A pesar de que los miembros de la Comisión de Nombramientos no avalaron un informe recomendando la confirmación de Yanira Raíces Vega como secretaria del Departamento de Educación, el Senado podría bajar el miércoles a votación la designación, anticipó el presidente de la Cámara Alta, José Luis Dalmau Santiago.

“El miércoles voy a bajar los nombramientos que tienen informe y luego de reunirme con el caucus (del Partido Popular Democrático), decidir si bajamos en propiedad, sin informe, el nombramiento (de Raíces Vega), y que cada legislador vote”, reveló el líder senatorial.

La designación de Ciení Rodríguez como jefa del Departamento de la Familia, sin embargo, está mejor aspectada porque obtuvo los votos necesarios en Comisión para que el hemiciclo considere su nombramiento, señaló Dalmau Santiago.

Ante la ausencia de un informe recomendando al pleno la confirmación la Raíces Vega, el Senado no está obligado a llevar la designación a votación. “Hubo una apatía de los legisladores a votar ni a favor ni en contra (de Raíces Vega)”, dijo Dalmau Santiago al agregar que el futuro de la nominada “dependerá del hemiciclo en pleno”.

El presidente del Senado no anticipó si favorece la designación de Raíces Vega, pero indicó que los votos de la delegación popular están divididos. “Esto es un nombramiento importante y yo no quiero que se piense que estoy utilizando algún asunto parlamentario para dilatarlo”, indicó.

Contrario a la norma, la Comisión de Nombramientos -que consta de 17 miembros- preparó un informe “neutral” en el que no se llegó a una conclusión sobre si la nominada debe ocupar o no el cargo al que fue nominada por el gobernador Pedro Pierluisi. No obstante, gran parte de su contenido está dedicado a resaltar una serie de temas de “alto interés” que, supuestamente, no fueron atendidos -o “someramente”- por la nominada durante la vista de confirmación, lo que ha dejado “dudas” sobre si “reúne las competencias, el compromiso y el liderazgo necesario para ocupar el importante cargo”.

Entre estos temas que no fueron abordados, el informe destaca la deserción escolar, el ausentismo, la emigración y baja en nacimientos, el rezago académico por regiones y el currículo escolar. Sobre este último asunto, en el documento se sostiene que Raíces Vega “no abordó el importante tema”, lo que “denota una enajenación con las fuerzas que impulsan cambios en las estructuras educativas”.

Referente al rezago académico, los miembros de la Comisión destacan que la designada no proporcionó información “sustancial” sobre la región con más rezago ni abordó las posibles razones que inciden en este asunto. Otros puntos en los que la Comisión no resultó satisfecha fueron la corrupción, la seguridad en los planteles, el decomiso y mal manejo de alimentos y la discriminación contra estudiantes extranjeros.

“En resumen, la falta de atención a temas de alto interés durante la vista pública y durante el desempeño en los pasados meses plantea preocupaciones sobre le visión y el enfoque de la designada para dirigir el Departamento de Educación en un momento en que se requieren soluciones innovadoras y un liderazgo sólido en el sistema educativo del país”, lee el informe.

“A la luz de todo lo anterior, la importante decisión de otorgar un voto de confirmación debe basarse en la capacidad del candidato para abordar de manera efectiva y eficiente los problemas en el sistema educativo y para proporcionar una visión clara y sólida sobre la agenda a favor de una educación de excelencia. Desafortunadamente, la designada no cumplió con las expectativas”, concluye el informe firmado por Dalmau Santiago, quien también dirige la comisión de Nombramientos.

Desde su designación, Raíces Vega enfrentó múltiples retos, entre los más recordados está el manejo de la ola de calor que enfrentaron los estudiantes del sistema público y cómo la situación interrumpió el proceso de enseñanza. También le fue cuestionada por la otorgación de múltiples contratos, entre estos el concedido al exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Héctor Martínez.

El acuerdo - por un máximo de $90,000, a razón de un máximo de $75 por hora o $7,500 mensuales– fue avalado por la funcionaria nueve días después de que el gobernador la nombrara al cargo, ante la abrupta salida de Eliezer Ramos Parés, y al mes siguiente de que el exsenador sometiera a la agencia una propuesta –el 6 de junio– para ofrecer sus “servicios profesionales”.

Previo a su designación, el pasado 10 de julio, Raíces Vega se desempeñaba como superintendente de la región educativa de Bayamón. Su nominación llegó tras el retiro de la designación de Ángel Toledo al cargo, en medio de múltiples críticas.

En total, la Comisión de Nombramientos evaluó este lunes 42 designaciones ante su consideración, la mayoría de estas a cargos de procuradores, fiscales y jueces. Entre estos no estuvo el del juez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, al Tribunal de Apelaciones, confirmó Dalmau Santiago.

La presente sesión legislativa culmina el próximo 14 de noviembre.