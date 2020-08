El Senado aprobó hoy las dos medidas legislativas que viabilizan la celebración de un referéndum el día de las elecciones generales para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados públicos.

La Resolución Concurrente del Senado 101 - cuya votación fue a través de pase de lista- contó con 23 votos a favor y tres en contra, siendo estos los de los populares Cirilo Tirado, Miguel Pereira y José Luis Dalmau, quienes emitieron un voto explicativo.

A favor votó la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y los populares Eduardo Bhatia, Aníbal Torres Torres y Rossana López, así como con el independentista Juan Dalmau y el senador independiente José Vargas Vidot. La medida necesitaba 22 votos para su aprobación.

La Resolución Concurrente del Senado 101 enmienda la Constitución de Puerto Rico para reconocer el derecho de todo servidor público y de todo retirado del Gobierno de Puerto Rico, a tener acceso a una pensión de retiro, cuyos términos y condiciones serán dispuestos por ley, y que solo podrán ser modificados con el propósito de favorecerlo. Mientras, el Proyecto del Senado 1660 que viabiliza y establece los pormenores para la la celebración de la consulta ciudadana el próximo 3 de noviembre, a esta hora, había sido avalado también, pero solo a viva voz.

“Lo que nosotros vamos a hacer aquí, con nuestro voto, es sencillamente decirles a todos los pensionados, sin distinción de colores, que le vamos a dar una garantía”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz al tomar un turno sobre las medidas enviadas a la Legislatura por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Lo que queremos es que los pensionados tengan una protección, quien la quiera valorar, porque entienda es un engaño, pues lo puede decir”, dijo el líder senatorial.

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) emitió un voto a favor en contra de ambas medidas, aunque reconoció que el proyecto que verdaderamente atendía era el Proyecto de la Cámara 2434, de la autoría de la representante Lourdes Ramos, que al cierre de la sesión ordinaria permanecía en comité de conferencia. La medida establecía una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales.

“La Constitución Española del 1812 reconocía del derecho de los españoles a la felicidad y esto es algo similar porque te provee el derecho a proteger las pensiones sin ninguna garra ni garantía porque nuestra Constitución ya el Supremo Federal dijo que el Congreso y PROMESA está por encima. Es un oportunismos electoral …pero para no caer en la trampa ni en el chantaje que han diseñado a votaré a favor, porque al igual que el derecho a la felicidad de los españoles, aquí se reconoce el derecho a las pensiones”, sostuvo.

“Yo no estoy en contra de los retirados. Quisiera votar a favor de este proyecto, pero no puedo porque siempre he estado en contra del engaño”, dijo al cuestionar la validez que le otorgan a la Constitución del Estado Libre Asociado para la aprobación de la medida cuando a pesar de que “los americanos dijeron que no existía y que, si recuerdos quedan de ella, recuerdos que no valen na”, argumentó Pereira.

El senador popular sostuvo que la resolución “es un engaño a las personas más vulnerables y es un engaño a las personas que nos hicieron, que nos dieron la capacidad de pensar en números, que nos dieron la capacidad entender poesía, de ser lo que somos, pues yo no quiero participar en lo que es un engaño”.

Gregorio Matías, quien antes de ocupar el escaño en mayo se desempeñaba activamente como policía en la Legislatura, defendió el proyecto, el cual describió como uno vanguardista” y le hizo un llamado a cualquier otro compañero que fuera “a dar una excusa para justificar no aprobar un proyecto que es vanguardista” a “que se guarden esas palabras”.

“Mis hermanos pensionados no le importa las excusas lo que quieren es acción en favor de cada uno de ellos”, sostuvo.

El Frente en Defensa de las Pensiones había expresado su rechazo a la propuesta para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones de los empleados jubilados del gobierno, ya que su validación no evitaba el recorte de 8.5% propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Igualmente, solicitaron que se enmendara la convocatoria de la sesión extraordinaria para incluir el Proyecto de la Cámara 2434 que establecería la “Ley por un Retiro Digno”.