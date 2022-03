El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, indicó que más allá del asunto procesal que conllevará combinar el proyecto de La Fortaleza sobre la moratoria al pago de crudita y la resolución conjunta ya aprobada en el Senado que persigue ese mismo fin, quiere incluir en la legislación u lenguaje que de alguna manera garantice que el ahorro proyectado de unos cuatro centavos por litro llegue al consumidor.

En entrevista por separado, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, sostuvo que el objetivo de darle alivio al consumidor sigue presente.

Los presidentes legislativos y el gobernador Pedro Pierluisi estuvieron de acuerdo ayer que se incluya como fuente de repago al beneficio de la moratoria de 45 días un dinero acumulado de la Asociación de Suscripción Conjunta. La versión de la medida aprobada en el Senado disponía que el dinero saldría de fondos de la Ley Arpa.

Zaragoza indicó que se le hace difícil decir categóricamente que el Senado concurriría con los cambios. “En principio, sí”, respondió cuando se le preguntó si él concurrirá con el lenguaje. Acto seguido, se mostró preocupación con que la Asociación de Suscripción Conjunta objete el lenguaje o sostenga que necesitan el dinero y señaló que su oficina hará la averiguación.

“Si eso se salva... porque la idea no es patear la lata y aprobarlo en diciembre. La idea es aprobarlo ahora”, dijo.

Por su parte, Santa Rodríguez dijo que la fuente de dinero realmente es lo de menos.

“El dinero está por uno u otro lado, pero hay dos asuntos: cómo lo hacemos para que la Junta lo pueda aprobar y no se ha expresado, pero no quiero hacer algo para que luego la Junta diga que no se puede hacer. Lo segundo es que el mecanismo para que esa eliminación temporera del impuesto hay que lograr que el alivio llegue al bolsillo, a la bomba y hay que afinarlo”, dijo Santa Rodríguez a periodistas en el Capitolio.

Según indicó, recientemente en España también se redujo un arbitrio sobre el combustible y las gasolineras aumentaron el precio de la gasolina. Santa Rodríguez indicó que ya el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) puede, en ley, atender ese asunto, pero quiere diseñar un mecanismo “más sólido”.

“Tengo que verlo más en detalle”, insistió. “Hay que ver si hay que incluirle herramientas y algo a la legislación para darle más fortalezca a DACO”,

Santa Rodríguez no se aventuró sobre cuándo estaría rindiendo un informe sobre la medida, pero aclaró que está solicitando memoriales. Dejó la puerta abierta para celebrar vistas públicas.

“Me gustaría aprobarlo antes de Semana Santa... y el problema es ahora”, dijo.