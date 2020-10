El representante popular Jesús Manuel Ortiz opinó esta mañana que los salarios exorbitantes de algunos empleados en la Cámara de Representantes solo se puede atender con la implantación de un Plan de Clasificación y Retribución.

Mientras, el portavoz popular en la Cámara, Rafael "Tatito” Hernández, afirmó hoy que el patrón de salarios inflados para posiciones con según él, responsabilidades mínimas bajo la presidencia de Carlos “Johnny” Méndez es una falta de sensibilidad en momentos en que el país atraviesa la peor crisis económica en la historia reciente.

HABLA JESÚS MANUEL ORTIZ

Añadió que Méndez debe renunciar antes de que finalice el cuatrienio.

Según Ortiz, los salarios revelados ayer por este cuerpo legislativo son reflejo de la ausencia de un sistema donde se regulen los sueldos para que no se dejen al libre albedrío de los legisladores. Afirmó que, si bien la presidencia debe ser cautelosa y no tratar de amarrarle las manos a las oficinas legislativas, particularmente las de las minorías con presupuestos raquíticos, las compensaciones tampoco se pueden liberalizar al punto de reflejar el escenario evidenciado anoche.

PUBLICIDAD

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez no ha defendido públicamente ni uno de los salarios que ha autorizado.

“La próxima Legislatura tiene que implementar un sistema donde se limite la discreción del legislador en este tipo de acción. Hay que tener en mente que hay que proteger el marco de acción del legislador para no aplastar las minorías y que no haya oficinas que dejen de ser operacionales. No obstante, hay que implementar con urgencia un sistema que limite la discreción”, dijo Ortiz.

Ayer, la Cámara reveló entrada la noche los salarios durante los pasados ocho años. Se reflejan altas compensaciones como los del exrepresentante José “Nuno” López, la pastora Wilmarie Leduc Jorge y el de la exfiscal Ana Quintero. Todos esos salarios superan los $10,000 mensuales.

Leduc Jorge pastorea la iglesia a donde va Méndez. El supervisor director de Quintero, el representante penepé Antonio Soto, tampoco se ha expresado sobre el asunto.

Ortiz se perfila, junto al portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, como posible presidente del cuerpo legislativo en caso de que el Partido Popular Democrático (PPD) obtenga la mayoría en las próximas elecciones. Sobre ese particular, Ortiz se limitó a indicar que para que eso primero ocurra la colectividad tiene que alcanzar la mayoría y que la delegación deposite en él su confianza como líder.

“No quiero abrir una discusión individual antes de ser mayoría”, dijo Ortiz.

El exsecretario de Asuntos Públicos recalcó en que cada legislador es responsable sobre la manera en que se utilizan los fondos públicos en oficina, aunque también tiene claro que cada legislador necesita tener personal de confianza, tomando en consideración que la Legislatura es un cuerpo político.

PUBLICIDAD

“Ahora bien, me parece que los salarios que he visto que son injustificables, de doble dígito y secretarias ganando $4,000 y $5,000”, dijo Ortiz.

El legislador aclaró que los salarios publicados ayer incluyen tanto la cuantía autorizada por el legislador de su presupuesto y ciertos aumentos que se reconocen a empleados que llevan muchos años en la Legislatura. Esos diferenciales salen del presupuesto de la presidencia, pero no se distinguen en las tablas públicas desde anoche.

“Pero para esos salarios, lo que sale de mi presupuesto es menos”, dijo.

“Hay unos salarios que me parecen exorbitantes y veo unos casos en que hay oficinas con una gran cantidad de empleados, como 10 o 12. A lo mejor en esas oficinas los salarios no son tan altos, pero tienen tres ayudantes especiales”, agregó Ortiz.

El legislador popular emplazó a Méndez a que explique los salarios autorizados. No obstante, el líder cameral ha dicho en el pasado que no tiene visibilidad de los sueldos que se otorgan en las oficinas legislativas, a pesar de que esas transacciones se hacen a través de la Oficina de Administración, que responde al presidente.

“Cada centavo que se usa en las oficinas tiene que ser explicado. Esta controversia no debió haber ocurrido porque esa información siempre debió ser pública”, dijo.

TATITO DICE QUE MÉNDEZ LE FALLÓ AL PAÍS.

“Johnny Méndez y el PNP (Partido Nuevo Progresista) le fallaron a Puerto Rico. Debería renunciar ahora mismo. Estos irresponsables inflaron salarios de choferes, ayudantes y secretarias en medio de la crisis económica. El deber ministerial de Méndez es administrar bien, firmar contratos, firmar cheques y fiscalizar el desempeño de los empleados y contratistas de la Cámara. Esa es la razón por la cuál llevan meses escondiéndole información a la prensa”, sentenció Hernández Montañez en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El legislador popular también se perfila como posible aspirante a la presidencia de la Cámara.

"Existen muchas interrogantes que Johnny Méndez tiene que contestar. ¿Dónde están los salarios actuales de julio del 2020 en adelante? ¿Dónde están las hojas de horas trabajadas? ¿Dónde está el listado ágil por oficina de los contratos anuales por servicios profesionales? ¿Dónde están las facturas de los servicios prestados por oficina?, cuestionó Hernández,

“Johnny Méndez no ha sabido administrar la Camara de Representantes. Este despilfarro de dinero es inaceptable, y este escándalo debe tener alguna consecuencia. Estos salarios y contratos inflados son la razón por la cual Johnny Méndez ha hecho hasta lo imposible para no darle información a las minorías ni a la prensa”, finalizó.