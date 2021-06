El Senado aprobó a viva voz el proyecto que enmienda sustancialmente el estado de derecho laboral de Puerto Rico.

El mecanismo utilizado por la Cámara Alta consistió en introducir enmiendas al Proyecto de la Cámara 3, aprobado el pasado 1 de mayo.

“Se estudiaron a fondo todas las recomendaciones de los sectores que participaron”, indicó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien dirigió el proceso de evaluación como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. Las enmiendas incluyeron el texto de un proyecto de Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) y otro del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“El norte principal fue recuperar derechos para la clase trabajadora, pero tampoco se puede ver como que se quiere penalizar al sector patronal”, sostuvo, al comparar la gestión legislativa en esta ocasión con el proceso “atropellado” ejecutado cuando se aprobó la Reforma Laboral el pasado cuatrienio.

“No se puede atajar una crisis fiscal a expensas de la clase trabajadora”, añadió Rivera Lassén.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago sostuvo que el resultado de los cambios al PC 3 es “la restitución de derechos extirpados en el ordenamiento laboral el pasado cuatrienio” y mencionó la paga doble y que nuevamente se colocaría sobre los hombros de los patronos el peso de la prueba al defender despidos injustificados.

El senador del MVC Rafael Bernabe aseguró, al favorecer la medida, que se cumplió con la solicitud del gobernador Pedro Pierluisi de no derogar la Reforma Laboral del 2017, pero argumentó que no hay excusa para que no convierta el proyecto en ley. No obstante, reconoció que la Legislatura probablemente recibirá una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetando la medida.

El senador independiente José Vargas Vidot también favoreció la medida y recordó que la Reforma Laboral de 2017 dejó en “indigencia” a los trabajadores.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, objetó la medida.

“Va a sacudir a las pequeñas y medianas empresas del país. Es un proyecto de alto impacto para nuestro sector económico, el que constituye la espina dorsal de nuestro desarrollo económico”, dijo Rodríguez Veve al objetar que la medida se discutiera con apenas siete senadores en el hemiciclo.

“Esto es alucinante”, dijo sobre la ausencia de los senadores.

Rodríguez Veve criticó, por un lado, que la medida se aprobara a tres días de que el proyecto que aumenta el salario mínimo también recibió el visto bueno. Dicho proyecto no ha llegado a La Fortaleza para la firma del gobernador porque los cambios introducidos tienen que ser aceptados primero por la Cámara de Representantes, que es el cuerpo de origen de la pieza legislativa.

“La suma del aumento del salario mínimo y de estas enmiendas que se proponen serían la fórmula perfecta para implosionar a las pequeñas y medianas empresas”, dijo Rodríguez Veve. La senadora sostuvo que el proyecto provocaría un aumento en los gastos de mano de obra y los gastos operacionales. “Constituye, ahora mismo, en un gasto importante en términos de gastos operacionales”, dijo.

Los senadores populares Gretchen Hau y Rubén Soto favorecieron la medida.

La medida, que se espera vaya a comité de conferencia ante la posibilidad de que la Cámara baja no concurra con las enmiendas, aumenta de tres a cinco años los términos prescriptivos para hacer reclamaciones y reduce el periodo probatorio aplicable a la mayoría de los trabajadores a tres meses.

El Senado no tocó el lenguaje del Proyecto de la Cámara 3 que alude al bono de Navidad, por lo que no sufrió cambios. Al momento, cualificará para el bono un trabajador que acumule al menos 700 horas anuales (actualmente son 1,350) y ese pago sería el equivalente al 6% de su salario, hasta un máximo de $10,000.

Todo patrono con 15 empleados o menos durante más de 26 semanas pagará un bono equivalente al 3% del salario, hasta un máximo de $10,000. Este beneficio del bono de Navidad actualmente es de 2%, con un tope de $600. La escala actual, en el caso de patronos con 20 empleados o menos, es de 2% del salario, con un tope de $300.

Se restablece, además, el pago de horas extras al doble. En el Proyecto de la Cámara 3 se limitó a un pago de tiempo y medio, con la excepción de estudiantes a tiempo completo, que cobrarían las horas extra doble.

Se restablece, con la versión del Senado, el pago de horas extras doble los domingos, el 1 de enero, el 6 de enero, el día de las elecciones generales, el 25 de diciembre y cualquier otro día o periodo de horas en que un establecimiento deba permanecer cerrado al público por disposición legal.

Dispone la medida del Senado que la semana de trabajo comenzará el lunes a las 12:01a.m. y, por excepción, el empleado o la empleada podrá pactar con el patrono algo distinto. En el Proyecto de la Cámara 3 se dispone que la semana de trabajo comenzará “el día y la hora que el patrono determine y notifique por escrito al empleado”, pero, en ausencia de esa notificación, la semana comenzará a las 12:01 a.m. del lunes de cada semana.

El horario flexible se permitirá únicamente para adelantar o atrasar la hora de entrada y el periodo de alimentos. El patrono debe brindar prioridad a jefes o jefas de familia que tengan la patria potestad o custodia de hijos e hijas menores de edad. Se requiere garantizar un periodo de descanso no menor de 12 horas consecutivas entre horarios de trabajo. Los periodos trabajados en exceso de ocho horas se pagarán al doble.

Los acuerdos de itinerario de trabajo alterno pueden revocarse por mutuo acuerdo o por cualquiera de las partes. El lenguaje del Proyecto de la Cámara 3 tenía un lenguaje prácticamente idéntico, aunque disponía que el acuerdo solo podría disolverse luego de un año de implementado. Ese texto se eliminó.

Se aumenta de 12 a 15 empleados la cantidad de trabajadores que necesitaría tener un pequeño comerciante para que pueda aplicar una fórmula menor de acumulación de días de enfermedad y de vacaciones, que sería de .5 días al mes en ambos reglones. El Senado dejó intacto el lenguaje incluido en el Proyecto de la Cámara 3 que aumentó la acumulación de días de vacaciones y de días de enfermedad de la siguiente manera: los que trabajen de 20 horas a 115 horas al mes acumularán .5 días de licencias al mes, mientras que aquellos que trabajen en exceso de 115 horas al mes tendrán derecho a acumular 1.25 días de enfermedad y de vacaciones por mes.

Actualmente, la acumulación de 1.25 días de vacaciones y días de enfermedad aplica a trabajadores que llevan 15 años más en la misma empresa, siempre y cuando trabajan al menos 130 horas al mes. El estado de derecho actual no le reconoce acumulación de vacaciones y días de enfermedad a empleados a tiempo parcial.

La solicitud de exención del pago del bono de Navidad se deberá presentar no más tarde del 30 de octubre, en lugar del 30 de noviembre como proponía el Proyecto de la Cámara 3.