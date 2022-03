El Departamento de la Familia consignó esta mañana su oposición a un proyecto de ley que establece que todo padre o madre no custodio podrá retener al menos el 40% de sus ingresos, sin que se afecte la reserva de $615 mensuales.

El Proyecto de la Cámara 1153 fue discutido hoy en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Su presidente, Orlando Aponte Rosario, es precisamente el autor de la medida.

A finales del año pasado, Terilyn Sastre, administradora de la Administración de Sustento de Menores (Asume), anunció que la nuevas guías de pensiones alimentarias será revisadas este año. Estas guías no se tocan desde el 2014 y la dirección de ASUME ha dicho que el huracán María y la pandemia de COVID-19 han atrasado la revisión de estos parámetros.

El estado de derecho dispone que la persona no custodia podrá conservar una reserva de ingresos de $615 mensuales.

“Sin embargo, la precitada ley (Ley orgánica de Asume) no le otorga una directriz concreta al tribunal ni al juez administrador, según sea el foro, que establezca un límite para establecer el porcentaje del ingreso que el alimentante debe conservar para si, de forma que pueda atender sus necesidades. Dicha facultad se dejó en manos de ASUME, quien estableció una cantidad de dinero fija de $615 como la cantidad de reserva adecuada para que los padres no custodios puedan costear sus necesidades básicas”, lee la exposición de motivos de la medida.

En una ponencia firmada por la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, la funcionaria argumentó que establecer una pensión de alimentos no es un mero ejercicio aritmético.

“Es primordial, desde nuestro punto de vista, que seamos conscientes de que la realidad de cada menor, de cada familia y de cada hogar es distinta. No es justo ni beneficioso establecer un parámetro único a la hora de calcular una pensión, porque no siempre los números reflejan la realidad y es en esos casos que el peritaje técnico de nuestra agencia hace la diferencia”, indicó.

También señaló que en la actualidad los jueces que ven casos de familia tienen la potestad de ajustar el estado de derecho si entiende que las guías actuales pueden afectar de forma adversa a alguna de las partes.

“Tiene la opción de imponer una cantidad distinta, siempre y cuando lo justifique por escrito. Creemos que este proyecto, imponiendo un máximo de 40% de los ingresos, sin explicar de dónde surge dicho número mediante un estudio socioeconómico o actuarial, limitaría esa libertad y en un universo de decenas de miles de pensiones, de toda cuantía, las más bajas, se reducirían, porque de lo contrario se tendría que lesionar la reserva, lo cual no es posible según el proyecto”, sostuvo González Magaz.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico no asumió una postura concreta sobre la medida, pero sí advirtió, en una ponencia firmada por las abogadas Mariana Bula López y Xaíra Santiago Acosta, de la Comisión de Derecho de Familia, que legislar a favor de que se “proteja” el 40% del ingreso de la persona alimentante no necesariamemte significa que saldría beneficiado, ya que el porcentaje podría obligarlo u obligarla a pagar más de $615 mensuales. No obstante, el proyecto de ley dispone que no será menoscaba la reserva de $615 mensuales.

En el caso de Servicios Legales de Puerto Rico, la organización advirtió que el proyecto de ley no contempla el escenario en que la necesidades del menor sean mayores al porcentaje que se quiere legislar.

“Por ejemplo, condiciones de salud que pueda confrontar el menor de edad. Es preciso recordar que la política pública en Puerto Rico así como la jurisprudencia siempre favorece lo que resulte en el interés óptimo del alimentista, en este caso el menor de edad que no tiene posibilidades de acceder al mundo laboral”, lee la ponencia firmada por Hadassa Santini Colberg.

“Además, el proyecto de ley no se expresa en cuanto a las situaciones en las que un padre o madre alimentante acepta tener capacidad económica y no es necesario el descubrimiento de prueba sobre su situación económica a los fines de fijar el monto de la pensión alimentaria”, agregó Santini Colberg, al señalar que la jurisprudencia también establece que las pensiones podrán ser fijadas, no solamente a base del ingreso reportado del no custodia, sino también a base de su estilo de vida, su capacidad de generar ingreso y la naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta.

La Oficina de Servicios Legislativos no recomendó la aprobación de la medida al sostener que la pieza legislativa intenta resolver de manera general un asunto con múltiples realidades y que típicamente se resuelve en un tribunal tomando como fuente varios asuntos: la evidencia desfilada, cualquier estipulación entre las partes y la aceptación de capacidad económica de parte del alimentante.

“En las tres, hay variables que encierran particularidades caso a caso; apreciaciones evidenciarias que requieren flexibilidad de los distintos foros intermediarios. Un texto rígido que pretenda una solución única, podría producir -en ciertos casos- un fracaso de la justicia”, reza la ponencia de OSL.

La Comisión de lo Jurídico también nutrió la discusión de la medida con ponencias de individuos, como fue el caso de Marvin Mateo, padre de menores de 16 y 14 años. En su caso, el hombre argumentó a favor de la medida al señalar que sería un “alivio” para los no custodios.

“Estamos pagando una pensión máxima de acuerdo a los ingresos, por lo que, luego de cumplir, apenas nos da para cubrir los gastos básicos para vivir. A esta situación se añade que además de la pensión estipulada, también debe aportar un porciento estipulado en gastos adicionales tales como: médicos no cubiertos, educativos, entre otros, sin fijar un tope razonable tomando en consideración el salario. Esto excede entonces la reserva personal para que el padre alimentante puede cumplir con sus otras responsabilidades económicas y cubrir sus gastos mensuales”, sostuvo Mateo.

En el caso de Maritzza Cardona Echeandía, abogada que representa a Children and Parent’s Rights Council y asesora otras organizaciones, criticó que se quiere modificar la Ley de Asume sobre solo este particular cuando, según dijo, requiere profundos cambios para que la Guías de Pensión Alimentaria, según ella, resistan una “prueba constitucional”.

No obstante, señaló que el ingreso protegido del no alimentante debe ser incrementado de 40% en el proyecto a 60%.

“Esos $615 no dan para las necesidades básicas del no custodio y mucho menos para alimentar los hijos que viven bajo su techo (otros hijos propios). Estos niños no son tomados en consideración al momento de hacer los cálculos”, dijo la abogada especializada en el área de Derecho de Familia por 21 años.

“Estamos muy de acuerdo en que el ingreso reservado debe ser por porciento. Como ejemplo, si un alimentante genera un ingreso neto de $2,200.00, lo que no es un ingreso muy alto y tiene tres hijos en colegio, es posible que su ingreso junto a la persona custodia viviendo bajo el mismo techo, sea un ingreso razonable. Sin embargo, al separarse y someterse al proceso de fijación de pensión, estará obligado a mantener a sus hijos en el colegio privado y pagar la partida que le corresponda de la vivienda y otros gastos como los deportes, ortodoncia, etc. Mantener el mismo estilo de vida debe tener un límite. Al utilizar la Ley de sustento y su Reglamento, basta con dejarle la reserva de $615.00, por lo que fijarle una pensión de $1,585.00 es muy posible y estaría avalada por ley”, indicó.

El llamado Movimiento Creando Conciencias, representado por su presidente Ángel Pérez Rodríguez y su vicepresidente Gilberto Negrón Martínez, favoreció la medida.