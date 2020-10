El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés, indicó este mañana que no vislumbra un escenario en que directivos de la empresa Luma Energy, consorcio que en los próximos meses asumirá el control de ciertas áreas área de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), le soliciten una modificación de tarifa.

Tan reciente como a finales de septiembre, el NEPR le denegó a la AEE una petición de aumento en la tarifa argumentando que el precio del petróleo había aumentado.

Cualquier modificación a la tarifa de energía eléctrica tiene que ser evaluada, aprobada o denegada, por el NEPR.

Durante el verano, Mario Hurtado, vicepresidente de Luma Energy, le dijo a El Nuevo Día, indicó que la intención del ente privado es "dentro de lo que ya existe como tarifa”.

“No estamos buscando una revisión tarifaria del sistema eléctrico", agregó.

Hoy, Avilés anticipó el mismo escenario.

“No me queda la menor deuda de que la finalidad es la transformación y tener un mejor sistema eléctrico, que sea más justo y razonable para los consumidores… no veo por qué tenemos que estar preocupándonos de una modificación de tarifa cuando han expresado (directivos de Luma Energy) que no lo van a hacer. En caso de que lo hagan, que vengan al NEPR, porque es su derecho, pueden estar seguros, como se ha demostrado ya en el récord administrativo en diferentes instancias, que vamos a estar pendientes y nos aseguraremos de que se justifique. En lo que respeta a un pago de Luma, según el acuerdo contractual, no veo por qué conlleve un aumento tarifario”, dijo Avilés.

El funcionario hizo las expresiones ante preguntas del representante Víctor Parés Otero, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes.

El contrato de Luma Energy y del gobierno es de 15 años de duración con un pago anual de hasta $125 millones, incluyendo bonificaciones.

Avilés indicó que Luma Energy está en proceso de comunicaciones con el NEPR, mediante informes mensuales, en que se discute la transición que tiene que ejecutarse con la administración de la AEE para que finalmente tomen control de la corporación pública. Ese proceso de transición se ejecuta, en primera instancia, con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

“Desglosan en qué han estado trabajando y de los planes que tienen que presentar para la aprobación del NEPR”, sostuvo Lillian Mateo Santos, comisionada asociada del NEPR, al aludir a asuntos como recursos humanos, asuntos regulatorios, servicios al cliente y aspectos financieros y de contabilidad.

A mediados de septiembre, FEMA anunció que estaba “obligando” $10,000 millones para proyectos de recuperación y reconstrucción del sistema eléctrico. Con la privatización de la compañía de electricidad, será Luma Energy la encargada de utilizar el dinero, aunque Avilés recalcó que cualquier proyecto de infraestructura que se lleve a cabo tiene que cumplir con el Plan Integrado de Recursos (PIR), una especie de hoja de ruta que debe seguir el país en el tema energético por los próximos 20 años. La versión más reciente del plan fue aprobada este año, aunque se puede modificar en tres escenarios: cada tres años, por solicitud de una de las partes o por iniciativa del propio NEPR.

“Cualquier plan de reconstrucción de cualquier agencia gubernamental tiene que cumplir con el PIR”, insistió Avilés. “El plan no ha sido sometido al NEPR, pero la AEE está advertida de que cualquier mejora capital tiene que ser revisada y aprobada por el NPER”, dijo el funcionario.

Avilés aclaró que el NEPR no ha recibido comunicación alguna sobre los planes que se tienen para el uso de los $10,000. Ese proceso es encabezado por FEMA y el Departamento de Energía Federal.

“Me preocupa que, si estamos trabajando en un plan de reconstrucción, que en ese comité no ha habido una petición formal”, sostuvo Parés Otero al aludir al grupo de trabajo en que se acordará el uso de los fondos federales y del cual el NEPR forma parte.

“Hasta el momento, en ese comité de trabajo, excepto por unas instancias particulares, no se han discutido proyectos individuales. Sí, nos invitó a formar parte del comité tratando de anticipar de que, si reciben un insumo informal nuestro, la propuesta debería estar alineada con la política pública para evitar que se presente una propuesta contraria a la política pública. Nos hemos reunidos unas cuentas veces, pero no hemos visto proyectos individuales”, dijo Mateo al advertir que el NEPR tampoco puede “prejuzgar” peticiones antes de que sean presentadas de manera formal.