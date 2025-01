Eliezer Molina jura a su escaño como senador por acumulación: “Hoy, el país está viviendo un momento histórico”

A preguntas sobre si se siente reivindicado, el activista, de 44 años, contestó: “No, porque no hemos terminado”.

“Me parece que el trabajo que nosotros hacemos trasciende nuestra vida y simplemente estamos poniendo nuestro grano de arena para que las próximas generaciones no se tengan que ir de este país, porque este es su país. Entonces, nosotros somos un paso más en la historia de este pueblo”, agregó.

Molina no adelantó cuál será su agenda prioritaria, pero comentó que su equipo ha hecho un llamado a ingenieros mecánicos y conocedores del tema de energía renovable para reunirse. “Si la gobernadora ( Jenniffer González ) quiere gasificar el país, nosotros vamos a desarrollar unas generatrices de energía renovable para acabar con la dependencia energética”, sostuvo.

“Gracias a Dios, tenemos un nuevo senador del pueblo, que va a hacer lo que pueda para trabajar a favor del pueblo, no a favor de cuestiones particulares y pa’ un grupito ni para nadie en particular” , compartió el progenitor de Molina. “A ningún niño le gusta que le quiten el dulce, tú le das un dulce a un niño y es difícil quitárselo. Eso pasa aquí, esta gente que han tenido el poder por muchos años se creen que son los dueños y señores de todo”, agregó, señalando que “eso se tiene que acabar”.

En un momento durante sus expresiones a la prensa, Molina pausó para controlar sus emociones. “Hace 92 años, una de las personas que más admiro, don Pedro Albizu Campos, me enseñó la ruta, y él no pudo (ganar un escaño en el Senado por acumulación). Y nosotros estamos aquí y, si algo le vamos a devolver a nuestro país, es que, frente al Capitolio, va a volver a estar el océano Atlántico, no el mar Caribe, como decía Jenniffer González. Aquí, se acabó el abuso”, esbozó.