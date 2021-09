El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera pidió hoy la renuncia de la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz por, según él, no asumir su responsabilidad en el manejo del caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa y desplazarla hacia los cuatro funcionarios que lo atendieron.

Santiago Figueroa, de ocho años, fue asesinado, presuntamente a manos de su padre en agosto en el municipio de Aguas Buenas.

“La Secretaria del Departamento de la Familia tiene que renunciar. Buscar responsables y desplazar la culpa de su incompetencia y mal manejo de los casos bajo su supervisión es para ella la salida más fácil en lugar atender el problema real que se vive en el Departamento de la Familia. El país conoce, pues así se hizo público en las vistas de transición, que el Departamento no tiene el personal necesario para atender los casos que llegan, y que, hasta el año pasado había 900 casos sin que se le asignara un trabajador social. El lamentable desenlace en el caso del niño Jeiden es el reflejo de la incompetencia de quien maneja el Departamento de la Familia, que para colmo no tiene conocimientos ni educación en trabajo social y quiere culpar a los profesionales que día a día dan todo por los niños y jóvenes de nuestro país de las irresponsabilidades de la líder de la agencia”, arremetió.

Soto Rivera, quien radicó el Proyecto de Ley 512 para que sea requisito tener una Maestría o Doctorado en Trabajo Social para poder ser Secretario o Secretaria, insistió en que el sistema administrativo del Departamento de la Familia falló una vez más tanto a los niños que debe proteger como a los trabajadores de la agencia.

“Hay que mantener en perspectiva que los trabajadores sociales del Departamento tienen asignados sobre 40 casos para investigación cuando los expertos han recomendado que no sean más de 25 casos por trabajador social. Que están mal pagos y que no tienen todas las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad con sus funciones. La Secretaria conoce eso, ella lo ve allí diariamente, ella es la responsable de la falta de recursos que ella misma plantea, pero la falta de empatía solo la hace echar culpas y no buscar soluciones para aliviar la carga de trabajo de los empleados y lograr que todos los casos sean atendidos con premura para que no se repita lo que estamos viviendo hoy.”, añadió.

Ayer, González Magaz anunció que estaba suspendiendo a cuatro funcionarios de la agencia que intervinieron en el caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa, y los refería también al Departamento de Justicia para que la agencia auscultara si hubo una comisión de delito al momento de atender el caso.

La investigación contempla algunas posibles violaciones de ley, pero la secretaria rehusó entrar ayer en mayores explicaciones porque supuestamente esto podría afectar la pesquisa que haga Justicia.

Sí informó que el DF encontró en la investigación interna que los funcionarios que trabajaron en el caso tuvieron atrasos en la entrega de los informes escritos de las intervenciones, hubo fallas en la supervisión del personal y no se cumplió con algunas de las normas, procesos y estándares de seguridad. La funcionaria afirmó que, por ejemplo, el referido de maltrato contra el menor tardó siete semanas en ser atendido (alrededor de 49 días), cuando debió revisarse en no más de 30.