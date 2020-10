Mientras la Comisión de Nombramientos del Senado hace malabares de última hora para confeccionar, a toda prisa, informes de nombramientos presentados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tanto al arrancar la Sesión Extraordinaria el 16 de septiembre como la veintena adicional que presentó ayer, crece en el Capitolio el rumor de que se estaría presentando una tercera ronda de nombramientos, pero firmados por el secretario de Estado interino, Raúl Márquez.

Este funcionario, de concretarse la nueva ronda de nombramientos, estaría firmando los documentos en calidad de gobernador Interino, ya que Vázquez sale hoy hacia el estado de Florida, donde permanecerá una semana. El Nuevo Día supo que los nombramientos que se están barajeando son los de Jorge Díaz Reverón, esposo de Vázquez Garced, a una posición en el Tribunal de Apelaciones y el Ana Mateu Meléndez, hija de la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, y actual secretaria de Política Pública de La Fortaleza. Mateu Meléndez aspira a convertirse en Jueza.

La Fortaleza no ha contestado cuestionamientos de El Nuevo Día sobre si la gobernadora o Márquez firmarán nuevos nombramientos antes del 5 de octubre, cuando finaliza la Sesión Extraordinaria corriente.

PUBLICIDAD

El presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, no ha quiso hacer expresiones sobre el proceso que se ejecuta, a toda prisa en su comisión, para rendir informes de nombramientos. En la pasada sesión del Senado se aprobaron 16.

De hecho, El Nuevo Día fue testigo esta mañana de cómo un nominado incluido por la gobernadora en la convocatoria del 16 de septiembre preguntó en la oficina de la Comisión de Nombramientos qué le tocaba hacer tras entregar los documentos que le fueron requeridos. La empleada le contestó que tenía que estar pendiente a la sesión legislativa. Cuando el hombre, quien no se identificó ante este medio, preguntó si habría una reunión ejecutiva con los integrantes de la Comisión de Nombramientos, le dijeron que no porque eran demasiados nombramientos a la vez.

El portavoz de la mayoría penepé en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, reconoció que se ha hablado en el Capitolio sobre esa tercera ronda de nombramientos.

“Es un rumor, un comentario que he escuchado en el Capitolio, pero no tengo certeza ni confirmación”, dijo.

Tan reciente como en la sesión legislativa del martes, el representante independentista Denis Márquez presentó una moción para que el cuerpo legislativo tomara conocimiento del nombramiento de Márquez, realizado en receso. El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, le contestó que todavía estaba en conversaciones con la gobernadora sobre si se presentaba o no el nombramiento de Márquez y, al declarar no ha lugar la petición del legislador pipiolo, indicó que le estaba dando “deferencia” a la primera ejecutiva.

PUBLICIDAD

Sobre ese particular, Rodríguez Aguiló indicó que desconoce si Márquez tiene los votos en la Cámara.

“Me dicen que, aparentemente, la gobernadora no va a presentar el nombramiento”, dijo Rodríguez Aguiló.

Sobre si Márquez debiera firmar una tercera convocatoria de nombramientos, Rodríguez Aguiló señaló que preferiría que no fuera así.

“Preferiría que estuviera confirmado en propiedad, ocupando la posición, para tomar todas esas determinaciones, pero esa es mi opinión. Si procede o no procede, hay que hacer una evaluación para poder llegar a esa conclusión”, dijo.

Denis Márquez, por su parte, señaló que no le extrañaría que se levante un cuestionamiento sobre si el secretario de Estado interino tiene o no la facultad de hacer nombramientos sin ser confirmado.

“Esa es la gran controversia. Si el hecho de que se haya nombrado en receso y los cuerpos no hayan actuado, es un asunto a determinar si eso significa que no tiene los poderes constitucionales y legales. Pero había una forma para evitar la controversia y era dar paso a mi planteamiento. En la medida en que la Cámara rechazara su nombramiento, se acababa el asunto”, dijo Márquez, quien reconoció que un tribunal no estaría inclinado a entrar en una controversia sobre la relación entre los cuerpos legislativos y el Ejecutivo.

“Pero insisto, los nombramientos en receso deben ser la excepción”, dijo.

Ayer, la gobernadora enmendó la convocatoria de Orden Ejecutiva presentando 45 nombramientos, incluyendo los de su secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, la exsubsecretaria de Justicia, Grisel Santiago Calderón y su asesor legislativo Álex López Echegaray.

