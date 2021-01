Para representantes del Partido Popular Democrático y del Proyecto Dignidad la aprobación apresurada del Código Electoral, a pocos meses del evento, es la causa principal de las múltiples fallas que enfrentó el proceso electoral el año pasado.

Esta mañana la Cámara de Representantes realizó su segunda vista pública para atender un proyecto que busca derogar el estatuto vigente.

Juan Manuel Frontera, vicepresidente de Proyecto Dignidad, señaló específicamente las fallas en la modalidad de voto ausente y voto por adelantado. Ambos procesos fueron liberalizados, en unas instancias por el Código Electoral y en otras por decisión de los comisionados electorales.

Frontera reconoció que ambas modalidades, que incluyen el voto por correo, “llegaron para quedarse”, pero requieren profundos cambios en su implementación.

“No es un secreto que la administración del voto ausente y adelantado fue un reto para los partidos y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Conllevó que se tomaran decisiones corriendo, con aspectos reglamentarios que no se vislumbraron porque no se había administrado un voto de esa magnitud anteriormente. No se pudo establecer una reglamentación clara porque no teníamos una visión clara de lo que iba a ocurrir allí. Nadie había administrado 227,000 votos adelantados”, dijo Frontera.

A preguntas del representante popular José “Conny” Varela, quien presidió la vista pública, Contreras afirmó que la nueva Ley Electoral facilitó el voto ausente y adelantado y que el efecto del nuevo estatuto sumó la decisión del Tribunal Federal de extender por 10 días adicionales el periodo para solicitar este tipo de voto.

El Código Electoral se convirtió en ley en junio.

“Al haberse implementando con tan poco tiempo… porque la CEE estuvo trabajando en las primarias hasta agosto, es a finales de ese mes que realmente se enfrenta al código y las elecciones”, dijo al explicar el inicio del proceso de confección de reglamentos para hacer valer el texto de la nueva ley.

“Ese corto tiempo, en medio de una pandemia y estos asuntos fue un error que forzó a la CEE a tomar decisiones en el aire sin una experiencia clara en manejar ese tipo de voto”, dijo.

Contreras señaló cómo el Código Electoral no le permite a la CEE cuestionarle al ciudadano su intención de votar por adelantado y que el abrirse esa puerta se provocó el disloque que atestiguó el país durante el escrutinio general. El funcionario de Proyecto Dignidad recordó cómo, a última hora, se sacó el voto electrónico del Código Electoral pero el lenguaje de la medida no fue atemperado para atender ese cambio.

“Tuvimos que empezar a tapar los boquetes que quedaron en ese proceso”, dijo.

En el caso del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, también apuntó al factor tiempo entre el momento en que se convirtió en ley el Código Electoral y los eventos electorales.

“Lo principal es el momento en que se adopta el Código Electoral, que fue en junio y tenías que preparar una reglamentación. Todo eso es el inicio de un proceso que se sabía sería atropellado”, dijo Cruz.

El comisionado electoral popular, quien asumió el cargo el 13 de noviembre en sustitución de Lin Merle Feliciano, recordó que la CEE había trabajado por años el típico voto por adelantado (confinados, encamados, ausente y a domicilio), pero en todos existía una garantía de “quién era el elector” y se trataba de un proceso ejecutado con una cantidad reducida de peticiones.

“En la pandemia se cuadruplicó y la CEE no estaba preparada para el manejo de esa cantidad de votos. El voto por correo y adelantado llegó para quedarse, pero tiene que ser revisado de arriba hacia abajo”, dijo Cruz al mencionar cómo electores que residen en Estados Unidos pudieron votar por correo y cómo los propios comisionados, en acciones tomadas antes de él llegar a la CEE, violaron el propio Código Electoral.

Cruz se refirió a cómo se enmendó un manual de elecciones para rebajar la edad para solicitar voto a domicilio de 80 años -como dispone el Código- a 60, no importa si la persona tenía una condición de salud o no.

Igualmente criticó que se le permitiera a elector que votó por correo enviar en una fecha posterior su identificación a la CEE, ya sometido su voto por correo, si olvidaba incluirla en el sobre.

“Se mezclaron papeletas de electores sin identificación y se validaron”, dijo.

Uno de los deponentes en la vista, Carlos Bianchi, secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), le recordó al representante popular José “Conny” Varela, quien preside las vistas públicas, que la posición oficial de la colectividad es que se debe hacer un estudio profundo sobre lo ocurrió en las elecciones para luego contemplan posibles cambios al Código Electoral o su derogación.

De hecho, se llegó a anunciar en una conferencia de prensa en el PPD que se crearía una comisión conjunta para atender el asunto. Esa comisión no ha sido creada.

“La posición del PPD es que primero se debe hacer una investigación y tener unos resultados para entonces hacer recomendaciones de lo que debe ser un nuevo Código Electoral”, dijo Bianchi. “Una vez finalice esa investigación el PPD estará en posición de colaborar”, insistió.

Por su parte, Fernando Martín, en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó que debe llegar a un consenso sobre posibles cambios a la Ley Electoral.

“No hay planteamientos concretos y no voy a cavar la trinchera desde donde voy a dar la pelea… creo que francamente que, en estos momentos, es prematuro. Hay un trabajo de pica y pala que tiene que hacer la comisión con peritos y técnicos y comisionados electorales”, señaló.

Martín sugirió que el asunto sea dividido por temas y que se consulte a personal con experiencia. En su defecto, la Legislatura no llegará “a la altura de lo que se espera”.