El portavoz de la minoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anticipó que solicitará se apruebe por descargue el proyecto de ley que busca enmendar el error técnico en la Resolución Conjunta del Senado 240, que establece una moratoria en el impuesto sobre la gasolina y el diesel oil, conocido como la crudita, por un periodo de 45 días.

“El proyecto de ley ya está. Debería la Cámara descargarlo el martes. Lo hablaré el martes con (Ángel) Matos”, sostuvo Méndez este domingo.

“A mí me consta que La Fortaleza solicitó la devolución para corregir eso y (José Luis) Dalmau no lo hizo. No lo hizo el Senado como autor de la medida”, agregó.

Luego que el gobernador Pedro Pierluisi convirtiera en ley la Resolución Conjunta 240, Méndez y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, advirtieron de un error. Indicaron que la medida autorizaba a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a declarar un pago de dividendos antes del 1 de mayo, pero la resolución fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el 3 de mayo.

Por ende, Hernández y Méndez presentaron legislación para atender el asunto, que incluye otorgarle a la ASC hasta el 31 de mayo para declarar el dividendo. Pierluisi ha anticipado que firmaría el proyecto.

Méndez recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó la Resolución Conjunta del Senado 240. Así lo hicieron constar en una misiva que enviaron al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

El ente federal expresó su preocupación en cuanto a cómo el gobierno asegurará el recaudo de unos $25 millones que recibe la ASC a través del impuesto al combustible.

Recalcaron la necesidad de que se corrija el error de la resolución mediante ley.

“Aunque hay planes para que la Legislatura corrija esta situación, el momento más temprano en que la Cámara de Representantes pueda atenderlo es cuando regresen a sesión el 10 de mayo de 2022. Hasta que este defecto no se corrija, la suspensión del impuesto no debería ni será implementada”, indica la carta.

Méndez reconoció que mientras más se demore la aprobación de la ley que enmienda el error, más tiempo tardará el alivio con la moratoria.

“Se sigue dilatando. Por eso la fecha que se pone para el dividendo (en la nueva medida) es finales de mayo. Hay que dar un tiempo”, concluyó.