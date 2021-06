La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hau, se sumó ayer a la lista de senadores que han mostrado preocupaciones y reservas en torno al nombramiento de Zahira Maldonado como directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno (OATRH).

Hau recordó que no estuvo presente en la vista pública donde se atendió el nombramiento de Maldonado, pero sí está al tanto de lo ocurrido .

“Hay planteamientos que incomodaron”, dijo al referirse a la larga lista de errores cometidos en el Plan de Movilidad aplicado a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que pasaron a otras dependencias gubernamentales tras no solicitar empleo con LUMA Energy.

“Eso es un elemento que tenemos que discutir como caucus y esperar por el informe, pero coincido en que hay una incomodidad con el tema de LUMA”, dijo Hau a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Sobre su propio juicio en torno a la nominada, la también senadora por Guayama dijo que no lo adelantaría

“Pero hay una incomodidad con el nombramiento. Sabemos que era ella la que firmó las carta (de movilidad) y dijo en la vista pública que estaba ejecutando el contrato y las instrucciones que recibió”, dijo Hau.

De hecho, Maldonado responsabilizó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los errores cometidos. Sin embargo, Maldonado viene de la corporación pública, donde trabajó como secretaria de la Junta de Gobierno.

Ayer, la senadora por Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González, indicó que igualmente tiene reservas sobre el nombramiento de Maldonado .

“No me satisface cómo se ha llevado el proceso de transferencia de los empleados de la AEE a departamentos y oficinas del gobierno y eso me crea duda. Me parece que, hasta donde tengo conocimiento, no sería confirmada”, sostuvo en entrevista con este medio.

Cuando se le preguntó si su postura es similar a la de otros compañeros de delegación, González contestó en la afirmativa.

“La mitad de la delegación”, afirmó.

El miércoles, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, fue el primero en indicar a este medio que el nombramiento de Maldonado peligra. Ese mismo día, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no fue categórico como Aponte Dalmau , aunque sí reveló que entre cuatro a seis nominados tienen problemas para ser confirmados.

En el caso de Maldonado, Aponte Dalmau indicó, por un lado, que enfrenta oposición de cerca de la mitad de la delegación popular. El presidente senatorial contempla celebrar una vista pública para atender denuncias sobre la ejecutoria de Maldonado en el contexto del plan de movilidad de la AEE.

r