PUBLICIDAD

Igualmente nombró a diferentes posiciones a asesores de que trabajan en el Senado dirigido por Thomas Rivera Schatz: Rosario Toro Chiqués, Milagros Jennisca Rodríguez Correa, Jorge Rivera Rueda y Hamed Santaella Carlo. Además, fue nombrada Rebecca K. Matos Guzmán, quien dirige la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.

También recibió un nombramiento el secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, como juez superior. Una jueza nombrada por la Gobernadora, Eileen J. Barresi Ramos, recibió en el 2019 un informe negativo de la Comisión de Evaluación Judicial al evaluarse su desempeño y tras solicitar una plaza en el Tribunal de Apelaciones.

La gobernadora también nombró a Eliott Pacheco como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Intercambio Electrónico de Información del Departamento de Salud. Pacheco declinó el nombramiento al no cualificar para el cargo.

Práctica con un costo público dudoso

El exsenador Eudaldo Báez Galib indicó que, si bien los nombramientos de la Gobernadora no cumplen con la deseabilidad de que estos se evalúen con ponderación y a la luz del sol en el Senado, no necesariamente es un asunto que atraiga la atención del público en general.

“Primero que no es común, y no recuerdo haciendo memoria, que haya ocurrido un evento masivo de nombramientos como este. Usualmente cuando un gobernador o partido saben que van a perder una elección siempre hay una serie de nombramientos, pero en la Rama Ejecutiva”, dijo Báez Galib al referirse a la costumbre de otorgarle puestos de carrera a personal de confianza.

PUBLICIDAD

“Ahí parece que Wanda Vázquez y Thomas Rivera Schatz están tratando de afectar la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi. Con estos nombramientos masivos, eso desdice mucho del partido y coloca un arma poderosísima en manos de la oposición”, añadió. “Pero hay un asunto y es que a la gente esto le importa un bledo. Puedes hacer todo eso y nos va a recibir un impacto grande”.

Báez Galib recordó que no es hasta que la Comisión de Nombramientos recibe las nominaciones en propiedad, paso que también se concretizó ayer que, en teoría, se inicia una inspección de documentos que tienen que ser entregados por el nominado -y que presumiblemente en esta ocasión será durante el fin de semana-, se activa a un agente investigador que se supone que haga una investigación de campo del nominado, rinde un informe y ese informe va a la Comisión de Nombramientos para una vista pública.

“Pero estos nombramientos los van a aprobar por descargue”, dijo Báez Galib al indicar que no anticipa que ese ejercicio se lleve a cabo. De hecho, el proceso de la vista pública no se ha honrado con los nombramientos aprobados hasta ahora de la Sesión Extraordinaria.

Báez Galib insistió en la necesidad de que se regrese a sistema en que los nombramientos eran evaluados por la comisión del Senado que tuviera mayor injerencia. Por ejemplo, que la Comisión de Hacienda evalúe el nombramiento a Secretario de Hacienda.

“El peritaje lo tiene la Comisión. Además, evitas concentrar tanto poder en la Comisión de Nombramientos”, dijo.

PUBLICIDAD

“Un subgolpe de estado"

Para el exrepresentante independentista Víctor García San Inocencio, los nombramientos de la gobernadora anunciados ayer no son más que una “plancha estructurada” ejecutada a finales de la Sesión Extraordinaria para evitar que es alargue la discusión pública.

“Y es una pasada de rolo y una burla a todo el concepto de prestar consejo y consentimiento porque tiene toda la fisionomía del chanchullo legal. Eso lo pre-acordaron. Es un pastel diseñado hace tiempo que se va a ejecutar ahora legalmente”, dijo.

“Ya los nombramientos ni tienen que ponderarse ni se ponderaran. Por eso hemos tenido nombramientos al Tribunal Supremo que se hacen de manera instantánea”, agregó.

“Es un Subgolpe de Estado”, sentenció.

San Inocencio recordó que el proceso de evaluación atropellada de nombramientos se repetirá antes de que termine el año y en el contexto de la vacante al Tribunal Supremo que dejará Anabelle Rodríguez cuando cumpla 70 años el 24 de diciembre.

En cuanto al silencio de los candidatos a la gobernación en torno al tema de los nombramientos, con la excepción de Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), San Inocencio dijo que tiene su razón de ser.

“No quieren amarrarse porque les encanta heredar la bolsa de trucos. Ellos, cualquiera que crea que va a ocupar ese cargo, excepto en el caso de Juan Dalmau, que ha propuesto un sistema que se sigue en el mundo civilizado y que es por mérito y preparación, quieren ser parte del sistema de la prebenda y el premio para regalar cargos de agradecimiento como si fueran Santa Claus”, dijo.