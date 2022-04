Ante cuestionamientos de la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre si se identifican como feministas, líderes de organizaciones en defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas gestantes denunciaron hoy, viernes, en vistas públicas, que las preguntas no tienen nada que ver con el Proyecto del Senado 693.

Organizaciones como Taller Salud, Proyecto Matria, Aborto Libre y la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilias) coincidieron en que el Proyecto del Senado 693 estigmatiza el derecho al aborto en la isla y representaría un atraso a la lucha que han dado miles de mujeres en la historia de Puerto Rico.

Mayra Díaz Torres, portavoz de Aborto Libre, reconoció que los testimonios de mujeres que deciden terminar un embarazo no llegan a la Legislatura porque son violentadas en el proceso.

“Estamos aquí por las voces que no llegan. Precisamente, por la violencia y porque son criminalizadas por sus decisiones. Hay testimonios que se aceptan y otros que se criminalizan”, insistió Díaz Torres.

Francés Collazo, portavoz de Profamilias, señaló que es “inconstitucional que el Estado quiera inmiscuirse en las razones por las que una mujer, en su autonomía, decide someterse a un aborto”.

“Para nosotras, es importante reconocer que los testimonios, de la vista del martes, reflejan situaciones donde se respetan y se honran los derechos y deseos de las personas que desean ser madres. En eso es lo que creemos. Pero también es importante traer las experiencias que no llegan a este lugar, que son las que vemos todos los días”, insistió también Díaz Torres.

Otros senadores como Marissa Jiménez, del Partido Nuevo Progresista, y Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Democrático (PPD) y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, coincidieron en que no ha sido correcto el comportamiento de la senadora Rodríguez Veve hacia los deponentes.

“Ser feminista no va en contravención de ser cristiano. Yo soy cristiana, yo creo en Dios, pero eso no me impide ser objetiva sobre los derechos de las mujeres. (...)No tolero la violencia en contra de las mujeres ni en contra de nadie, por lo tanto, tratar de estigmatizar a las mujeres porque son feministas, acusándolas de liberales, implicando que esta sea la razón para realizarse un procedimiento de terminación de embarazo me parece que es una forma de manifestar la violencia en contra de las ponentes en la sala”, sentenció González Arroyo.

Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, rechazó el “carpeteo” que intenta el proyecto que además de restringir el aborto a las 22 semanas, pretende crear un registro de las pacientes que acuden a las clínicas o hospitales y reciben servicios para terminar un embarazo en la etapa tardía.

“Para el público que está viendo, esto no trata de un espectáculo, sino de unas vistas serias para escuchar las diferentes posiciones de este proyecto de ley. Ser feminista es una persona que defiende los derechos de todas las personas por encima de esas miradas tradicionales que traducen que ser mujer es ser de una manera específica… Feministas fueron todas las mujeres y hombres que lucharon para que nosotras estuviéramos aquí legislando”, expresó la senadora Rivera Lassén.

“Quiero agradecer que estén aquí porque sé que fue una decisión difícil. Algunos elementos eran anticipables. Senadoras y senadores hemos encontrado un espacio común y creo que es valioso que se escuchen las voces de ustedes”, dijo, por su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

Son muchas las razones para abortar a las 22 semanas

“¿Por qué una persona requiere un aborto a las 22 semanas?, pues por cuestiones médicas, situaciones de seguridad y dignidad física, emocional y social. ¿Por qué llegan tan tarde? Porque son madres de múltiples hijos, porque no esperan un diagnóstico dentro de un embarazo deseado, porque son víctimas de violencia de género y eso paraliza muchas de las decisiones que se toman”, explicó la portavoz de Aborto Libre.

Además, señaló que otras pacientes pudieran estar recuperándose de depresiones severas o son usuarias de sustancias controladas, y “aquí no se trata, sino que se criminalizan esos procesos”. Explicó que existen otros casos donde los fetos tiene anomalías significativas para que no sean compatibles con la vida.

La directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, señaló que este proyecto no es enmendable y que los servicios son “inaccesibles, estigmatizantes y violentos”

“Sería una ley detrimental para las mujeres sobre sus cuerpos, su planificación familiar… Afecta la capacidad de ejercer el derecho a la intimidad y limita el acceso al derecho a la salud y podría producir un aumento en abortos inseguros”, insistió Rosario Méndez.