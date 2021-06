A pesar de que la partida para conceder al alza salarial a los oficiales correccionales no está incluida en el presupuesto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, anticipó que la propuesta financiera validada ayer, lunes, por la Asamblea Legislativa podría sufrir enmiendas en septiembre para conceder el tan esperado aumento.

Sin embargo, el alza dependerá no sólo de que el Congreso de los Estados Unidos incremente la aportación a Puerto Rico en fondos Medicare y Medicaid para sufragar el “Plan Vital”, sino también de posibles sobrantes que surjan como resultado de la reestructuración de la deuda del Gobierno.

“Si la aportación de Medicare es mayor quiere decir que el compromiso que tiene el Gobierno es menor y se tendría disponible un dinero, lo que no sabemos es cuánto”, detalló Santa.

“Mi teoría es que, independientemente, de lo que apruebe el Congreso algo va a sobrar y habrá que reasignar”, añadió.

Con este dinero, que pueda surgir de la reestructuración de la deuda y del alza en los fondos Medicare y Medicaid, esperan también amortiguar el golpe a los Municipios por la disminución en $44 millones del “Fondo de Equiparación” y evitar el recorte de las pensiones de los jubilados. “Entendemos que tenemos un segundo turno al bate, esa es la realidad”, afirmó Santa.

Estas enmiendas presupuestarias, sin embargo, tienen que ser negociadas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), reconoció. “Claro, esto hay que pelearlo con la Junta, esto hay que negociarlo. Esto no es dado”, señaló al indicar que ha tenido conversaciones sobre el tema con el ente fiscal. “Se ha hablado algo”, dijo.

Para lograr el alza salarial a los empleados de Corrección se necesitan unos $15 millones. En una carta enviada a los líderes legislativos y al gobernador Pedro Pierluisi, la JSF había rechazado el aumento debido a que incumplía con el Plan Fiscal 2021 que congela los aumentos hasta el 2023.

El presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para este año fiscal de $10,112 millones es $485 millones mayor al vigente. “Es el presupuesto más alto en los últimos ocho años”, dijo.

Otra partida que quedó fuera del presupuesto fueron los $700,000 para la Orquesta Sinfónica. No obstante, Santa dijo que confía en que la JSF cumpla con su compromiso de allegar los fondos una vez confirmen que la Legislatura cumplió con sus exigencias. “Entendemos que con la certificación del presupuesto hay un compromiso de que los fondos estarán disponibles”, expresó el representante.

Respecto a los fondos para cubrir el pago de la nómina de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasaron a trabajar con el gobierno tras LUMA Energy asumir el control del sistema de distribución y transmisión de la electricidad, Santa dijo que incluyeron una partida de $90 millones.

Dijo que la suma de $90 millones es un estimado, ya que desconocen con exactitud cuántos trabajadores pasaron a las filas del gobierno. “Si hace falta un dinero adicional no debe ser muy lejos de esos $90 millones... pero el número no lo tengo porque no tengo la data. Pero, al menos fuimos responsables y pusimos un pote para cubrir los primeros meses por lo menos”, expresó

Santa dijo que el presupuesto será enviado al gobernador Pierluisi, una vez reciban la certificación de la JSF.

“Estamos en el proceso de hacer la evaluación de lo que llegó anoche y tan pronto termine ese proceso la Junta emitirá una expresión oficial”, sostuvo Edward Zayas, portavoz de prensa de la JSF.