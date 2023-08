Políticos derrotados en las primarias o elecciones de 2020, convictos por corrupción o que han manifestado desinterés en nuevas aspiraciones electorales solicitaron a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la disolución de sus comités de campaña, un trámite que la dependencia ha encaminado, rechazado o ejecutado a tono con las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas (Ley 222 de 2011).

El exaspirante a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, los exsenadores Aníbal José Torres, Zoé Laboy, Evelyn Vázquez y Melinda Romero Donelly, el exgobernador Alejandro García Padilla y el excandidato a la gobernación David Bernier figuran entre quienes pidieron disolver sus comités de campaña.

Están en la lista, también, los exalcaldes de Naguabo, Noé Marcano; de San Germán, Isidro Negrón; de Arecibo, Carlos Molina; y de Maunabo, Jorge Márquez (ninguno fue favorecido en las urnas en 2020).

Los exrepresentantes Antonio “Tony” Soto, Pedro “Pellé” Santiago y Rafael “June” Rivera hicieron igualmente la requisición a la OCE.

Por el momento, solo las solicitudes de disolución de García Padilla, Torres, Bernier, Márquez y Vázquez han sido aprobadas por la OCE, confirmó a El Nuevo Día el contralor electoral Walter Vélez.

“En el caso del comité de Bhatia, hay una deuda pendiente resultado de una auditoría de la OCE y está en curso una solicitud de reconsideración, que está bajo evaluación. En el caso de los comités de Negrón, Molina, Marcano, Rivera y Laboy se les dieron avisos de orientación, porque deben documentos a los auditores”, explicó Vélez.

En cuanto al comité de campaña que disolvió Vázquez, quien no descarta aspirar a la alcaldía de Mayagüez en las elecciones de 2024, fue el que utilizó cuando era senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sobre la decisión, la exlegisladora comentó que “el comité de campaña se disuelve una vez finalizan las auditorías que ellos (auditores de la OCE) hacen cada cuatro años. Ellos envían un correo de que pasamos la auditoría. Si uno no va a aspirar a esa posición, uno lo diluye”.

“Toda persona que aspira a un puesto (electivo) tiene que tener un comité si va a recaudar dinero. Estoy completando compromisos de trabajo. Al 30 de septiembre, tendría que decidir si sigo como cónsul de paz (de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos). Lo estamos analizando”, agregó la exsenadora sobre la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Mayagüez.

Evelyn Vázquez, exsenadora del PNP, no descarta aspirar a la alcaldía de Mayagüez en 2024. (Tony Zaya)

En el caso de Romero Donnelly, la OCE rechazó disolver su comité porque se trata de una funcionaria electa. La actual delegada congresional por la estadidad, al momento de esta publicación, no contestó las llamadas de El Nuevo Día para referirse a la determinación de la agencia.

Por la misma razón (ser funcionaria electa), la OCE también rechazó la petición de la senadora del PNP Migdalia Padilla para disolver su comité de campaña bajo el alegato de que no recauda dinero.

“Es correcto. Lo que pasa es que lo tuve que hacer (pedir la disolución) porque las personas que estaban a cargo de mi cuenta y demás ya no trabajan conmigo. También, no estuve recaudando dinero por la pandemia (de COVID-19). Ahora, ya que estamos más cerca de primarias y elecciones, radicamos de nuevo y tenemos cuenta de banco y todo para hacer la primera actividad (de recaudación)”, indicó la senadora a este diario.

La Ley 222 de 2011 y los reglamentos de la OCE disponen que, una vez solicitada la disolución de un comité de campaña, se inicia una evaluación de los activos, las deudas y cuentas por pagar y, de no tenerlas, la agencia da su aprobación. El estatuto exige el registro de un comité a todo aspirante a un puesto electivo o funcionario electo si tiene gastos o recibe donativos en exceso de $500.

Recientemente, la excandidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, completó la disolución de su comité.

El caso de los alcaldes

Algunas de las peticiones de disolución que la OCE recibió provinieron de exalcaldes convictos por corrupción. Tal fue el caso de los exejecutivos municipales de Cataño, Félix “el Cano” Delgado; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; y de Yauco, Abel Nazario.

Todas estas peticiones están pendientes de acción pues se sometieron “recientemente”, dijo Vélez.

El exacalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, convicto por violencia de género, hostigamiento sexual y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, ya disolvió su comité de campaña.

No obstante, el también exalcalde de ese municipio, Ángel Pérez, convicto por corrupción, mantiene su comité y no ha sometido una petición para eliminarlo, confirmó el contralor electoral.

Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, mantiene activo su comité de campaña, pese a resultar convicto por corrupción. (Captura)

“Se han mantenido en comunicación con la OCE. Se les ha orientado sobre el proceso de disolución del comité y el último proceso al que yo tuve acceso, y que me informaron los auditores, es que se estaban cuadrando algunas deudas que tenían como, por ejemplo, de utilidades. Una de las deudas era con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ellos tenían unas reclamaciones”, precisó el contralor electoral.

El PPD en San Juan

Entre el listado de más de 100 peticiones de disolución provisto por la OCE, llama la atención que uno de ellos es el comité municipal del PPD en San Juan. La OCE rechazó la petición, pues se trata de un comité de una colectividad que no ha desaparecido.

“Ellos plantearon que no tenían presidente y que no podían seguir rindiendo informes. Pero, se les notificó que el partido estaba debidamente inscrito. Por lo tanto, se les dio la oportunidad de no rendir informes. Se les dio esa dispensa, pero el comité tiene que seguir registrado, porque es un partido debidamente inscrito. A la vez que recoja un centavo, tiene que rendir informes”, destacó Vélez.

Abordado por El Nuevo Día, el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, alegó desconocer sobre la petición de disolución y enfatizó, al igual que la OCE, que la solicitud no procedía.

“Procesalmente, eso no se puede hacer. El comité municipal es una criatura del Partido Popular. Le voy a dar instrucciones al director de Finanzas para que investigue quién hizo esa solicitud, porque nadie tiene esa autoridad. Estaba (la exsenadora y excandidata a la alcaldía) Rossana López y, una vez ella se va..., es que no concibo que pidan la disolución del comité municipal, sí de un comité de campaña”, dijo Cruz.

Otro que pidió la eliminación de su comité fue el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, pero la OCE rechazó la solicitud por tratarse, otra vez, de un funcionario electo, que debe cumplir con la Ley 222 de 2011. Irizarry Pabón no contestó llamadas de este diario. El Departamento de Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente para el alcalde de Ponce por, presuntamente, solicitar aportaciones a empleados de confianza para el pago de un préstamo personal.