara 3), tanto patronos como sindicatos indicaron que no era prudente derogar la ley que creó la Reforma Laboral ya que se incluyeron nuevas protecciones a trabajadoras como, por ejemplo, a madres trabajadoras.

El CAAPR, también, endosó otras áreas del proyecto, tales como: la redactada para regresar al régimen de pago doble –y no pago a tiempo y medio- por horas extra trabajadas; las que proponen garantías adicionales de protección del empleo a trabajadores que decidan no acogerse a un plan de horario flexible de trabajo; el requisito de que todo patrono pague a su empleado o empleada a razón de paga doble si el obrero tiene que trabajar parte o la totalidad de su periodo para tomar alimentos; el derecho de empleados a tiempo parcial (60 a 115 horas al mes) de acumular medio día de vacaciones y medio día de enfermedad mensualmente; y el derecho de los empleados a tiempo completo de acumular 1.25 días al mes y un día de vacaciones.

En este último escenario de trabajadores a tiempo completo, la medida implicaría un aumento en la acumulación de estas licencias al comparar con el estado de derecho vigente. En el estado de derecho actual, los empleados a tiempo parcial -hasta 130 horas mensuales- no acumulan licencias.

El CAAPR apoyó, también, que el término prescriptivo para que un trabajador inicie una reclamación por salarios no devengados se extienda de un año, como dispone el estado de derecho actual, a cinco años.

Asimismo, propone que se reduzca de 1,350 horas a 700 horas anuales el mínimo requerido para cualificar para el Bono de Navidad y que se aumente ese beneficio a 6% del salario o 3% en el caso de patronos con hasta 15 empleados.

Al tiempo, respaldaron los cambios a la Ley 80-1976 de Despido Injustificado y la propuesta para establecer una mesada escalonada que sea un pago equivalente a tres meses de sueldo y una indemnización progresiva de dos semanas por cada año de servicio para aquellos empleados que trabajaron de 1 a 15 años. Además, proponen una mesada de 6 meses de sueldo y una indemnización progresiva de tres semanas por cada año de servicio para aquellos empleados que trabajaron por más de 15 años.