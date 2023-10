Los directores escolares del sistema público de enseñanza han invertido $1.4 millones en la compra directa de materiales a través de la tarjeta de débito P-Card, lo que representa, para la secretaria designada del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, un avance en la rapidez de las compras inmediatas.

“Vemos que el instrumento de la tarjeta permite agilidad, rompe con ese tiempo (de espera), que es lo que nos decían los directores”, sostuvo. “Al ver que este primer trimestre hemos visto beneficios, entendemos que vamos a seguir ampliándolo, añadiendo artículos y suplidores”.

La P-Card, que se implementó en agosto, permite a los directores escolares hacer compras directas de 318 artículos elegibles a nueve suplidores. La lista incluye materiales de limpieza, libros, papel, crayolas, carpetas, lápices, bolígrafos, flautas, mallas y bolas. Aunque hay un máximo de $800 por compra, se pueden realizar múltiples transacciones por día.

Hasta el 7 de octubre, Educación había registrado 3,133 transacciones en las siete regiones educativas, lo que totaliza $1,396,640.52. Las regiones con más transacciones son Mayagüez (631), San Juan (489) y Ponce (441).

La iniciativa cuenta con un presupuesto de $18 millones para el primer año. Educación anticipó, en un principio, un gasto mensual de $2 millones, una cifra que no se ha alcanzado. Sin embargo, el hecho de que no se esté utilizando la cantidad total por mes no es una preocupación para la titular de Educación, quien reconoció que la petición principal de los directores escolares es que se amplíe el listado de materiales.

“Tengo que decir que los directores han alabado la iniciativa, en el sentido de que le da una rapidez, que era lo que queríamos, a unas compras inmediatas. También, me han comentado los directores qué otros materiales deben estar dentro de esa lista de materiales que se pueden comprar con la P-Card”, indicó a El Nuevo Día.

Uno de esos artículos es la tinta o “toner” para las fotocopiadoras. Raíces Vega espera que este costoso producto pueda adquirirse con la P-Card a partir de enero.

Por otro lado, la titular de Educación –que aún espera por que el Senado actúe sobre su nominación– detalló que, el 96% de las 839 escuelas elegibles para tener la P-Card ha recibido la tarjeta de débito. “El 4% restante no es que no la tiene porque no deseamos que la tenga, sino que tengo vacantes de directores, tengo directores que nos han renunciado o algunos se han jubilado”, explicó.

Sobre los nueve suplidores, una cantidad que levantó preocupación entre algunos directores en un inicio, Raíces Vega aseguró que, al momento, han sido suficientes para cumplir con la demanda. Sin embargo, anticipó que ese número aumentará a medida que se amplíe el listado de materiales disponibles para compra directa.

Los suplidores son: American Paper Corporation, Deportes Salvador Colom, Distribuidora Central, Facsimil Paper Connection, Inter Office Supplies, IOS Corp, Office Gallery, Santos Office Supply y Taluna Corp.