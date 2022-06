El presidente de la Comisión de Hacienda de Senado, Juan Zaragoza, indicó que tiene que sentarse a examinar detalladamente el texto del proyecto de ley aprobado esta madrugada en la Cámara de Representantes que legisla el mecanismo para sustituir el impuesto a las empresas foráneas.

Parte de ese examen, reconoció Zaragoza, incluirá sopesar la advertencia que hizo ayer el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, quien indicó que si bien el ente fiscal favorece el texto del Proyecto de la Cámara 1367 en lo que corresponde a la creación del esquema tributario nuevo aplicable a estas empresas, la pieza legislativa no puede incluir otros elementos como enmiendas adicionales el estado de derecho contributivo.

“Debido a la importancia de que esta transición sea ordenada, la JSF advierte que la Legislatura debe evitar incluir otras reformas contributivas no relacionadas en la propuesta legislación. Esta nota de cautela surge de una carta del presidente de la Cámara de Representantes del 14 de junio al presidente Skeel, en que se levanta la posibilidad de que la Legislatura presente a la Junta un paquete de proyectos que complicaría el principios de la neutralidad (fiscal). Establecer una alternativa a la Ley 154 es crítico para la salud financiera del gobierno y su aprobación no debe ser colocada en peligro o atrasada debido a un proyecto de ley ómnibus que levanta preocupaciones potenciales sobre cumplimiento con la Ley Promesa”, indicó Skeel en una carta a los presidentes legislativos y al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Parés Alicea indicó que, si bien tiene deferencia ante el proceso legislativo, advirtió también que el acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro para que las empresas foráneas puedan reclamar créditos a nivel federal por las contribuciones sobre ingresos que pagan en Puerto Rico está basado en la versión original del PC 1367.

Parés Alicea sostuvo en entrevista con El Nuevo Día que la JSF ha levantado preocupaciones, pero que lo “más importante” es que la medida cumpla con la neutralidad fiscal que requiere el ente fiscal.

“Estaremos participando muy activamente del proceso legislativo en la medida en que así los presidentes de los cuerpos lo permitan”, afirmó el funcionario.

Cuando se le indicó que eventualmente se tendrá que tomar una decisión sobre si se aprueba la versión original del PC 1367 o la versión enmendada por la Cámara, Parés Alicea señaló que no quiere “especular”, pero acto seguido insistió en lo que llamó el “acuerdo” con el Departamento del Tesoro.

“El acuerdo es la versión del PC 1367 y desconozco cómo reaccionará el Tesoro cuando les llevemos otras consideraciones más allá del proyecto original”, afirmó Parés Alicea. Preguntado si el lenguaje de la Cámara podría incidir en la postura del Tesoro, Parés Alicea señaló que es una pregunta que se le tiene que hacer a la entidad federal.

“Pero el acuerdo con el Tesoro es el PC 1367 en su versión original y cualquier otra consideración es sentarnos nuevamente a la mesa”.

Parés Alicea señaló que varias empresas han mostrado preocupación de que al 30 de septiembre tienen que hacer una serie de divulgaciones sobre sus futuras operaciones e ingresos a accionistas y acreedores y quisieran tener una ley ya aprobada.

PUBLICIDAD

“Podrían verse en la obligación de divulgar cualquier incertidumbre que exista al 30 de septiembre sobre la emigración del arbitrio o falta de legislación”, dijo.

Pero la Cámara aprobó esta madrugada a las 2:00 a.m. el PC 1367, no sin antes encomendar al Oficial de Actas que leyera por 49 minutos enmiendas en sala que no habían sido publicadas.

“El proyecto de las foráneas tuvo 32 páginas de enmiendas en sala que cambiaban radicalmente porcientos de ingresos exentos y categorías de compañías cubiertas. Queríamos apoyarlo, pero no había forma responsable de analizar todos esos cambios a la medianoche y sin el insumo del Departamento de Hacienda y figuras expertas, tratándose de un tema contributivo tan complejo”, indicó el representante de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez.

“Por si fuera poco y a pesar de no estar relacionado al tema, el proyecto conjugó la propuesta del PPD de dar a residentes de Puerto Rico el mismo beneficio contributivo que reciben inversionistas de Ley 22. Es decir, en vez de corregir y repensar esos incentivos tan criticados, se pretende ampliarlos sin ningún tipo de justificación económica. Es una medida que crea una falsa noción de igualdad pero que en la práctica beneficia a personas acomodadas, no al ciudadano promedio y asalariado”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, sostuvo que no debe ser sorpresa para nadie que el PC 1367 fuera enmendado para añadir enmiendas al Código de Rentas Internas y el Código de Incentivos porque así lo había anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

PUBLICIDAD

Lo que no se supo hasta anoche fue el contenido de algunas de esas enmiendas.

