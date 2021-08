Un grupo de profesionales que estuvo activo el año pasado trabajando sendas campañas mediáticas dirigidas a promover la participación electoral de los jóvenes, ya fuera para que sacaran su tarjeta electoral o ejerciendo su derecho al voto, retomó su agenda de trabajo con la campaña “Somos Más”, que se enfoca en promover la participación ciudadana en los procesos legislativos e impulsa ciertos proyectos de ley.

El primer tema en agenda es la corrupción y, a esos fines, redactaron los primeros proyectos de ley. Todavía no hay una fecha estipulada para ques sean radicados, indicó uno de los portavoces del grupo, el psicólogo Johnny Rullán Schmidt.

“Somos Más es un grupo de cambio social y político que no se circunscribe a una ideología particular de estatus ni de política y no pretende operar como un partido político ni aspira a ser un partido político”, dijo Rullán Schmidt esta mañana durante una conferencia de prensa en el ala norte del Capitolio donde precisó que el grupo completo está integrado por unas 10 personas.

Según Rullán Schmidt, es el momento perfecto para que grupos ajenos al quehacer político se inserten en los procesos legislativos, precisamente debido a la diversidad en el Capitolio, donde hay representación de cinco partidos, además de un senador independiente.

“Hay una diversidad nunca antes vista”, señaló. “Estamos buscando insertarnos en ese terreno para colaborar y ser parte de la solución”.

Fabiola Cruz López, estudiante doctoral de epidemiología y exdirectora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos también forma parte de Somos Más. La científica indicó que el grupo tiene dos objetivos concretos: presentar proyectos de ley que abarquen diferentes áreas como la corrupción, la salud y la educación y educar a la ciudadanía sobre cómo se trabaja en la Legislatura.

El trabajo educativo se llevaría a cabo mediante las redes sociales y en la Legislatura mediante reuniones con los legisladores.

Por lo pronto, Somos Más no ha hecho acertamientos al gobernador Pedro Pierluisi, figura clave para que cualquier medida legislativa se convierta en ley.

“Queremos educar a la población sobre cómo se trabaja un proyecto de ley, cómo presentarlos e ir de la mano con los legisladores y colaborar para presentar proyectos en distintas áreas”, dijo Cruz López.

Ni Rullán Schmidt ni Cruz Lopez anticipan carreras en el campo políticos. Ambos estuvieron acompañados por Angélica Montijo Pabón, quien es estudiante de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y Génesis Rivera Carrasquillo, estudiante de Derecho.

Medidas que impulsarían

Montijo Pabón y Rivera Carrasquillo tuvieron a su cargo la presentación de las medidas que, según Rullán Schmidt, no tienen impacto fiscal.

Una de las medidas tiene como objetivo crear la Ley para regular la Participación de Empleados Públicos en Actividades Político Partidistas. Estos funcionarios no podrían crear grupos políticos en su horario laboral. Las prohibiciones también incluyen impedir que un funcionario prometa un empleo a cambio de aportaciones recibidas con propósitos político partidistas o que amenace o prive a una persona de su empleo por aportaciones hechas o dejadas de hacer a candidatos o partidos políticos. El proyecto dispone el proceso para llevar investigaciones que revelen el incumplimiento con el estatuto y las sanciones y penalidades.

Otro proyecto prohíbe que personas naturales realicen aportaciones en efectivo a campañas políticas.

La tercera medida enmienda la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno para impedir que empleados de confianza puedan ser contratados como personal de carrera sin primero tener que esperar dos años desde el momento en que perdieron su plaza de confianza. La medida se presenta para evitar el fenómeno que se repite en cada año electoral, cuando cientos de empleados de confianza, anticipándose un posible cambio de gobierno, reciben plazas de carrera para garantizar su permanencia en el servicio público.

El proyecto de ley también dispone que cualquier transacción en la que se ubique a un exempleado de confianza en un puesto de carrera tendrá que ser autorizada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos tomando en consideración factores como la experiencia y preparación académica, que apruebe exámenes o cumpla con requisitos establecidos y que se certifique que los servicios rendidos como empleado de confianza fueron satisfactorios.

El cuarto proyecto de ley enmienda la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios para limitar la participación del Estado en estos pleitos con el fin de evitar que se dilaten los procesos y también enmienda la ley para que la parte querellante pueda mantener su identidad anónima durante todo el proceso judicial.