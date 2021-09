La importancia de la nueva ley que reconoce y establece el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado no radica necesariamente en darle nombre a un delito, sino que visibiliza esta conducta criminal y ordena a varias dependencias gubernamentales a estudiar los fenómenos con la intención de que sean erradicados.

En esto coincidieron la senadora Migdalia González, coautura de la nueva Ley 40-2021; Amárilis Pagán, directora Ejecutiva de Matria; Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0 y Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.

El viernes el gobernador Pedro Pierluisi anunció la firma de la ley y tan reciente como ayer se utilizó por primera vez cuando fue clasificada como feminicidio la muerte a balazos de Damaris Ortiz Rosario, presuntamente asesinada por su expareja en Río Grande.

La Ley 40-2021 establece una serie de criterios a seguir para que ciertos asesinatos puedan ser clasificados como feminicidios y transfeminicidios, aunque se mantiene la misma pena fija de un asesinato: 99 años.

PUBLICIDAD

“Mi preocupación es que la gente puede pensar que es una ley totalmente punitiva, cuando realmente no lo es. Mi intención ha sido clara en la necesidad de llamar las cosas como son, visibilizar estos casos en que se mata a una mujer por ser mujer y a una mujer transgénero por ser mujer transgénero, y hay que tener las herramientas para recopilar esos datos correctamente”, dijo González a El Nuevo Día.

Senadora Migdalia González Arroyo. (Vanessa Serra Diaz)

Como señaló Mari Narváez, directora de la organización Kilómetro 0, la mera inclusión de la palabra feminicidio en la discusión pública ha provocado un aumento en el número de llamadas recibidas por líneas de ayuda.

“Es poderoso llamarlo por su nombre. No es algo etéreo y tiene su efecto”, dijo.

La nueva ley ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, establecer un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos de feminicidios y transfeminicidios. Estos datos incluirán las edades de las personas involucradas en el crimen, el arma de fuego utilizada, datos demográficos sobre el agresor y la víctima como el grado de escolaridad y su condición socioeconómica. La información será pública y deberá ser compartida mensualmente en el mes de marzo ya que la ley les da 180 días a estas dependencias para crear el sistema estadístico.

González y Pagán coincidieron en que actualmente no hay un mecanismo preciso que se utilice en la Policía para clasificar los asesinatos de mujeres.

PUBLICIDAD

“Al tener los datos certeros podemos actuar y conocer cuáles son las causas del problema y podemos delinear estrategias más efectivas”, afirmó González.

El nuevo estatuto también le da 120 días a Justicia, la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses para desarrollar un protocolo de investigación a emplearse en casos de feminicidios y transfeminicidios.

“No queremos que sea una ley muerta y lo importante es que se lleve a la práctica, así que me escucharás cuestionando públicamente qué se ha hecho”, dijo González al asegurar que le dará seguimiento a la creación de los protocolos y el sistema de recopilación de estadísticas.

Burgos, por su parte, señaló que la ciudadanía debe conocer que no todos los asesinatos pueden ser colocados en la misma categoría y, en parte, de ese principio se deriva la necesidad de clasificar el feminicidio y el transfeminicidio. Señalo que las estadísticas no son “para rellenar papeles”.

“Primero tienes las estadísticas y luego tienes la política pública para tomar medidas preventivas. No queremos sumar más asesinatos, sino tomar medidas para atender las causas de por qué una persona mata a otra. Por ejemplo, el asesinato de un norcotraficante puede estar motivado por ese negocio y se atiende de manera distinta al asesinato de una mujer trans, que pudo haber sido provocado por discrimen contra la víctima”, dijo Burgos.

Pagán y la organización Matria, en conjunto con la organización Kilómetro 0, prepararon el estudio titulado La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018. Entre otras cosas, el estudio reflejó el pobre trabajo que ha realizado la Policía para investigar los asesinatos de mujeres, provocando que la cifra reportada sea menor a la correcta.

PUBLICIDAD

Amarilis Pagán, del proyecto Matria. (teresa canino rivera)

“Lo más importante de la ley es que visibiliza los feminicidios y los transfeminicidios. La pena puede ser la misma, pero si no lo nombras no lo ves y si no lo ves, no lo puedes prevenir”, sostuvo Pagán en entrevista con este diario.

