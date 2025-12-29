En cuidado intensivo exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos
El exlegislador del Partido Nuevo Progresista se mantiene internado en Centro Médico tras un accidente en su hogar
29 de diciembre de 2025 - 7:22 PM
El exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Río Piedras tras sufrir un accidente en los predios de su hogar, informó este lunes el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.
“El compañero, amigo y exrepresentante Jorge ‘Borgie’ Ramos, sufrió una serie de heridas como resultado de un accidente ocurrido en los predios de su hogar, ante esto, fue traslado, con urgencia, al Centro Médico de Río Piedras. En estos momentos, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Intensivo”, informó Méndez en un comunicado de prensa.
“Los miembros de la Cámara de Representantes nos unimos en oración por el pronto restablecimiento de ‘Borgie’ Ramos. De igual forma, oramos por su familia en este difícil momento”, señaló el líder legislativo.
Ramos fue miembro de la Cámara de Representantes, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), desde enero de 2005 hasta el 2012. Representó al Distrito 30 de Guayama, Salinas, Arroyo y Santa Isabel.
