Juristas, académicos y expertos en corrupción pública coincidieron este miércoles en la necesidad de reformar la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), un organismo que, a pesar de que fue establecido bajo los méritos correctos, su permanencia y credibilidad están siendo fuertemente cuestionadas ante los recientes reveses judiciales sufridos.

Los expertos sostuvieron que, para ganar la legitimidad que los organismos anticorrupción han perdido a través de los años, hay que, entre otras cosas, despolitizar sus procesos, insertar nueva metodología y darles a los investigadores y fiscales las competencias necesarias.

“Usted no puede estar investigando corrupción en el 2023 utilizando metodología del 2000. La Tierra da vuelta todos los días, así que la gente se conduce de distintas formas”, dijo el doctor Javier Morales, presidente de Competitive Consulting Group.

Morales sostuvo que, en las pasadas dos décadas, la competencia de la Opfei se ha ido perdiendo, no solo por los traspiés sufridos a nivel judicial, sino porque gran parte de los casos encausados no implican una restitución de daños.

“Hablemos del Fiscal Especial Independiente (FEI), del gobierno o de otras instituciones. La realidad es que la perspectiva es que la corrupción está aumentando, que ya no hay confianza del pueblo en su gobierno y que no se está haciendo suficiente”, señaló, por su parte, Issel Masses, de Sembrando Sentidos, una entidad destacada por su trabajo en la promoción de la transparencia y la acción cívica.

Para José Efraín Hernández Acevedo, catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, la percepción ciudadana de sus organismos anticorrupción “está muy bien ganada”. Agregó que, aunque la Opfei comenzó con un fin “loable”, con el pasar de tiempo, se fue desvirtuando.

“Yo creo que debe eliminarse de raíz esa institución y reconceptualizarla en otra cosa”, aseveró Hernández Acevedo.

Las expresiones de los expertos surgieron durante un panel de análisis convocado por la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, presidida por Héctor Ferrer Santiago, para discutir dos propuestas legislativas destinadas a abordar el problema del mal manejo de fondos públicos.

El Proyecto de la Cámara 1701 procura transformar el sistema actual a través de una reingeniería de las cuatro agencias encargadas de velar por la sana administración pública, y el Proyecto de la Cámara 1792 “crea un nuevo y verdadero” Código Anticorrupción.

En los proyectos, se contempla la fusión de la Opfei, la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), estableciendo así una entidad independiente y autónoma con la capacidad de liderar la persecución de delitos de alto perfil cometidos por funcionarios y exfuncionarios bajo su jurisdicción.

“A mí, me parece que lo más que se le critica al FEI no son los casos que no ha procesado, sino los casos que ha procesado injustificadamente”, señaló, entretanto, el decano de la Escuela de Derecho de Interamericana, Julio Fontanet.

Para el académico, el consenso ciudadano, según foros celebrados sobre el tema, va dirigido a la necesidad de tener una estructura, sea la Opfei o no, que esté completamente desligada del Departamento de Justicia.

“Cuando se critica a la Oficina del FEI, particularmente no necesariamente se critica porque no insta acciones que son necesarias. Muchas veces, la crítica es porque insta acciones que no están justificadas y que un poco crea un prisma de que hay una motivación político partidista en la presentación de esas acciones”, señaló Fontanet.

Durante el conversatorio, celebrado en el teatro de la Facultad de Derecho, en Hato Rey, también se abordaron las razones por las cuales las agencias estatales encargadas de procesar los actos de corrupción “usualmente” fallan en encausar a los acusados y dependen, al final del día, de las agencias federales.

Al respecto, los expertos abordaron varias razones, como la disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos e investigativos del gobierno federal. Aludieron, además, a que el sistema de justicia federal no cuenta con un derecho absoluto a la fianza y que, contrario al foro estatal, puede integrar herramientas, como el gran jurado y la interceptación de llamadas telefónicas.

“A través de los últimos años, el gobierno de Puerto Rico ha claudicado a su deber ministerial de llevar casos, no tan solo casos de corrupción, sino criminales. Aquí, se busca cualquier motivo para renunciar a la jurisdicción con toda la mala intención de vulnerar derechos constitucionales garantizados a nivel local”, indicó Hernández Acevedo.

El licenciado Leo Aldridge destacó, por su parte, la importancia de que las medidas legislativas propuestas definan los delitos que estarían dentro del radio de acción de la oficina que se propone crear: “En mi modo de ver, debe ser una oficina que se circunscriba, que se limite a delitos de altos interés público, de llamado cuello blanco sofisticado, porque ahí sí se derrotaría cualquier sombra que pueda existir sobre el Departamento de Justicia por procesar a alguien por motivaciones políticas”, detalló.

“Tiene que haber una jurisdicción definida, precisa, no maleable, no moldeable, no sujeta a los designios de un fiscal con deseos de expandir su radio de acción”, insistió Aldridge, quien cuestionó la jurisdicción de la Opfei sobre personas privadas que no han sido acusadas como coautoras de delitos adjudicados a funcionarios.

La conversación continuará el 23, 24 y 25 de agosto en vistas públicas, en el Capitolio. Mientras, al igual que lo hicieron hoy, visitarán las facultades de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce, el próximo 30 de agosto y 1 de septiembre, respectivamente.

“Estas medidas buscan asegurar que, en el gobierno de Puerto Rico, haya transparencia y que aquella persona que falle a la confianza de los puertorriqueños enfrente la justicia como verdaderamente merece. La inclusión de la academia, de las facultades de derecho, como esta, enriquece el debate y ayuda a lograr y una legislación efectiva”, expresó Ferrer Santiago, autor de ambos proyectos.