La delegada congresional Elizabeth Torres presentó esta martes ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes una querella contra la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD), Deborah Soto Arroyo, por alegadamente “faltarle el respeto” durante una vista pública que llevó a cabo más temprano la Comisión de Educación, Arte y Cultura.

“Vine a presentar una querella contra la legisladora Deborah Soto Arroyo”, confirmó Torres al salir de la oficina del portavoz de la Cámara, Ángel Matos, quien preside la Comisión de Ética en dicho cuerpo legislativo.

La representante, de inmediato, negó los señalamientos y sostuvo que no le faltó el respeto a la delegada por la estadidad.

Torres alegó que la legisladora la llamo “mija” luego que le indicara, durante un receso en una vista pública cameral, “que a los funcionarios electos se les reconoce al entrar a una vista pública”. “Es parte del respeto que se merece la propia democracia y el sector que represento, no yo”, argumentó Torres en la misma publicación en su cuenta de Facebook, en la cual también se refirió a Soto Arroyo como una “legisladora yal”.

PUBLICIDAD

“Si esta doña no sabe quién soy a estas alturas, créame que se dará por enterada muy pronto”, agregó la delegada.

En la vista se discutía el Proyecto de la Cámara 1750, dirigido a establecer un nuevo modelo de enseñanza alterna en el Departamento de Educación, denominado “Creando Ciudadanos”. “Yo fui maestra, eso lo sabe todo el mundo. Y, además, soy delegada congresional, pero más importante que todo soy madre y soy ciudadana. Así que yo creo que le faltó al Código de Ética o, por lo menos, a las reglas de ética de la Cámara y por eso estoy aquí”, señaló.

La delegada no mostró copia de la querella, la cual no está disponible al público por ser un documento confidencial. “Pueden estar pendientes a mis redes sociales porque yo voy a discutir el asunto de manera pública”, expuso.

La legisladora, en tanto, sostuvo que fue Torres quien le faltó el respeto. Relató que el intercambio ocurrió poco después de las 10:00 a.m. cuando, durante un receso, bajó de presidencia para agradecer la comparecencia de los deponentes presentes en sala y, de momento, fue increpada por la delegada congresional por no haberla reconocido a su llegada.

“Se levanta una señora (Torres) y ella se refiere a mí y me dijo, en voz alta y amenazante: ‘es una falta de respeto que no reconozca a las personas que somos electas por el pueblo y que ocupamos posiciones de gobierno’. Yo le dije: ‘mire, yo desconozco quién es usted’”, relató Soto Arroyo.

PUBLICIDAD

“De hecho, como no está bien vestida para estar allí, para ser una congresista. Tú sabes, que está con una camisilla, un mahón y un moñito, yo no conozco quién es, de verdad. Y no lo dije por faltarle el respeto ni nada, es que de verdad no se quién es”, continuó.

Torres no estaba citada para deponer durante la vista pública, sino que era parte del público, aclaró. “Ella puede decir lo que ella entienda. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy bastante ajorada y yo en esto soy bien seria. Yo no me presto para estas cosas. Estoy haciendo mi trabajo. No tengo nada más que decir y que ella vaya a los foros pertienentes”, expresó Soto Arroyo.