Entre las medidas que podrían ser atendidas en la próxima sesión extraordinaria legislativa figura el proyecto que ordena la salida de la antigua Compañía de Turismo de Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), sostuvo el portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos.

El legislador, quien revalidó en la elección general por el Distrito de Bayamón, indicó que todo a apunta a que la sesión sería anunciada alrededor del 30 de noviembre y, contrario a lo que esperaba, sería la última extraordinaria del cuatrienio, por lo que incluiría el nombramiento del sustituto o sustituta de la jueza Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo y, también, el nombramiento de quien dirija la Contraloría de Puerto Rico.

Por disposición constitucional, una sesión extraordinaria no puede extenderse más de 20 días naturales y Rodríguez cumple 70 años el 24 de diciembre, lo que significa que habría una vacante a partir del día siguiente ya que así lo dispone la Constitución. Si el Gobierno optara por confirmar al sucesor o sucesora de Rodríguez, la votación tendría que darse luego de esta fecha, lo que provocaría que la sesión extraordinaria sea convocada a partir del 5 o el 6 de diciembre.

“Sé que hay un interés grande, una batalla entre el DDEC y Turismo”, dijo Ríos. “Hay una medida que se había trabajado en La Fortaleza para revertir eso y me he reunido en días recientes con gente de La Fortaleza y me han dicho que se trabajen las enmiendas a la medida. Si se incluyera en una sesión extraordinaria, esa decisión se tomaría al final”.

El Nuevo Día supo, de otra parte, que se contempla incluir en la convocatoria la nueva Ley de Ética Gubernamental. Ríos indicó que no le consta que eso sea así.

“Pero sé que vienen como 20 medidas”, dijo.

El senador Miguel Romero, de hecho, adelantó hace una semana durante una visita a La Fortaleza algunas de esas medidas. Dijo entones a la prensa que solamente relacionadas a San Juan habría 11 medidas, incluyendo un proyecto que exime a los policías municipales de pago de contribuciones sobre horas extras en su trabajo, así como una resolución conjunta para transferirle al Municipio la titularidad de la escuela Madame Luchetti y el parque Luis Muñoz Rivera.

También se presentaría una medida para atender el tema de las estructuras declaradas como estorbos públicos, una que tipificaría como delito el feminicidio y una nueva ley de trata humana.