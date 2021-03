La licenciada Eva Prados le solicitó hoy a la Cámara de Representantes que reconsidere su determinación de no investigar la controversia en torno a las supuestas irregularidades que rodearon la elección por el Precinto 3 de San Juan entre el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Juan Oscar Morales y la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Ante la realidad de que el tribunal no lo va a atender, no por los méritos, no por la evidencia, sino porque entiende que el foro que tiene que verlo, según nuestra Constitución, es la Cámara de Representantes, pedimos que se reconsidere esa decisión y que se tome el paso de abrir una comisión especial para investigar la elección del Precinto 3”, expresó Prados durante una conferencia de prensa.

El lunes, la Cámara de Representantes derrotó la Resolución de la Cámara 322 al no obtener los 26 votos mínimos para su aprobación. El martes, a menos de 24 horas de la determinación de los legisladores, la jueza Rebecca de León Ríos, del Tribunal de San Juan, desestimó la demanda de impugnación presentada por Prados, alegando falta de jurisdicción.

A través del recurso legal, Prados alegaba que hubo fraude en las elecciones del Precinto 3 de la Capital y le solicitaba al tribunal que dejara sin efecto la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitida a favor de Morales y que se realizara una nueva elección en la Unidad 77 -votos por adelantados- de la Capital.

“El que se haya derrotado la resolución por no contar con los votos suficientes no impide a que eso se vuelva a retomar y a eso estamos llamando, a que se vuelva a retomar la conversación, que se apruebe una resolución creando una comisión especial y a que se pase juicio”, expuso Prados.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos, explicó que la medida derrotada puede ser atendida en reconsideración, siempre y cuando así sea solicitado por alguno de los legisladores que votó en contra de la medida en el siguiente día de sesión hábil que sería el próximo martes. No obstante, esta petición tiene que ser secundada por seis legisladores, según el sección 39.1 del Reglamento de este cuerpo legislativo.

“Eva Prados puede volver a radicar la resolución a través de los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana. La compañera Mariana Nogales puede presentarla las veces que crea necesario. No puedo intervenir en su discreción como legisladora”, añadió Matos.

En la conferencia de prensa de hoy, un residente del Precinto 3 denunció que ocurrieron “demasiadas irregularidades” en las elecciones.

“Nosotros, como los miles de votantes del precinto 3, exigimos que se aclare todo este tipo de irregularidades. Ahora mismo se ha quedado sin un foro esta solicitud de Eva y no es la solicitud de un escaño, es la solicitud de una transparencia. Ocurrieron demasiadas irregularidades en esas elecciones y necesitamos que eso definitivamente se aclare”, dijo el residente Pablo Otero, y quien acompañó a Prados.

Prados dijo que formalizó la solicitud a la Cámara a través de una carta que le envió hoy al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

Justo Méndez, de la campaña Elecciones Limpias, sostuvo que ante la “imposición” de un nuevo Código Electoral que “cambió las reglas del juego” es necesario que se investigue y se pueda conocer la realidad de lo que haya pasado en las lecciones. “Nosotros no estamos reclamando que se siente a la licenciada Eva Prados en el escaño. Estamos reclamando que se siente a la persona que legítimamente ganó la elección... la investigación legislativa es un mandato constitucional a la Cámara de Representantes y no lo puede renunciar”, afirmó.

Exigen acción de la Cámara

Para el expresidente del PPD y profesor de derecho electoral, Héctor Luis Acevedo, la Cámara de Representantes debe atender la situación del Precinto 3 de la Capital, tras la determinación del tribunal que le devuelve a este cuerpo legislativo la jurisdicción para dirimir el asunto.

“Yo me leí la posición de ella, son 80 páginas y, a mi entender, es una posición que merece ser escuchada. Ella merece un día en corte y ya que el tribunal lo declinó, la Cámara debe atender en los méritos esa situación”, afirmó el catedrático.

Afirmó que es un deber político -”y de la mayor jerarquía”- el que la Asamblea Legislativa investigue las posibles irregularidades de las pasadas elecciones. “En un país donde se suspendieron por primer vez eventos electores en agosto, que hay un descuadre entre papeletas y electores, hay que atender el asunto y adjudicar responsabilidades”, expresó.

Sugirió que se designen a personas “de alto calibre e intachable reputación” para que examine los méritos y tomen una decisión a base de la recomendación que hagan esos profesionales.

Para el licenciado Carlos Gorrín Peralta, la única vía viable para la licenciada Prados es apelar la determinación de Tribunal de Primera Instancia y, si así lo decidiera, eventualmente llevar el planteamiento judicial al Tribunal Supremo. “Una vez la Cámara de Representantes ejerce su autoridad para evaluar o no evaluar las cualificaciones de sus miembros, pues entonces incrementa el carácter de cuestión política que tiene este asunto”, dijo.

En su planteamiento, la jueza De León sostuvo que no había jurisdicción por tratarse de una cuestión política que conforme a la Constitución le corresponde atenderlo únicamente a la Cámara. “La Constitución dice que los cuerpos son los que determinan sus procedimientos internos en el ejercicio de su discreción”, señaló el catedrático.

Prados indicó que todavía no ha decidido si recurrirá al Tribunal de Apelaciones. “Primero queremos explorar la posibilidad de que la resolución se pueda llevar de nuevo al pleno en reconsideración. Eso es un proceso que dispone el reglamento y sabemos que muchos de los legisladores que se abstuvieron o que votaron en contra de la medida expresaron que lo hacían porque entendían que el foro adecuado es el tribunal”, expuso.

Gorrín Peralta sostuvo que al Prado activar ambas vías -la judicial y la legislativa-, posiblemente “se le cierren las puertas de los tribunales”. Agregó que, si la mayoría de la Cámara decidió que no va a atender el asunto pues, “es difícil convencerlo que se atienda y el presidente no puede revocar lo que la mayoría del cuerpo haya decidido”.