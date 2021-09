El gobierno de Puerto Rico se inclina por implementar de manera parcial la Ley 80 de 2020, con la que se legisló una ventana de retiro temprano para empleados que entraron al gobierno al amparo de las leyes 447-1951 y 1-1990.

La decisión se desprende de ponencias presentadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones de la Cámara de Representantes.

La ejecución parcial del estatuto sería pese a objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el costo de la ley firmada por la pasada gobernadora Wanda Vázquez.

Inicialmente, 10,553 empleados gubernamentales mostraron interés en acogerse al retiro temprano y el ente fiscal calculó que el impacto al fisco, solo en el primer año, sería de $200 millones.

PUBLICIDAD

En una vista pública esta mañana, la comisión cameral pasó juicio sobre la Resolución Conjunta del Senado 171 (RCS 171) que, en esencia, ordena al gobierno a solo poner en vigor la ventana de retiro vislumbrada en la Ley 80-2020 que corresponde a empleados no esenciales. Si bien el gobierno llegó a plantearle a la JSF que un total de 3,989 empleados no esenciales repartidos entre 11 dependencias gubernamentales y un total de 378 empleados no esenciales entre 16 municipios cualificaban para los beneficios de la ley, el ente fiscal entiende que solo cualifican 1,761 trabajadores que laboran en ocho dependencias y 1,482 que trabajan en 40 municipios. De esta forma, en total serían 3,243 trabajadores.

Durante la vista pública, presidida por el representante Domingo Torres García, el director de la Administración de Sistemas de Retiro, Luis Collazo, reveló las agencias y ayuntamientos en donde trabajan los empleados que cualifican.

Las agencias son: Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Asociación de Empleados del ELA, Departamento de Recreación y Deportes, Oficina de Ética Gubernamental, Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, Oficina del Servicios Legislativos, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Junta de Libertad bajo Palabra, Oficina de Gerencia y Presupuesto y Defensoría de Personas con Impedimentos. Los gobiernos municipales, según el gobierno, son: Trujillo Alto, Yabucoa, Lajas, Loíza, Cabo Rojo, Moca, Comerío, Utuado, Patillas, Culebra, Aguas Buenas, Aibonito, Jayuya, Maunabo, Gurabo y Corozal.

El Nuevo Día solicitó a la JSF su lista de dependencias y municipios identificados.

En una ponencia firmada por Hecrian Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la Aafaf, indicó que la RCS 171 “autoriza” al gobierno a implementar parcialmente la Ley 80-2020, “dentro de los contornos del Plan Fiscal certificado y según los requerimientos de la JSF, por lo que la avalamos”, indicó el funcionario.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado nominado, Omar Marrero argumentó que la medida generaría ahorros, aunque no en todas las agencias. El funcionario designado sostuvo que esto se le pudo probar a la JSF, durante una vista pública en la que se evaluó su nombramiento, y que tuvo lugar ayer en el Senado.

“Pero que se nos permita empezar en 11 agencias y 16 municipios. La prueba que pudimos producir es que va a generar ahorros”, indicó Marrero al alejarse de los números de la JSF.

Marrero, en concordancia con Martínez Martínez, entiende que no es necesario enmendar la Ley 80-2020. No obstante, la RCS 171 tiene, en esencia, el mismo efecto.

“Ellos entienden que hay que enmendar la Ley 80, pero entiendo que se puede implementar”, dijo Marrero ayer.

En una carta del 22 de junio firmada por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y dirigida a los presidentes legislativos y al gobernador Pedro Pierluisi, la funcionaria indicó que el organismo estaba dispuesto a “explorar la posibilidad de impulsar una implementación limitada de la Ley 80, sujeta a cierta condiciones y restricciones…”.

El ente fiscal sostiene que la Ley 80 de2020 debe ser enmendada para dejar claro que su fin será implementado parcialmente, entiéndase que solo se beneficiarán los empleados no esenciales, y también consignar que el dinero a utilizarse para sufragar los beneficios saldrá de la partida del Pay Go y no de la partida de nómina. Ese lenguaje en torno al origen de los fondos no está contenido en la RCS 171.

PUBLICIDAD

Si el Estado decide dejar fuera a los empleados esenciales, no se beneficiarían 6,584 trabajadores que mostraron interés. La JSF ha puesto como condición para dar paso a la implementación parcial de la ley que los empleados no esenciales no sea sustituidos.