El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, acusó esta mañana al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, de mentirle ayer al país al señalar que se había quebrado el diálogo entre La Fortaleza y el cuerpo legislativo y que, como producto de eso, fue colgado el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

Hernández Montañez le ripostó horas más tarde a preguntas de la prensa en su oficina.

“Lo que está diciendo es una total mentira y sencillamente sigue siendo un mentiroso más como lo fueron Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi”, dijo Hernández Montañez.

De otra parte, el representante penepé José Aponte Hernández señaló que en la votación en que se rechazaron los nombramientos de Seilhamer y de Manuel Torres Nieves -nominado a ser el próximo Contralor de Puerto Rico- se violentó el reglamento de la Cámara de Representantes al no realizarse una votación por lista. Según dijo en conferencia de prensa esta mañana, el liderato cameral evitó la votación por lista para no obligar a ciertos representantes populares a votar en contra, cuando realmente favorecían la nominación, al menos la de Seilhamer.

En una actividad por separado, el portavoz independentista en la Cámara, Denis Márquez, coincidió con Aponte Hernández al indicar que la votación tenía que ser por lista.

“Añádele una más a la lista de torpezas legislativas del Partido Popular. No puedo creer que la regla 44.4, que es de fácil revisión, ningún asesor o nadie del Presidente no les dijera que era un pase de lista…. ellos tenían el control y se dio el cuestionamiento, pero no se permitieron objeciones ni aclarar el asunto. Olímpicamente el presidente, al darse cuenta que había violentado su propio reglamento, dejó sin efecto la regla y no la podía dejar sin efecto, tenía que ser por votación”, dijo Márquez.

Este medio ha reportado que Jesús Manuel Ortiz, Domingo Torres y Ángel “Tito” Fourquet solicitaron, sin éxito, ser relevados de una determinación de caucus para que todos votaran en contra de ambos nombramientos. Lydia Méndez y Ramón Luis Cruz Burgos tomaron la palabra en el caucus de ayer para insistir en que la nominación de Seilhamer y Torres Nieves se evaluaran en sus méritos y no atados a negociaciones.

Por un lado, Ríos indicó que antes de que se celebrara el caucus de ayer en que la mayoría popular decidió rechazar ambos nombramientos, Hernández Montañez recibió de La Fortaleza enmiendas al Proyecto de la Cámara 500, que fue vetado el lunes. Hernández Montañez ha indicado que una de las razones para rechazar ambos nombramientos fue el rechazo de la medida que, en esencia, buscaba devolverle a la Legislatura ciertos poderes cedidos a la Rama Ejecutiva el pasado cuatrienio.

“Hubo una actividad el sábado en que estuvo Tatito, Conny Varela y una tercera persona y se le hizo un acercamiento sobre sus reclamos del PC 500”, dijo Ríos. “Entonces, se le indicó que la medida sería vetada el domingo, pero que se le enviarían enmiendas al proyecto para revivirlo posteriormente”, abundó el legislador estadista.

“Tatito tenía las enmiendas y sabía lo que se podía negociar con La Fortaleza”, insistió Ríos. “El diálogo con La Fortaleza siempre estuvo ahí… si quieren decir otra cosa, hay una tercera persona que está indignada y está dispuesta a desmentirlo”, agregó el portavoz alterno penepé en el Senado.

Hernández Montañez argumentó que él había advertido que vetar la medida traería repercusiones. Luego recibió un entirillado del proyecto en que “cercenan” la medida y sostuvo que incluyeron la disposición que el Gobernador puede ordenar emisiones de bonos unilateralmente.

“Claro que estamos en desacuerdo”, dijo Hernández Montañez.

El entirillado no fue discutido en el caucus popular y Hernández Montañez argumentó que no era necesario.

Ríos, también secretario del PNP, acusó a Hernández Montañez de chantajear y violar la reputación de dos funcionarios al referirse a Seilhamer y a Torres Nieves. Ríos aprovechó para lanzar un ataque a Jesús Manuel Ortiz, de quien dijo hizo un “intento” por salvar a Seilhamer.

“Pero no se puede tratar como un héroe a alguien que no quiso morir por la causa”, señaló Ríos.

Por su parte, la representante penepé Wanda Del Valle insistió en que Seilhamer tenía todas las cualificaciones para ocupar el cargo de Secretario de Estado, mientras que la senadora penepé Keren Riquelme afirmó que el país había “perdido dos excelentes profesionales”.

Entretanto, Aponte Hernández describió las actuaciones de la mayoría popular ayer en la Cámara como un “atropello”.

“Anoche vimos un trámite defectuoso donde no se cumplió con el Reglamento de la Cámara. De hecho, no es la primera vez que en una sesión o en una vista pública los miembros miembros de la mayoría no cumplen con el reglamento de la Cámara. En el caso de los nombramientos, dice el reglamento que tiene que haber una votación por lista, no a viva voz”, dijo Aponte Hernández.

Según el expresidente de la Cámara, el acuerdo de caucus popular evitó que Seilhamer y Torres Nieves tuvieran votos suficientes.

“No vamos a entrar en detalles, pero tenían los votos para ser confirmados y el trámite dista mucho de lo que debe ocurrir en un cuerpo legislativo”, dijo Aponte Hernández.

Hernández Montañez insistió en que el resultado de la votación nunca estuvo en duda, pero dijo que él tenía la facultad de hacer lo que hizo.

Pierluisi “se lo buscó“

Para la senadora independentista María de Lourdes Santiago, el gobernador Pedro Pierluisi le hizo una trastada a Seilhamer, al menos en lo que concierne a las posibilidades que tenía para ser confirmado, al añadirle a hoja de deberes fiscalizar el contrato de LUMA Energy.

“Muy mal hace el gobernador al hablar aquí de obstaculización del nombramiento de Secretario de Estado. Si Pedro Pierluisi quería a Larry Seilhamer de secretario de Estado, que lo dejara con las funciones de secretario de Estado. Pero mira qué pretensión del gobernador de decir que el Secretario de Estado sería el abanderado de LUMA en un país que se opone al contrato de LUMA”, dijo Santiago.

“Entonces, se la buscó el gobernador”, insistió. “No había otra razón. Todo el mundo coincide que si hubiera sido para las funciones que toda la vida han hecho los Secretarios de Estado no hubiera ocurrido eso… la trastada se la hizo Pedro Pierluisi y que no le eche la culpa a la Asamblea Legislativa”.

Sobre las posibles repercusiones del pulseo entre la Legislatura y La Fortaleza, Márquez indicó que la delegación pipiola siempre votará a conciencia. Por ejemplo, ambos votaron a favor de Torres Nieves como Contralor, pero rechazaron a Seilhamer. Insistió en que continuarán fiscalizando al Ejecutivo y a los populares.

“Al ser nombrado Secretario de Estado, el Gobernador le impuso una serie de responsabilidades y ser la cara de la defensa del contrato de LUMA… Asumimos la posición de que bajo esas circunstancias le votaríamos en contra”, sostuvo Márquez, al indicar que el exnominado defendió el contrato de LUMA y que no habría enmiendas.