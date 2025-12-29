Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En cuidado intensivo exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos

El exlegislador del Partido Nuevo Progresista se mantiene internado en Centro Médico tras un accidente en su hogar

29 de diciembre de 2025 - 7:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos. (Jorge A Ramirez Portela)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

El exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Río Piedras tras sufrir un accidente en los predios de su hogar, informó este lunes el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

“El compañero, amigo y exrepresentante Jorge ‘Borgie’ Ramos, sufrió una serie de heridas como resultado de un accidente ocurrido en los predios de su hogar, ante esto, fue traslado, con urgencia, al Centro Médico de Río Piedras. En estos momentos, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Intensivo”, informó Méndez en un comunicado de prensa.

Los miembros de la Cámara de Representantes nos unimos en oración por el pronto restablecimiento de ‘Borgie’ Ramos. De igual forma, oramos por su familia en este difícil momento”, señaló el líder legislativo.

El exrepresentante Jorge "Borgie" Ramos
El exrepresentante Jorge "Borgie" Ramos (Suministrada)

Ramos fue miembro de la Cámara de Representantes, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), desde enero de 2005 hasta el 2012. Representó al Distrito 30 de Guayama, Salinas, Arroyo y Santa Isabel.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: