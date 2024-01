Inexistente el reglamento para poner en vigor la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso

El DRNA aseguró, sin embargo, que publicará el reglamento final antes de junio, por lo que aplazar la implantación de la Ley 51 de 2022 al 2026, tal como propone el Proyecto del Senado 1374 , no es necesario.

“En el DRNA, hemos escuchado a las diferentes partes que se pudieran ver impactadas con la ley. Entendemos que el período para que los comercios puedan tener el inventario con los nuevos productos, en cumplimiento con la Ley 51 de 2022, es aproximadamente de seis meses. Si los comercios necesitan que se extienda el término de entrar en vigor las prohibiciones por algunos meses, y que se realice de manera ordenada, no tenemos objeciones. Pero un término de dos años nos parece un poco largo e innecesario” , reza una ponencia firmada por la secretaria Anaís Rodríguez Vega .

En tanto, la secretaria designada del DACO, Lisoannette González Ruiz , afirmó que la agencia no ha recibido las enmiendas insertadas por el DRNA para su evaluación. Añadió que la agencia que encabeza no había presentado oposiciones al borrador del reglamento .

González Ruiz no consignó el apoyo u oposición del DACO a la pieza legislativa que busca paralizar la implantación de la ley que pretende prohibir el expendio de plásticos de un solo uso. Aseguró, sin embargo, que la agencia está preparada para ejecutar el estatuto .

“Entendemos que es una prerrogativa legislativa. No vamos a usurpar ese rol. Nosotros estamos preparados” , subrayó, y añadió que el DACO ha orientado a comerciantes sobre la ley.

“Reconociendo los cambios que introduce la Ley 51 de 2022, esta Asamblea Legislativa estima necesario realizar varias enmiendas a dicho precepto legal con el fin de garantizar que los cambios introducidos no agraven aún más la situación de nuestros vertederos ante una posible avalancha de materiales compostables sin procesar” , reza la exposición de motivos de la pieza legislativa.

Oposición de grupos ambientales

“Es evidente que el DRNA incumplió con el requisito de tener listo el reglamento asociado a la Ley 51 de 2022. Y entendemos que dicho incumplimiento, el cual burla el mandato legislativo, no puede tratarse con impunidad. Sin embargo, el precio de esta clara violación no la puede pagar el pueblo con su salud ni el país con el detrimento del medioambiente ” , manifestó Ingrid Vila Biaggi , presidenta de la organización sin fines de lucro CAMBIO.

Por su parte, el abogado y profesor Pedro Saadé planteó, en un aparte con este medio, que “la ley está clara y las agencias no han cumplido con su deber”.

Comerciantes favorecen aprobación

“Los suplidores que sirven a la industria de alimentos preparados nos han alertado sobre el impacto económico que trae consigo la prohibición. Conforme la lista de precios de los fabricantes, los materiales compostables y biodegradables -los cuales entendemos que serían los permitidos, pues la ley no es clara sobre el particular- su precio es de tres a cinco veces mayor que el de los materiales que se utilizan al presente. Esto no solo abona al aumento desmedido en costos operacionales que han enfrentado los comerciantes, sino a los incrementos en precios que ha afectado el bolsillo del consumidor puertorriqueño”, expuso Carlos Budet, presidente de la Asore.