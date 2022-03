El proyecto de ley que restringe el aborto pasadas las 22 semanas de gestación sería sujeto a vistas públicas en la Cámara de Representantes, anunció el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El Proyecto del Senado 693, que persigue ese fin, además de la creación de un llamado Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad, fue avalado ayer en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado en votación 9-3.

La evaluación de la medida radicada en diciembre no incluyó la celebración de vistas públicas.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó este mañana a El Nuevo Día que si el informe positivo es radicado antes del viernes, la medida sería llevada a votación el lunes.

“Si es cuando dispone el presidente del Senado, entonces es el próximo lunes. Si está radicado antes del viernes, se pone en calendario para el lunes”, dijo Dalmau Santiago a El Nuevo Día.

En la Cámara, no obstante, el trámite sería más amplio, adelantó su presidente Hernandez Montañez.

El líder cameral indicó que ya existe un acuerdo entre los miembros de su delegación de que el voto en medidas “controversiales” como esta sea libre, entiéndase que no apruebe lo que se conoce como una regla de caucus que obligue a todos los intgrantes de la delegación a votar de la misma forma.

El Proyecto del Senado 693 sería referido a la Comisión de lo Jurídico, presidida por Orlando Aponte Rosario.

“Esto tiene que tener vistas públicas. Tienen que traer a todos los sectores con interés y habrá un sinnúmero de personas que creen en el derecho de la mujer a tener control de su cuerpo y de la vida. Esto es un tema que hay posiciones filosóficas encontradas en la Asamblea Legislativa”, dijo Hernández Montañez al anticipar que participaría de las audiencias públicas.

“Mi posición y seré sincero es que quiero ver lo que legislaron pero yo respeto el derecho de las mujeres, el derecho a la vida y el caso leading de Roe vs. Wade es un caso importantísimo en la historia jurídica de los derechos de las mujeres”, dijo Hernández Montañez. “Tengo que verlo (el proyecto) y lo que es la norma siempre ha sido no ser tan rígido y no olvidemos casos de mujeres violadas o que no han sido atendidas a tiempo. Quiero verlo con calma”.

Este no es el único tema “controversial” en la agenda de la Cámara de Representantes. De hecho, la mayoría dilucidará el 5 de abril en un caucus tres medidas: la pieza legislativa que reduce los términos para que convictos cualifiquen para el beneficio de libertad bajo palabra, el proyecto que regula el uso adulto de la marihuana y el proyecto de enmiendas a la Ley de Armas.

El proponente del proyecto de uso regulado de la marihuana, Héctor Ferrer Santiago, llevará expertos en el tema y Hernández Montañez tendrá disponible su equipo de asesores y el equipo técnico de la Comisión de lo Jurídico para aclarar dudas.

“Va a estar calientito”, dijo.