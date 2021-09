El Senado aprobó esta tarde, pese al rechazo de los partidos de minoría, los nombramientos de Edwin Mundo y Ferdinand Mercado a la Junta de Redistribución Electoral.

Este organismo, que será presidido por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, tendrá la encomienda de reconfigurar los distritos representativos y senatoriales a la luz de la información que arroje el Censo.

De inmediato, el senador independiente José Vargas Vidot dijo que estas dos nominaciones “consolidan” el bipartidismo.

“Tenemos movimientos que no estaban en esta Legislatura. Personas como yo, que soy un senador independiente. Estaría totalmente excluido de cualquier cosa. No existo ahí, soy invisible”, dijo Vargas Vidot.

“No sé si no hemos entendido el mensaje de las pasadas dos elecciones”, agregó al aclarar que no tiene nada en contra de Mercado o de Mundo.

“Esto es un insulto a los que no somos parte de ese combo”, señaló Vargas Vidot al indicar que votaría en contra. “No me siento representado y es un insulto porque me invisibiliza”.

El portavoz penepé, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que la Junta de Redistribución Electoral no obedece ni al Partido Popular Democrático (PPD) ni al Partido Nuevo Progresista (PNP). Opinó que se trata de un mandato constitucional.

Rivera Schatz argumentó que los partidos de mayoría han contado los votos de los partidos minoritarios y del propio Vargas Vidot.

“Si juramos defender la Constitución cuando asumimos el cargo... tenemos que defenderla porque la Junta de Redistribución Electoral no es una criatura del PNP ni del PPD”, alegó Rivera Schatz al retar a Vargas Vidot a que cree su propio partido.

La portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, dijo que casi el 70% del país no votó a favor del gobernador Pedro Pierluisi, y recordó que la Constitución no alude ni al PPD ni al PNP y solo señala que no podrán ser del mismo partido.

“El pueblo de Puerto Rico dijo que hay cinco partidos políticos”, sostuvo Rivera Lassén. “¿En qué parte de la Constitución dice que tienen que ser dos de esos partidos?”, cuestionó al criticar que se debió haber tenido algún tipo de discusión antes de llevar a votación los nombramientos.

“Esto es darle la espalda al mandato del pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Su compañero de delegación, Rafael Bernabe, criticó que ni se hiciera un esfuerzo para que se seleccionaran dos personas entre los cinco partidos, y señaló que lo lógico al momento de realizarse un trabajo como el que hará la Junta de Redistribución Electoral es que haya participación de todos los partidos.

La portavoz independentista, María de Lourdes Santiago, consignó su voto en contra, al igual que Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

Santiago criticó que no se avisara que los nombramientos serían descargados.

“No es que sean dos o tres o quién sacó más votos... es que cualquier persona con dos dedos de frente y que vivir en este país sepa que esto no tiene nada que ver con los méritos de nada”, dijo. “Se van a repartir la composición electoral del país como le convenga”.

“¿Quién le inspira transparencia electoral?”, dijo Santiago al referirse a Mundo.

“Si alguien tiene algo en contra de Edwin Mundo, que lo saque aquí”, le ripostó el senador penepé Gregorio Matías.

La Junta de Redistribución Electoral tiene un presupuesto asignado en el Fondo General de $500,000 para reclutar personal y peritos. En ocasiones anteriores han demorado entre tres meses y hasta dos años en llegar a acuerdos.

Mundo ha sido representante y ha ocupado varias posiciones dentro del aparato electoral del PNP, incluyendo el cargo de comisionado electoral.

Mientras, Mercado ha sido juez, secretario general del PPD, secretario de Estado y secretario de la Cámara de Representantes. Actualmente, se desempeña como asesor de Dalmau Santiago.