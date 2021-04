La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hau, anticipó que la vista de evaluación del nombramiento de Carlos Mellado como secretario del Departamento de Salud se llevará a cabo la semana que viene, a menos que el repunte de casos de COVID-19 u otro factor desconocido interrumpa la agenda del cuerpo legislativo.

El Senado no reanuda sus trabajos hasta el martes. Hoy, el gobernador Pedro Pierluisi hizo un llamado al Senado a que confirme al titular del Salud, al señalar que, en medio de una pandemia, es “inconcebible” que Mellado no haya sido confirmado, cuando supuestamente ha demostrado su capacidad para dirigir la dependencia.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha respondido en el pasado reclamos sobre la presunta lentitud con que se están atendiendo los nombramientos en el cuerpo legislativo, señalando que el hecho de que un jefe de agencia, como lo es Mellado, no haya sido confirmado no significa que no pueda realizar su trabajo al 100%.

El jueves, un portavoz de Dalmau Santiago señaló que en los próximos días se dará a conocer la agenda de la Comisión de Nombramientos y que, posiblemente, el nombramiento de Mellado pueda ser atendido la semana que viene.

Hau fue más precisa.

“Él (Mellado) no debe ningún documento y las evaluaciones en la comisión (de nombramientos) se hicieron”, señaló Hau a El Nuevo Día. “Está en agenda poder convocarlo y no debe pasar de la semana que viene... la Comisión se comunicó con el Secretario de Salud y le indicaron que lo van a citar próximamente para la semana que viene”.

Hau dijo desconocer cuándo Mellado completó la entrega de documentos requeridos. “Ellos (el personal técnico de la comisión) ha decidido que el orden es en orden de importancia y el de Salud es uno de ellos (con mayor importancia)”, dijo la senadora por Guayama.

“Pero coincido con el presidente del Senado en que él no enfrenta ninguna prohibición para que pueda ejecutar sus facultades”, señaló.

Preguntada sobre el desempeño de Mellado, Hau destacó que el titular de Salud ha estado activo en los procesos de vacunación y que ha estado en comunicación con los alcaldes.

“No quiero adelantar mi voto, pero lo hemos visto en los partes de prensa (trabajando). El Departamento de Salud es un departamento importante para el país y más aún cuando hay un aumento de casos COVID-19. Pero hay otros temas adicionales que hay que evaluar”.