El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, defendió esta noche su decisión de celebrar el próximo lunes, a puerta cerrada, las vistas ejecutivas para atender tres nombramientos del Ejecutivo.

Ayer, Dalmau Santiago indicó que Mariano Mier, nominado como Comisionado de Seguros; Enrique Völckers, nominado como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS) y el juez Jorge Díaz Rivera, nominado a un ascenso al Tribunal de Apelaciones, habían solicitado vistas para contestar preguntas de los legisladores.

Hoy, Dalmau Santiago indicó que los encuentros serán a puerta cerrada, a pesar del altísimo interés público que gira en torno a las tres nominaciones. De hecho, señaló que podrían ser más las reuniones ejecutivas con otros nominados que quieran aclarar dudas.

El legislador reconoció a la prensa que ninguno solicitó que su audiencia fuera a puerta cerrada.

“Se decidió que fuera Ejecutiva”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de periodistas. “Es porque quieren hablar con los legisladores”, agregó.

“Pidieron una vista para contestarle preguntas a los legisladores”, sostuvo.

Dalmau Santiago argumentó que, con el paso de los años las vistas para atender nombramientos del Ejecutivo han ido cambiado y que antes (no dijo cuándo) eran a puerta cerrada.

“Habiendo un Senado con cinco partidos, no hay nada que se pueda esconder de la vista”, dijo al insinuar que la discusión se filtraría a los medios de comunicación. “Las vistas siempre han sido Ejecutivas. De un tiempo para acá la excepción (que fuera pública) se convirtió en la norma”.

Ayer, Dalmau Santiago anunció que se atendería en la sesión del jueves el nombramiento de Orlando Rivera Carrión como jefe de la Comisión de Juegos. Sin embargo, el nombramiento no fue llevado a votación ni jueves ni hoy.

“No hay razón”, dijo Dalmau Santiago cuando se le preguntó por qué no se procedió con la evaluación en el hemiciclo. “Es de esos nombramientos que se atenderán en los próximos días”.

Esta tarde, Dalmau Santiago le pidió tiempo a la delegación penepé para determinar cómo el Senado atendería la controversia en torno al nombramiento de Nino Correa como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). La intención del Senado era aprobar una Resolución Conjunta autorizando al gobernador Pedro Pierluisi a nombrar a Correa, quien no tiene la preparación académica que requiere la Ley Orgánica del Departamento de Seguridad Pública para ocupar el cargo en propiedad.

Sin embargo, aunque la resolución fue aprobada, la Cámara de Representantes cerró sus trabajos a las 4:00 p.m. en este último día de aprobación de medidas en la primera Sesión Ordinaria.

Así las cosas, no se pudo atender la resolución.

El portavoz alterno penepé Carmelo Ríos le solicitó a Dalmau Santiago que considere que el Senado se dé por enterado del interinato de Correa y que lo apruebe, aunque viole la ley.

Sin embargo, desde marzo la Comisión de Seguridad Pública del Senado tenía aprobado un informe positivo de un proyecto de ley que lograba lo mismo que perseguía la Resolución Conjunta.

“Estuve en conversaciones con los compañeros desde hace mucho tiempo”, dijo Dalmau Santiago al argumentar que hay expertos que plantean que quien dirija una agencia como el NMEAD debe tener una educación universitaria muy superior a la que tiene Correa.

“Hay universidades que están dando Doctorados en manejo de emergencias. Le tengo un gran aprecio a Nino… es un gran rescatista”, señaló.

Cuando se le indicó que, comoquiera, había un informe positivo desde marzo, Dalmau Santiago respondió que la comunicación en cuanto a ese tema es entre la delegación penepé y él.

“Normalmente el día de cierre de sesión se siguen los trabajos hasta la noche porque hay un cruce de medidas. Medidas aprobadas hoy en el Senado no pudieron cruzaron a la Cámara para ser atendidas e igualmente medidas de la Cámara no cruzaron a tiempo”, dijo Dalmau Santiago. “Un 25 de junio deberíamos esperar más tiempo para el cruce de medidas, pero no intervengo en el calendario de la Cámara. Si decidieron cerrar, esa es su decisión”.

De hecho, el Senado no actuó esta noche sobre los tres proyectos que transfieren la titularidad a los municipios que estén interesados de escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas.

“No tuvieron informes”, dijo Dalmau Santiago sobre los proyectos, que llegaron a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda el 17 de junio. El Senado siempre tuvo la oportunidad de atender las medidas por descargue.

Según la Junta de Supervisión Fiscal, esas tres medidas le pueden generar hasta $70 millones a los municipios.

“Todas las comisiones tienen que hacer su trabajo”, dijo Dalmau Santiago.