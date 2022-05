Tras el rechazo de organismos y legisladores preocupados sobre el alcance de la medida, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes decidió abrir a la discusión pública un proyecto de ley que pretende clasificar como asesinato el primer grado la muerte violenta de la embarazada, así como del feto que llevaba en su vientre al momento de los hechos.

El Proyecto de la Cámara 715, de la autoría del representante independiente Luis Raúl Torres, fue retirado esta tarde del proceso vistas de consideración final o “mark up session”, mecanismo que utilizan las comisiones para recomendar la aprobación de la medida ante su consideración.

“Hemos recibido bastantes preocupaciones de miembros de la Comisión y vamos a estar sacándola del mar-up y vamos a solicitar más memoriales de organizaciones que están interesadas en hablar del tema y vamos a estar convocando a vistas públicas”, indicó Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

La medida proponía enmendar el Código Penal para reconocer un “nasciturus o niño por nacer” como una persona natural. De cometerse una agresión en que solo pierda la vida el feto, el agresor se expondría a un cargo por asesinato. No obstante, una última versión incluyó posibles enmiendas a la medida dirigidas a sustituir la palabra “nasciturus” por concebido, término que define como “un miembro de la especie homo sapiens que se lleva en el útero por una mujer”.

Igualmente, entre las enmiendas propuestas, está el eliminar el doble delito que se pretendía configurar al ocasionarle la muerte a una mujer en estado de gestación.

El Código Penal vigente clasifica este tipo de agresión violenta -en el que una mujer está embarazada- como un solo asesinato, delito que conlleva una pena carcelaria fija de 99 años. Sin embargo, a nivel federal el asunto se atienda de manera distinta. En el caso del asesinato de Keishla Rodríguez, crimen que dio paso a este proyecto, el exboxeador Félix Verdejo enfrenta cargos por la muerte de la joven, así como por “matar a un niño sin nacer”.

La medida –que de aprobarse se llamará la “Ley Keishla Marlen”- fue presentada el 4 de mayo de 2021.

Torres, autor de la medida, expresó no tener problemas con las enmiendas que propone la Comisión de lo Jurídico a excepción de la eliminación del “doble asesinato”. “Las enmiendas que hacen a mí no me molesta ninguna porque se atemperan al Código Penal, pero lo que sí me incomoda es que no se logra el propósito original de la medida que es que se considere como doble asesinato como en la jurisdicción federal”, señaló Torres.

El legislador independiente afirmó que, desde el inicio, le había solicitado al presidente de la Comisión que la medida fuera a vistas públicas. “Creo que por la envergadura del proyecto no debe ser aprobado sin que haya habido una vista pública donde las partes interesadas, a favor o en contra del proyecto como está, tengan la oportunidad de expresarse”, señaló.

Abordado sobre las razones por las que la medida se pretendía llevar a votación sin la celebración de vistas públicas, Aponte Rosario alegó que existía un acuerdo con Torres para “hacerle unos cambios sustanciales” al proyecto de manera que se mantuviera la intención del autor a la vez que se atendían las preocupaciones de algunos de los miembros de la Comisión y de otros grupos.

Sostuvo que, además, de los miembros de la Comisión, la organización Matria expresó reservas con la pieza legislativa.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) también rechazó la medida por las consecuencias “drásticas” que tendría su aprobación sobre el ordenamiento penal. La entidad sostuvo, por escrito, que la medida repercutía en el derecho al aborto de las personas gestantes. “Si el ánimo de esta medida es prevenir actos extremos de violencia de género no tiene por qué arriesgar derechos fundamentales de la mujer en el camino”, subrayó la SAL.

“Cómo es posible que este proyecto se haya llevado así sin ningún tipo de vistas públicas. Me alegra que se comience un proceso de discusión”, afirmó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.