El debate sobre si el proyecto que crearía la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) realmente protege las pensiones -y cuáles de ellas- se extendió hoy, martes, hasta entrada la noche y, aunque la Cámara de Representantes dio paso a la medida a última hora, su aprobación en el Senado todavía es incierta.

La Cámara alta no atendió en la sesión de la noche de hoy, martes, la medida por no tener los votos.

“Todavía tenemos gente en la delegación indecisos, y les estamos dando tiempo para que lean el informe”, indicó el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

Según el legislador, cinco populares —Gretchen Hau, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Migdalia González y Ada García Montes— caen en esa categoría.

El Senado volverá a sesionar el jueves, a la 1:00 de la tarde, y el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, indicó que llevaría a votación la pieza legislativa solo si para ese entonces se garantizan los 14 votos necesarios.

El informe de la medida fue aprobado en la Cámara alta con los votos de los miembros populares del comité de conferencia. El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, denunció que el documento no fuera circulado entre las demás delegaciones.

Igualmente, la portavoz independentista, María de Lourdes Santiago, describió el comité de conferencia como un “unicornio que no existe”, y denunció que nunca ha sido consultado en ese tipo de discusión. Igual señalamiento hicieron el senador independiente, José Vargas Vidot, y la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén.

“No hay 14 votos”

Posteriormente, Dalmau Santiago le explicó a la prensa por qué dejaron sobre la meda la medida.

“La razón es que no hay los 14 votos. El país sabe que es un Senado pluralista y el Partido Popular tiene mayoría de 12, pero no son 14″, dijo.

Por otro lado, el presidente del Senado argumentó que en los años en que Rivera Schatz ha presidido el cuerpo legislativo, “nunca” las minorías han participado en discusiones de comité de conferencia.

“Dudas de mi delegación sí hay en el lenguaje de lo que se aprobó en el primer proyecto versus lo que se aprobó en el informe del día de hoy”, dijo.

En la Cámara, la votación de la medida fue 30-15 con dos abstenidos y cuatro representantes que no votaron.

Cambios a la vigencia de la ley

El cambio más significativo del proyecto aprobado en la Cámara se relaciona con la vigencia, explicó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez.

El cambio incluido en el comité de conferencia se refleja en el artículo 605, en el que se añadió un texto más preciso relacionado con las condiciones necesarias para que el estatuto entre en efecto. “La vigencia de esta ley queda condicionada a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual”, reza el texto añadido anoche en alusión a las pensiones acumuladas.

Dalmau Santiago indicó que el problema de la cláusula es que está “sujeta a interpretación” y que dentro de su delegación hay senadores que plantean que ese lenguaje no protege las pensiones y otros dicen que sí. Dijo que está dispuesto a escuchar enmiendas, pero también sostuvo que posiblemente entre esta noche y el jueves se pueda aprobar el informe sin que se le hagan cambios.

En un aparte con periodistas, Santa Rodríguez indicó que, en la Cámara, se “expandió” el lenguaje de la vigencia, en referencia a que básicamente se incluyó en dicho artículo el texto del artículo 104 en el que se hace referencia a la prohibición al recorte de pensiones.

“Da más poder al reclamo que tenemos de cero recortes a las pensiones y cumplir con los acuerdos a la JSF”, dijo Santa Rodríguez, al indicar que el ente fiscal no debe tener ninguna objeción, ya que el texto del artículo de las pensiones fue presentado por el organismo.

“El artículo 104 protege a todas las pensiones. La parte que tiene controversia tiene que ver con un mecanismo que se utiliza en Estados Unidos y es el ajuste de pensión por costo de vida, y eso no existe en Puerto Rico, pero al ser incluido en el proyecto, se deja ahí”, dijo. “Pero cualquier cambio en el sistema de pensiones del país tiene que ser legislado y no se legisla con este proyecto… y si la jueza (Laura Taylor Swain) hace algún tipo de cambio, se tiene que legislar”, señaló.

Santa Rodríguez indicó que el artículo 104 cubre tanto a los empleados retirados y a los que se retiren a futuro. O sea, la prohibición que aplica al recorte a las pensiones de los retirados también aplicará a empleados actuales. Sin embargo, esa protección de los empleados activos aplicará a la pensión acumulada al momento en que el proyecto se convierta en ley.

Sin embargo, preguntado si ese lenguaje protege pensiones futuras, Dalmau Santiago dijo que está planteado son las pensiones que se están cobrando ahora.

“¿Quién puede decir que el gobierno en 20 años puede pagar las pensiones? Lo que se quería era evitar que los que tuvieran pensiones ahora, no se las recortaran”, dijo Dalmau Santiago. “Pero yo invito a los que están en contra del proyecto que me digan si quieren que sea la jueza Laura Taylor Swain quien decida”.

“Ya yo sé cuál va a ser el resultado”, afirmó el presidente del Senado.

En entrevista por separado, el portavoz penepé, Carmelo Ríos, insistió en que está claro en el lenguaje que habrá “cero recortes a las pensiones”.

“Hay senadores y senadoras quieren un lenguaje más claro”, sostuvo Ríos al defender la medida. El legislador indicó que posiblemente el jueves el gobernador Pedro Pierluisi convoque a una conferencia legislativa y se “aclaren dudas”.

“Esto no puede ser a la carrera”, dijo. Ríos indicó que los votos en contra siguen siendo de William Villafañe, Henry Neumann y Gregorio Matías.

Más temprano en el día, Dalmau Santiago había anticipado que una de las controversias giraba en torno a la vigencia del proyecto y al artículo 104.

