Partiendo de la premisa de que tiene los votos suficientes para aprobar la medida, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago se propone llevar a votación el mismo 10 de enero, fecha de la primera sesión del 2022, el proyecto de la llamada reforma laboral.

“Lo que me pidieron los portavoces fue tiempo para leer la medida. Si están de acuerdo lo llevaré a votación final. Si están los votos lo llevo a votación final”, dijo Dalmau Santiago al recordar que la pieza legislativa fue aprobada a viva voz en el último día de la segunda Sesión Ordinaria. La pieza legislativa tiene los 12 votos populares; el de Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y también tiene votos en la delegación penepé, dijo el presidente senatorial.

Igualmente, Dalmau Santiago sostuvo que él espera que los senadores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, voten a favor ya que sus correligionarios en la Cámara de Representantes así lo hicieron. El Nuevo Día no ha podido contactarlos.

El 6 de diciembre la portavoz independentista María de Lourdes Santiago envió una carta a Dalmau Santiago enumerando sus propuestas. Sin embargo, Dalmau Santiago indicó que el informe de conferencia no puede ser enmendado.

La pieza legislativa se encuentra en lo que se conoce como un informe de conferencia y ya la Cámara lo aprobó. Una vez sea refrendado en el Senado, pasaría a la firma del gobernador Pedro Pierluisi, quien hace varias semanas autorizó un comunicado de prensa en que consignaba su insatisfacción con la medida ya refrendada en la Cámara.

“Muchas de las cosas que se hablaron con sus asesores, particularmente Carlos Rivera Justiniano, fueron incluidas. Fueron enmiendas discutidas con Thomas Rivera Schatz y con Rivera Justiniano”, dijo Dalmau Santiago.

Nombramientos

En días recientes Pierluisi ha hecho múltiples designaciones, como a la presidencia de la Junta de Planificación, a los negociados de Bomberos y Telecomunicaciones y a la Oficina del Comisionado de Seguros.

Más temprano en diciembre renominó por segunda ocasión a Enrique Volckers Nin como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS) y nominó a Eliezer Ramos Parés a la dirección del Departamento de Educación.

“La primera semana vamos a atender la reforma laboral y algunas medidas pendientes. También voy a tener la primera reunión de la mesa de diálogo de estatus y luego de eso calendarizó las vistas públicas a los nombrados que hayan presentado los documentos”, dijo Dalmau Santiago.

El líder senatorial sostuvo que se trata de una “percepción equivocada” el planteamiento de que la Comisión de Nombramientos, que él preside, no fue lo suficientemente diligente al atender los nombramientos de Pierluisi en la sesión pasada. Sostuvo que ninguno fue rechazado de plano y que los que no fueron atendidos sencillamente no tenían los votos.

“En el caso de Educación le daré prioridad ahora en enero”, dijo.

También señaló que quiere darle finalmente la vista pública a Volckers Nin. Atribuyó el que no se haya atendido la nominación a una decisión de caucus.

“Son decisiones de caucus. Es lo de las planillas y no hay satisfacción. Yo me inclino a que se dé la vista pública”, dijo.

En el caso de Ramos Parés, dijo que no ha escuchado comentarios negativos sobre su nominación. Dijo, de otra parte, que no pesará “necesariamente” sobre él al evaluar la nominación de Ramos Parés si mantiene o no a Héctor Joaquín Sánchez en el cargo de subsecretario de Educación. Sánchez fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y el portavoz popular, Javier Aponte Dalmau, ha dicho que Ramos Parés no será confirmado mientras mantenga a Sánchez en la posición.

“Esa es la evaluación que hace Javier Aponte, pero no puedo hablar por los demás. Politiza el sistema de Educación, pero lleva 10 meses en el cargo. Está ahí y no necesariamente su salida o permanencia va a pesar sobre mi decisión”, dijo.

En cuanto a las vacantes en la Oficina del Contralor y el Tribunal Supremo, Dalmau Santiago dijo que no ha tenido conversaciones con Pierluisi sobre el tema. Hay otras vacantes como dos miembros del panel del Fiscal Especial Independiente.