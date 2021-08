El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, reconoció esta mañana que el costo de la carne de res en Puerto Rico se ha triplicado en lo que va del año, y agregó que no vislumbra en un escenario cercano que esos precios bajen.

“No veo que vaya a bajar en los próximos meses. No que necesariamente siga aumentando… pero no vislumbro que bajen en los próximos meses”, sostuvo el secretario. “Hay reglones en que ha subido, a nivel del consumidor, en algunos caso se ha triplicado la bandeja de carne de res”.

El titular de Agricultura hizo las expresiones en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, donde señaló que es hora de que los puertorriqueños comiencen a sembrar.

“La gente allá afuera sabe que tienen que hacer algo. La gente tiene que darse cuenta de que tienen que producir, tanto los agricultores como los ciudadanos. Los que puedan, cada cual puede tener un árbol de pana en el patio. Hay que crear conciencia, agricultura urbana”, sostuvo a preguntas de la senadora popular Gretchen Hau.

En un aparte con la prensa, González Beiró reiteró su llamado.

“Uno entra al Internet y ves lo que ha estado pasando en los últimos años y es la realidad. Digo que vamos a volver a esos tiempos, porque la verdad es que vamos a tener que empezar otra vez con los huertos caseros, con tener un árbol que te produzca algo, como ocurría con los patios de las casas antes y eso se nos olvidó”, sostuvo. “Creo que la gente está viendo el problema, lo está viviendo y de María para acá es otra realidad”.

González Beiró atribuyó el incremento en el costo de la carne, también aplicable al pollo y al cerdo, que se refleja al consumidor tanto en restaurantes como en los supermercados, al incremento en el precio de los granos que se utilizan para el alimento del ganado. Estos granos son maíz, soya y trigo, que han aumentado en precio entre un 33% y un 59%. No obstante, señaló que el ganado criado en Puerto Rico, como también ocurre en el caso de Argentina, es alimentado con pasto, por lo que él no atribuye el aumento en precio a la venta de carne local.

Puerto Rico produce 13.5 millones de libras de carne, pero el consumo anual es de 123 millones de libra.

El secretario denunció que los ganaderos están recibiendo el mismo pago por libra “año tras año” por la carne que producen, lo que se conoce como el precio por gancho.

“Mientras, en las neveras de los establecimientos comerciales vemos precios incrementales sin lograr ofrecer al consumidor un distintivo mayor de la carne importada a la producida localmente”, agregó.

“En el caso del cerdo y el pollo hemos visto aumentos dramáticos en el aumento de los granos. La pandemia ha afectado grandemente algunas plantas de procesos en Estados Unidos que cerraron operaciones y el efecto del lockdown provocó más consumo en las casas. Todo eso ha venido a aumentar los precios. En estos momentos, como secretario de Agricultura, no podemos decirle con precisión, quizás en un año, pero hoy no, si el precio que está pagando el consumidor es realmente un reflejo de la cadena de precios”, dijo.

Sin embargo, el Departamento de Asuntos del Consumidor expuso ante la comisión que los precios del pollo han comenzado a bajar luego de alcanzar desde mayo.

“No tenemos cómo mediar el margen de ganancia, pero sabemos que los precios en los supermercados han ido en aumento”, sostuvo. “Y vamos a seguirlo viendo en las carnes por el costo del acarreo ya que el petróleo ha aumentado dramáticamente y en Puerto Rico todo viene por barco o avión. Esta es una oportunidad para hacerle ver al pueblo sobre la necesidad imperativa de rescatar nuestra agricultura y convertirnos nuevamente en un país producto”, sostuvo González Beiró

El titular de Agricultura indicó que la agencia dará paso a un programa de repartición de mejoras semillas para lo que llamó “pastoreo mejorado” que, según el funcionario, duplicarán la cantidad de cabezas de ganado que puede tener un ganadero en su predio.

Versión de DACO

En una ponencia firmada por Edan Rivera Rodríguez, secretario de Asuntos del Consumidor, la agencia indicó que el precio de la carne aviar, cerdo y ganado vacuno disminuyó al comenzar la pandemia en 9.8%, 3.6% y 1.4%, respectivamente. Sin embargo, para comienzos del 2021 los índices de la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), reflejaban un alza al tomarse en consideración los precios de producción y exportación, los precios de distribución e importación y el precio al consumidor.

“La USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) informa que, desde la última semana de diciembre de 2020, existen aumentos semanales sostenidos de alrededor de un 7% en términos nominales e los precios de producción. Esto es cónsono con la derivación de ventas de carnes hacia la exportación debido a la alta demanda de productos cárnicos estadounidenses en los mercados internacionales”, lee la ponencia de DACO.

Al repasar los factores que han provocado esta alza en precio, el DACO enumeró algunos como la paralización de actividades productivas de cosecha de alimentos, la caída pronunciada a nivel internacional de alimentos, el cierre temporero por COVID-19 de plantas procesadoras, un aumento en los fletes navieros y la apertura de restaurantes cerrados que ha provocado un “acaparamiento en la demanda de la carne fresca”.

Todos estos factores, según DACO, -además de la escasez de oferta y el aumento en la demanda- provocan el aumento en precios, que se disparó en mayo del 2021, en algunos casos de 100%., incluyendo un incremento entre mayoristas y distribuidores de entre 40% y 50%

“Por lo que el consumidor puertorriqueño experimenta que el precio final de venta en las góndolas y neveras se ha duplicado en el caso de las alitas de pollo, las pechugas de pollo, el biftec y las chuletas de cerdo de punta y de centro”, lee la ponencia del DACO.

La posición de MIDA

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, indicó que la industria de supermercados tiene márgenes netos de ganancia que no superan el 3%, y que no sobrepasen el 2% cuando se aplica la responsabilidad contributiva. Reyes Alfonso agregó que el Senado no debe enfocare en el “pequeño margen” de ganancia de los supermercados. Argumentó que estos negocios no tienen una influencia significativa sobre los precios de los productos.

El directivo aludió a otros factores como los costos energéticos, las contribuciones (especialmente las de inventario), el cobro por la inspección de furgones, los costos de los permisos, la legislación laboral y aumentos en los servicios portuarios en marzo y abril de este año.

“Actualmente, dos empresas tienen sobre el 80% del mercado marítimo y dos empresas controlan el puerto de San Juan”, dijo Reyes Alfonso al referirse a Luis Ayala Colón y Tote Maritime. “Recientemente, el propio gobierno permitió que se consolidaran aún más los servicios en los terminales portuarios. Mida levantó su voz y las agencias federales expresaron preocupación, pero el gobierno local no hizo nada o incluso apoyo la consolidación. Esto provocó lo que hace dos años advertimos ocurriría, se anunciaron aumentos considerables”, sostuvo.

Reyes Alfonso sugirió, para atender el problema del aumento en precios, medidas como la agilización de las inspecciones de agricultura en productos importados, eliminar el cobro por inspeccionar furgones, eliminar el impuesto al inventario, controlar el precio de la electricidad, más recursos para la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, la exclusión parcial o total de la aplicación de las leyes de Cabotaje y promover la competencia incluyendo a más compañías navieras en la operación de los muelles.