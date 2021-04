El representante penepé Joel Franqui Atiles acusó esta mañana a su homólogo popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo de plagiarle un proyecto de ley que tiene como fin crear el sello de pescado fresco del país.

El Nuevo Día examinó el Proyecto de la Cámara 2152, de Franqui Atiles, radicado el 9 de junio del 2019 y el Proyecto de la Cámara 447, radicado por Ortiz Lugo el 21 de enero y, en efecto, son idénticos. El proyecto, en síntesis, sirve como una herramienta para garantizarle al consumidor que el pescado que adquiera en una pescadería es fresco.

No obstante, Ortiz Lugo señaló que él se hizo coautor de PC 2152 y así se hizo constar en el portal de trámite legislativo. El representante dijo que personal de su oficina fue a la de Franqui Atiles para recoger su firma para que se convirtiera en coautor de la nueva medida, pero no lo consiguieron.

“Nunca llegó el documento para ser coautor”, comentó Ortiz Lugo.

Cuando se le preguntó por qué no abordó a Franqui Atiles, por ejemplo en el hemiciclo, Ortiz Lugo respondió que está “en veinte cosas”.

“Y nada está escrito en piedra”, señaló. “Lo que tiene que hacerse es coautor y ya. Franqui es mi pana”, señaló el legislador popular.

“Es idéntico”, dijo, por su parte, Franqui Atiles en entrevista con El Nuevo Día. El legislador de la palma sostuvo que se enteró de la aparente copia de su proyecto cuando fue informado que se celebraría una vista pública sobre el tema. Su medida, sin embargo, no cumplió todo el proceso legislativo el pasado cuatrienio .

“Cuando me propongo a trabajar con las enmiendas a proyectos que se quedaron en el trámite legislativo (del pasado cuatrienio), la muchacha de prensa me notifica que habría una vista pública del proyecto. Entonces discuto con mi abogado y me indica que el proyecto es idéntico al mío”, señaló.

“Le cambiaron el nombre del autor, el número y la fecha”, agregó.

Franqui Atiles indicó que tiene buena relación con Ortiz Lugo y que le extraña lo ocurrido.

“Puedo entender que uno de sus abogados le hizo esta falla. A lo mejor (Ortiz Lugo) vio el proyecto, y le dijo (al asesor) que quería un proyecto similar. El problema es que el asesor posiblemente cobró cientos de dólares por hacer un copy/paste. Es algo burdo. Queremos enviarle un mensaje a los estudiantes desde la Casa de las Leyes de que se esfuercen y echen para adelante y no cometan plagio, pero aquí lo estamos haciendo. Es lamentable”, dijo.

Franqui Atiles añadió que confía que Ortiz Lugo reconozca el error que se cometió en su oficina, retire la media y que ambos trabajen una pieza en conjunto.

“Y que se reconozca de dónde salió el proyecto. Es una vergüenza”, aseveró Franqui Atiles.