En el Senado, fue Rivera Schatz quien levantó la bandera roja al mediodía al señalar que la versión del proyecto 1003 que había cruzado al Senado no garantizaba todas las pensiones. Ese argumento provocó, de inmediato, una nueva ronda de negociaciones.

Las negociaciones colocan nuevamente a la Legislatura frente a frente con la JSF, que en la tarde reiteró que no hay espacio para más cambios al controversial proyecto de ley.

A preguntas de El Nuevo Día en torno a la posibilidad de que el texto del proyecto 1003 fuera modificado a satisfacción de la delegación novoprogresista, el portavoz de la JSF, Matthias Rieker, dejó entrever que no hay espacio para más negociaciones. “La carta de la Junta del pasado jueves es la letra final en torno al proyecto 1003″, indicó.

“El presidente (David) Skeel y los demás miembros de la Junta llevaron ese mensaje con claridad a los oficiales electos el pasado domingo”, agregó, en referencia al encuentro en el que también participaron los directivos Andrew Biggs, Arthur González, Antonio Medina, John Nixon y Betty Rosa.

La oposición legislativa

En el Senado, Dalmau Santiago anticipó que tendría los 12 votos populares, pero se esperaba el voto en contra de los penepés Matías, Villafañe, Neumann y, posiblemente, Rivera Schatz.

“Estoy trabajando un lenguaje que consiga los votos en Cámara y en Senado”, dijo Dalmau Santiago a eso de las 5:00 p.m. en medio de las negociaciones. “Creo que los votos están, y cuando tengamos el lenguaje final, creo que los votos van a estar”, afirmó, al confirmar que, en ese momento, se habían recibido enmiendas de La Fortaleza.

Minutos antes, Rivera Schatz, había advertido que la pieza legislativa no tenía su voto y tampoco el de múltiples miembros de su delegación.

Dalmau Santiago, por su parte, aseguró que el lenguaje en el artículo 104 del proyecto 1003 no permite recortes a las pensiones que ya se están pagando. “Cualquiera puede hablar de las pensiones del 2025, pues eso no está en el lenguaje. Habla de las pensiones existentes y que no recibirán recortes, pero no puedo hablar de las pensiones del futuro porque eso no está en el proyecto”, afirmó.

“¿El proyecto abre paso para que la JSF aplique ciertos recortes a ciertas pensiones?”, se indagó.

“No. No abre espacio para eso, abre espacio para que no haya recortes a las pensiones existentes. Lo demás es especulativo y depende de que el gobierno tenga los ingresos y se haga un plan responsable económico para el país”, respondió.

El argumento sobre la protección de pensiones futuras fue levantado también por el portavoz novoprogresita en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“Es que, volvemos, está sujeto a la interpretación que cada uno le dé, a la lectura de ese artículo”, señaló Dalmau Santiago, al precisar que parte de la negociación sobre el proyecto giraba en torno a si el artículo 104 podría ser más “preciso”.

El presidente del Senado defendió en su totalidad el proyecto que habilita el PDA. “Lo que hemos conseguido hasta ahora es cero recorte a las pensiones, dinero para la universidad, dinero para los municipios, dinero para la salud, pagar menos de deuda, pagar menos anual de lo que pagamos hoy... Esos son los resultados y lo que está en el proyecto”, afirmó Dalmau Santiago.

Defensa del gobernador

Al mediodía ayer, el gobernador Pedro Pierluisi abogó por el PDA, al argumentar que reducirá significativamente la deuda de la isla, atraerá inversión y nuevos negocios, y permitirá pedir ante el Congreso la salida de la JSF.

Pierluisi fue tan enfático al defender el PDA y su ley habilitadora que aseguró que de, no aprobarse el acuerdo, Puerto Rico podría quedar en “peor” estado.

“Yo les garantizo a todos que, si este acuerdo no se culmina, y yo estoy seguro que se va a culminar con el voto de hoy (ayer) y la orden o la decisión de la jueza (Laura Taylor Swain), cualquier otro acuerdo sería significativamente peor para el pueblo y el gobierno”, sostuvo.

El proyecto 1003 recorta deuda en bonos de Obligaciones Generales, de la Autoridad de Edificios Públicos y la Administración de Retiro de $21,000 millones a $18,000 millones.

Sin embargo, existen otras deudas ascendentes a $12,000 millones que serán reducidas en diferentes proporciones. Por ejemplo, la mayor parte de las acreencias no aseguradas de contratistas y suplidores serán recortadas en más del 75%. En el caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación, los acreedores recibirán pagos en efectivo para poner fin a las reclamaciones contra el gobierno por haber desviado fondos de la corporación pública bajo la cláusula constitucional del “clawback”.

También se autorizan bonos ascendentes a $7,400 millones pagaderos a 25 años. El pago de la deuda anual asciende a $1,150 millones, pero expertos señalan que se tiene que incluir en el cálculo, para determinar si el país puede con ese pago de deuda, el desembolso anual de $1,900 en pensiones que salen del Fondo General.

Objetores de la medida han señalado que el artículo 104 también forzaría a maestros y jueces a entrar en un plan de contribución definida, ya que congela las pensiones “acumuladas”, que en el caso de estos profesionales es de beneficio definido. Santa Rodríguez sostiene que ese no es el caso porque el proyecto 1003 no enmienda una sola ley de retiro. “La única forma de cambiar un sistema de retiro es mediante legislación”, sostuvo.

¿Esta no es la legislación?, se le preguntó.

“No. Esto no toca el sistema de retiro”, insistió, al indicar que la jueza Swain tampoco podría aplicar el cambio.