Santa Rodríguez atribuyó la gran cantidad de enmiendas en sala a un problema de comunicación con la oficina de asesores del Presidente. Ese grupo incluyó una serie de enmiendas que fueron removidas del proyecto con las enmiendas en sala.

Zaragoza por su parte, indicó en entrevista con El Nuevo Día, que él necesita conocer la versión final del proyecto aprobado.

“La posición de la JSF no me sorprende. Ellos lo que quieren es el proyecto solito y pienso que creen que incluir otras cosas colocan en peligro la aprobación. Eso lo veremos en (el comité de) conferencia. Hablé con Santa ahora (esta mañana) y le comenté que necesito visibilidad”, señaló Zaragoza. “Tengo el proyecto básico, pero necesito las enmiendas y yo las reconcilio. Necesito visibilidad y tengo al Secretario (de Hacienda) aquí”, agregó al referirse a una vista pública hoy sobre el impuesto a las foráneas en que participaría Parés Alicea.

“Si se incluye todo o se limita a la Ley 154 es una decisión estratégica política. Como se sabe que el proyecto se tiene que aprobar, pues una estrategia válida es incluir otras cosas para que se vayan en el mismo tren”, indicó. “Es el único leverage (apalancamiento) que tenemos y coincido con eso”.

El PC 1367, en esencia, busca establecer una tasa contributiva fija de 10.5% sobre los ingresos de empresas foráneas, pero también contempla el escenario en que se apruebe a nivel federal la tasa global propuesta de 15% a empresas. Contra la tasa que aplique eventualmente, las empresas foráneas en Puerto Rico gozarían de exenciones contributivas contempladas en el proyecto a base de los empleos creados y el volumen de ingresos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el PC 1367 legisla otros asuntos. Por ejemplo, propone que un negocio exento que se considere una nueva PYME podrá solicitar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) un crédito contributivo por compras de productos manufacturados en Puerto Rico de hasta un 30% de las compras de tales productos.

También se legislan modificaciones a los créditos por Inversión y Desarrollo, créditos para Industrias Creativas (como proyectos fílmicos), contribución sobre ingresos aplicables a Zonas de Oportunidad, arbitrios por la adquisición de cierta propiedad mueble y servicios,

También redefine el concepto de compañía de responsabilidad limitada y expande los beneficios de la Ley 22 a todo residente que lleve al menos 10 años viviendo en Puerto Rico (con impacto fiscal de al menos $40 millones).

En lo que concierne a la Ley 22, Zaragoza indicó que ese lenguaje en el Senado será modificado para incluir su visión del tema. En esencia, va a dejar la visión de que el beneficio de dicha ley en lo que concierne al trato contributivo a ganancias de capital y dividendos sea extensivo a todo residente, pero incluirá lenguaje de su propio proyecto de ley que incrementa los requisitos para la otorgación de esos decretos, como el requerimiento de una inversión básica.

No obstante, si aumentaría los requerimientos de inversión, igualmente impactarían a los residentes locales.

Con enmiendas incluidas ayer al PC 1367, se incorporó un lenguaje del Proyecto de la Cámara 1369, que crea en el Código de Rentas Internas la figura del del “Educador de Manejo de Fondos Federales” y lo exime del pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Al menos en el texto del PC 1369, suscrito por 24 representantes populares, no se justifica por qué esta figura debe gozar de un tratamiento contributivo distinto y solo se indica que es imprescindible fomentar una política pública para que “educadores” capaciten en el manejo y ejecución de fondos federales a contratistas.

Esta persona es identificada como un individuo residente, corporación, sociedad, compañía con responsabilidad limitada, industria o negocio cuyo fin, en un 100%, sea “adiestrar, preparar, educar o de cualquier forma brindar conocimiento para que se pueda llevar a cabo el manejo de fondos federales o la ejecución de trabajos requeridos por el desembolso de fondos federales para la realización de proyectos de construcción en Puerto Rico”.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el representante Ángel “Tito” Fourquet defendió la medida al plantear que el objetivo de los autores del proyecto es que sean figuras locales, ya sean individuos o empresas, los que se lleven este tipo de contrato de adiestramiento.

“Si no damos una oportunidad en términos contributivos, vamos a permitir que llegue más gente de afuera Estamos buscando alternativas contributivas para fomentar el reclutamiento, que sea gente de aquí y queremos crear las condiciones económicas para lograrlo”, dijo Fourquet.