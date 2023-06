Ya sea que decida renunciar o aferrarse a su escaño en la Cámara de Representantes, la carrera política del incipiente legislador del Partido Popular Democrático (PPD) Orlando Aponte Rosario tomará este martes un giro que podría definir no solo su futuro en el servicio público, sino también el de la colectividad.

Irse en contra del pedido de renuncia del presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, representaría -con alta probabilidad- quedarse sin el apoyo del liderato de la partido. Mientras, nada le garantiza que, de continuar adelante, vuelva a recibir el favor de la base política que lo eligió en los pasados comicios, sostuvo el exsenador popular Eudaldo Báez Galib.

“Tiene que estar consciente que, una vez ocurren estos hechos, aun cuando el presidente no le hubiese solicitado la renuncia, hay un costo político en la base que lo eligió y debiera estar consciente que esa base podría no reelegirle y, en ese caso, es mejor terminar el asunto ahora”, señaló Báez Galib.

A mediados de abril, la esposa de Aponte Rosario solicitó una orden de protección en su contra -la cual, posteriormente, retiró- tras alegar ser víctima de un patrón de maltrato físico y emocional por parte del legislador del PPD. El representante rechazó “las alegaciones más serias” que le imputaron e indicó que se aprestaba a iniciar un proceso de divorcio.

Independiente del curso del proceso legal y de no haber ningún caso de naturaleza criminal en su contra, el viernes, el presidente del PPD le solicitó la renuncia y lo removió de sus posiciones políticas y reglamentarias dentro de la colectividad de forma inmediata. “La violencia de género es abominable y en nuestro Partido no será aceptada”, afirmó Ortiz en declaraciones escritas. “Sin ánimo de adjudicar hechos en esta situación, hoy le comuniqué al representante Orlando Aponte que es momento de que renuncie a su posición”.

Tras la petición, Aponte Rosario dijo que este martes dirá cuál será su futuro político. “He reflexionado durante los pasados días”, compartió.

“El presidente de un partido, no importa cuál sea, tiene sobre sus hombros una terrible responsabilidad. No es solamente los aspectos comunes de administración, sino de mantener la integridad del partido; y casos como este, que se han dado por montones en el pasado en todos los partidos políticos, ponen en juego la estabilidad de la presidencia. Creo que el presidente venía obligado a tomar esa decisión y no tengo duda que, de haber algún dato exculpatorio, hubiera sido más leniente”, dijo Báez Galib sobre el proceder de Ortiz.

A Aponte Rosario le diría que, si cree que lo correcto es “aguantarse y defenderse” de las imputaciones, porque “sería un acto de injusticia” lo que se cometería hacia él, pues, que así lo haga. “Pero, no me cabe la menor duda que con los vientos que han soplado, la información que ha surgido y los datos que hay detrás de los hechos, debiera de mirarlo con mucho cuidado”, subrayó Báez Galib.

De forma similar se expresó el ex comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha, quien le recomendó al representante renunciar, para aliviar la tensión que ha creado en el Partido Popular Democrático, y así dedicarse a atender el asunto y “vindicar” sus derechos, si ese fuera el caso.

“Reconociendo que tiene derecho a que se le presuma inocente, en la arena política es distinto y el modelaje que se requiere es grande. Un partido político depende de la confianza y confiabilidad que tiene la ciudadanía en ellos y se supone que den el ejemplo. Las alegaciones, sencillamente, no tienen cabida y el Partido Popular me parece que, si va a equivocarse, tiene que equivocarse en ser celoso guardián en la protección a la mujer, los niños y los adultos mayores”, expuso San Antonio Acha.

Ante la ausencia de una convicción o de una determinación de causa para juicio contra el legislador, San Antonio Acha reconoció que “no debería ser tan fácil remover a un representante que ha sido electo por el pueblo” de su cargo. No obstante, admitió que el escenario se complica ante la naturaleza de la gravedad de los señalamientos. “Son asuntos de alta prioridad que se tienen que manejar con seriedad y firmeza”, sostuvo.

“Creo que (Ortiz) hizo bien en pedirle la renuncia porque la pide desde el punto de vista político. El daño que le hace el representante a la colectividad y a la posibilidad del Partido Popular de representar los valores e ideales que quiere proyectar es grande”, señaló el ex comisionado electoral de la Pava.

La posibilidad de que el senador opte por aferrarse a la silla representativa, dijo, podría llevarlo ante un nuevo proceso adjudicativo en la Comisión de Ética de la Cámara, que el mes pasado recomendó amonestarlo y sancionarlo con una multa por violentar las “Normas de Conducta” del cuerpo legislativo al no notificar la querella que radicó su esposa. De hecho, los miembros de la Comisión de Ética de la Cámara votarán sobre este informe hoy.

“Cometería un error y le daría margen a que la Comisión de Ética tenga que asumir jurisdicción y resolver aplicarle alguna sanción que, si se complica, podría llegar a la expulsión por la naturaleza de la situación”, subrayó San Antonio Acha.