El estudio realizado por Matria y por Kilómetro 0 reflejó, entre otras cosas, que en varios de los años estudiados, la Policía dejó de reportar hasta un 27% de los casos que ahora son elevados con rango de ley a feminicidio o transfeminicidio.

“No tenían una clasificación para ubicar esas muertes de mujeres”, añadió Pagán. “O no se sumaban todas las categorías, colocaban asesinatos de mujeres bajo la categoría de crímenes pasionales, que es una clasificación que no existe legalmente y en otros feminicidios no se culminaba la investigación y no se clasificaban como tal”, dijo.

“Ahí está la primera razón para empezar a nombrarlos, para que entre en nuestro vocablo, en nuestro lenguaje y se vayan creando unos protocolos adecuados con perspectiva de género para investigar estos asesinatos”, mencionó Narváez. “Es un gran logro porque el gobierno, al reconocer la palabra feminicidio, de alguna forma está reconociendo su responsabilidad ya que estos asesinatos ocurren porque no hay una política pública de equidad y sabemos que hombres y mujeres han vivido de forma muy desigual y eso ha tenido unos efectos morales para las mujeres”, indicó Narváez.

Según Pagán, recopilar datos concretos sobre los protagonistas de un feminicidio o transfeminicidio permitirá al Estado y a organizaciones sin fines de lucro identificar con mayor precisión, usando un método científico, cuáles son los factores de riesgo. Entre estos, lugares peligrosos, tipo de arma utilizada y los rangos de edades.

PUBLICIDAD

“Por ejemplo, en nuestro estudio el 19% de los asesinatos caían en la categoría de 18 a 24 años con menos de un cuarto año de educación, pero la tasa global (tomando en cuenta todas las edades) era de 3%. Ahí hay un factor de riesgo y es la falta de educación formal”, sentenció Pagán al recordar que el estudio es hizo utilizando por múltiples fuentes tanto oficiales como no oficiales, precisamente por la falta de información precisa de la Policía.

En cuanto a la implementación de nuevos protocolos de investigación, Pagán indicó que el asunto ha sido discutido dentro del comité Pare, el organismo creado mediante una Orden Ejecutiva del primer mandatario, que tiene la encomienda de recomendar medidas y políticas para cumplir con la Orden Ejecutiva que declara un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico.

Pagán aseveró, además, que hay “ambiente” para que los protocolos y el sistema de estadísticas sea puesto en operación.

“Sí. Desde antes de aprobarse la ley ya en Pare se estaba hablando de trabajar en los protocolos para trabajar los feminicidios”, respondió. “Las organizaciones hemos denunciado que en Puerto Rico no faltaban protocolos, sino la implementación de los protocolos y reglamentos. Eso les corresponde a las agencias de gobierno, pero desde la sociedad civil tenemos que dar seguimiento.

Según una ponencia presentada por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, estadísticas del 2020 de la Organización de las Naciones Unidas reflejan que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia de género. Asimismo, un 35% ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Además, citando las mismas cifras, a nivel mundial, menos de un 40% de las mujeres busca ayuda y si lo hace, la mayoría es en su entorno familiar y de amistades. Menos de un 10% acude a la policía o autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con estadísticas recopiladas por el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, al 1 de septiembre se habían identificado 38 feminicidios de mujeres y niñas. Además, 32 casos de intentos de feminicidios y un total de nueve mujeres y 7 niñas, menores de 17 años, desaparecidas.

El 2020 terminó con 60 feminicidios de mujeres y niñas, en comparación con 44 que ocurrieron en el 2019, de acuerdo con la misma fuente.

Entre otras cosas, el Observatorio recomienda que el protocolo a ser adoptado ordene que toda muerte de una mujer sea investigada con la intención de confirmar o descartar que se trate un feminicidio. La organización recalca la importancia de que cuerpos que no presenten signos de violencia sean sometidos a autopsias en la búsqueda de pruebas que permitan descartar el móvil de género. Incluso en casos de suicidio se recomienda que se examine si la decisión final se tomó debido a que la víctima sufría un patrón de violencia previa, si se trata de un asesinato disfrazado de suicidio o si se clasificó como un suicidio para no seguir investigando.

En casos de posible sobredosis, recomiendan que se investigue si la adicción a la sustancia controlada fue provocada por la insistencia de una pareja.