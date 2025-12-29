En cuidado intensivo exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos

El exrepresentante Jorge “Borgie” Ramos se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico de Río Piedras tras sufrir un accidente en los predios de su hogar, informó este lunes el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

“El compañero, amigo y exrepresentante Jorge ‘Borgie’ Ramos, sufrió una serie de heridas como resultado de un accidente ocurrido en los predios de su hogar, ante esto, fue traslado, con urgencia, al Centro Médico de Río Piedras. En estos momentos, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Intensivo”, informó Méndez en un comunicado de prensa.

“Los miembros de la Cámara de Representantes nos unimos en oración por el pronto restablecimiento de ‘Borgie’ Ramos. De igual forma, oramos por su familia en este difícil momento”, señaló el líder legislativo.

El exrepresentante Jorge "Borgie" Ramos (Suministrada)