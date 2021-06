La senadora popular Migdalia González se convirtió hoy en la segunda legisladora de La Pava en expresar públicamente sus reservas al nombramiento de Zahira Maldonado como directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno (OATRH).

La legisladora fue más allá e indicó que al menos la mitad de la delegación popular piensa igual que ella.

“Sí, tengo mis reservas. No me satisface cómo se ha llevado el proceso de transferencia de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a departamentos y oficinas del gobierno y eso me crea duda. Me parece que, hasta donde tengo conocimiento, no sería confirmada”, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día.

Cuando se le preguntó si su postura es similar a la de otros compañeros de delegación, González contestó en la afirmativa.

“La mitad de la delegación”, afirmó.

Ayer, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, dijo a este medio que el nombramiento de Maldonado peligra, al igual que Enrique Volckers como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no fue categórico como Aponte Dalmau al hablar con este diario ayer. Recordó que no es su costumbre hablar de nominados antes de que sus designaciones sean discutidas en caucus, pero sí confirmó que entre cuatro a seis nominados tienen problemas para ser confirmados.

Dalmau Santiago señaló que los designados en remojo tienen “problemas” con los documentos requeridos. No entró en detalles, pero dijo que caen bajo tres categorías: no han entregado la totalidad de los documentos, han entregado documentos incompletos o “lo que está en los documento es incompatible con que ocupen una posición pública”.

El líder senatorial no entró en otros detalles, pero sí aseveró que los nombres de los nominados “con problemas” los conoce el asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano.

En el caso de Maldonado, Aponte Dalmau indicó, por un lado, que enfrenta oposición de cerca de la mitad de la delegación popular. La funcionaria recibe críticas por el deficiente plan de movilidad ejecutado para empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que optaron por no permanecer con LUMA Energy.

De hecho, el representante popular Luis Raúl Torres envió una carta a Dalmau Santiago solicitándole que no se confirme a la funcionaria.

“Zahira tuvo su vista pública y tengo conocimiento, por el personal de la comisión, que han organizaciones que han solicitado deponer en vista pública”, dijo Dalmau Santiago ayer.