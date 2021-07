El Portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, censuró la acción del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, de imponer un recorte de 30% al presupuesto operacional de las oficinas legislativas de la delegación novoprogresista.

“En el día de ayer, los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista recibimos la carta de reducción de presupuesto y la cancelación de todos los destaques de empleados. Nadie nos llamó para reunirnos y decirnos, solo recibimos esa carta. El recorte tan marcado deja básicamente sin funciones las oficinas legislativas e imposibilita que realicemos la labor que el pueblo nos encomendó en las elecciones, y eso no se puede permitir, indicó”.

En entrevista con El Nuevo Día esta mañana, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, atribuyó los recortes a la reducción, impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal, al presupuesto de la Cámara y del Senado.

“Censuramos este acto deplorable y a espaldas de todos. En los próximos días estaremos anunciando el curso de acción que tomaremos, porque la función de legislar por el pueblo, fiscalizar responsablemente y proveer asistencia a nuestros constituyentes no puede ser mitigada por esta situación. Nosotros vamos a actuar”, insistió sin ofrecer detalles.

“Este recorte contrasta dramáticamente con los gastos de cientos de miles de dólares que ha incurrido la mayoría del Partido Popular Democrático en cabilderos en la capital federal, entre muchos otros. Los gastos realizados no tienen coherencia con el recorte. No puede haber dinero para gastos superfluos, y no para hacer la función legislativa”, agregó.